Bank Holidays: వరుసగా 3 రోజులు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎప్పుడెప్పుడో తెలుసా?

All Banks Holiday For Three Days From September 12th 13th And 14th: గత నెలలో బ్యాంకులకు భారీగా సెలవులు రాగా ఈ నెల సెప్టెంబర్‌లో కూడా హలీడేలు చాలా వచ్చాయి. తొలి వారం మూడు రోజులు రాగా.. ప్రస్తుత రెండో వారంలో నాలుగు రోజులు సెలవులు రావడం గమనార్హం. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 8, 2025, 08:39 PM IST

All Banks Holiday: బ్యాంకు ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త. వరుసగా మూడు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. అయితే వినియోగదారులకు మాత్రం ఇది చేదు వార్తనే. వరుసగా బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండడంతో ఖాతాదారులు, వినియోగదారులు బ్యాంకు సేవలు పొందలేకపోతారు. తొలి వారం మాదిరిగా సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో కూడా బ్యాంకులకు భారీగా సెలవులు వచ్చాయి. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్థానిక పరిస్థితులతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా ఈ సెలవులు ఉండనున్నాయి.

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ) సెప్టెంబర్ 2025 సెలవుల జాబితాను ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఈ వారం అంటే సెప్టెంబర్ 8 నుంచి 14 వరకు పండుగలు వంటి వివిధ కారణాలతో బ్యాంకులు మూత పడనున్నారు. బ్యాంకుకు సంబంధించిన ఏదైనా పని చేసే ముందు తమ సమీప శాఖలో సెలవును నిర్ధారించుకోవాలని కస్టమర్లకు సూచించారు. వివిధ రాష్ట్రాల పండుగలను బట్టి బ్యాంకు సెలవులు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. ఈ సెలవులు రాష్ట్రం నుంచి రాష్ట్రానికి మారుతూ ఉంటాయి.

ఈనెల తొలి వారంలో బ్యాంకులకు మూడు సెలవులు రాగా.. ఈ వారంలో నాలుగు రోజుల సెలవులు రావడం గమనార్హం. రెండో వారంలో తొలి రోజు అంటే సోమవారం మహారాష్ట్రలో బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు. జమ్మూ కశ్మీర్‌లో శుక్రవారం సెలవు లభించగా.. ఆ తర్వాత రెండో శనివారం, ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవులు వచ్చాయి. ఇలా బ్యాంకులకు వరుస సెలవులతో ఉద్యోగులకు పండుగ రాగా.. వినియోగదారులకు ఇబ్బంది ఎదురవుతున్నాయి.

బ్యాంకుల సెలవులు
సెప్టెంబర్ 8 సోమవారం: ముంబైలోని అన్ని బ్యాంకులు మూతపడ్డాయి. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈద్-ఎ-మిలాద్ సెలవును సెప్టెంబర్ 5వ తేదీకి బదులుగా సెప్టెంబర్ 8వ తేదీకి మార్చిన విషయం తెలిసిందే.

సెప్టెంబర్ 12, శుక్రవారం: ఈద్-ఎ-మిలాద్ సందర్భంగా జమ్మూ కశ్మీర్‌లో బ్యాంకులకు సెలవు ఇచ్చారు. జమ్మూ, శ్రీనగర్‌లోని అన్ని బ్యాంకులు సెప్టెంబర్ 12వ తేదీన బ్యాంకులు మూసివేసి ఉండనున్నాయి.

సెప్టెంబర్ 13 రెండో శనివారం: రెండో శనివారం సాధారణంగా దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు మూసివేసి ఉంటాయి. ప్రతి నెలా రెండు, నాల్గో శనివారాలు బ్యాంకులకు సెలవులు ఉండే విషయం తెలిసిందే.

సెప్టెంబర్ 14 ఆదివారం: వారాంతపు సెలవు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిచోటా బ్యాంకులు ఈ రోజు బంద్‌ ఉండనున్నాయి.

డిజిటల్‌తో ఇబ్బందులు దూరం
బ్యాంకులు మూసివేసినా వినియోగదారుల సేవలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఏర్పడదు. కొన్ని సేవలు మినహా అన్నీ ఆన్‌లైన్‌లో చేసుకోవచ్చు. ఆన్‌లైన్‌ బ్యాంకింగ్‌తోపాటు యాప్‌ల ద్వారా బ్యాంకు లావాదేవీలు చేసుకోవచ్చు. నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ బ్యాంకింగ్, ఏటీఎం వంటి సహాయంతో డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ సేవలు యథావిధిగా పనిచేస్తాయి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

