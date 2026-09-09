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Bank Holidays: బ్యాంకులు సమ్మె..వరుసగా 4 రోజులు సెలవు..నెలాఖరులో మరో 3 రోజులు బంద్!

Bank Strike Holiday: సెప్టెంబర్ 11న బ్యాంకు ఉద్యోగుల సంఘాలు ప్రకటించిన సమ్మెతో పాటు వరుసగా వారాంతపు సెలవులు, గణేష్ చతుర్థి పండుగ రావడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకింగ్ సేవలకు వరుసగా నాలుగు రోజుల పాటు అంతరాయం కలగనుంది. దీనివల్ల ఏటీఎంలు, నగదు లావాదేవీలు, సాధారణ బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. తమ డిమాండ్లు నెరవేర్చకపోతే సెప్టెంబర్ 28, 29, 30 తేదీలలో మరో మూడు రోజుల పాటు సమ్మె నిర్వహిస్తామని బ్యాంక్ యూనియన్లు హెచ్చరించాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 09, 2026, 05:09 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:09 PM IST
Bank Holidays: బ్యాంకులు సమ్మె..వరుసగా 4 రోజులు సెలవు..నెలాఖరులో మరో 3 రోజులు బంద్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Bank Holidays: బ్యాంకులు సమ్మె..వరుసగా 4 రోజులు సెలవు..నెలాఖరులో మరో 3 రోజులు బంద్!
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