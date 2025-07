Barabanki Stampede Video: మరో ఆలయంలో తొక్కిసలాట.. ఇద్దరు మృతి, 40 మందికి పైగా గాయాలు.. సీఎం తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి.. వీడియో ఇదే..

Barabanki Awsaneshwar temple stampede tragedy 2 dead in up: దేశంలో ఇటీవల కాలంలో అనుకొని ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం మరింత టెన్షన్ కు గురిచేస్తుంది. ఒక వైపు శ్రావణ మాసం కావడంతో ఆలయాలన్ని భక్తులతో కిట కిట లాడుతున్నాయి.

ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఉత్తరాఖండ్‌, హరిద్వార్‌లోని మానసా దేవి ఆలయంలో నిన్న తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో 8 మంది దుర్మరణం చెందగా, మరో 40 మంది వరకు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఘటన జరిగిన ఒక్కరోజు కూడా గడవక ముందే మరో ఆలయంలో తొక్కిసలాట సంభవించింది. ఈసారి ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బారాబంకిలో శివుడి ఆలయంలో తొక్కిసలాట సంభవించింది.

A tragic #stampede broke out around 2 a.m. at the #AwshaneshwarMahadevTemple in #Barabanki district, resulting in the death of two devotees and injuries to approximately 30 others.

The chaos reportedly began due to the sudden spread of an electric current, which triggered panic… pic.twitter.com/LABQAb4UYr

