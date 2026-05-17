/Video Viral: పెద్దపులికే సుస్సు పోయించిన ఎలుగుబంటి.. రెండు కాళ్లపై నిలబడి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Bear attacks on tiger in Tadoba Andhari Tiger Reserve in Maharashtra: ఇటీవల అడవుల్లోని వన్య ప్రాణులు తరచుగా మానన నివాసాలకు వస్తున్నాయి. సింహలు, పెద్దపులులు, చిరుతలు, ఎలుగు బంట్లు, పాములు, కొండ చిలువలు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో జంతువులు తరచుగా మనుషులపై దాడులు చేస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లు అడవులోని జంతువులు ఇతర జంతువులకు ఎదురైనప్పుడు పరస్సరం దాడులు చేసుకుంటాయి. సమ్మర్ నేపథ్యంలో ఎండలు దంచి కొడుతున్నాయి. దీంతో జంతువులు కూడ నీటి జాడ కోసం వెతుకుతూ రోడ్ల మీదకు వస్తున్నాయి.
పులిని తరిమేసిన ఎలుగుబంటి
ఎలుగుబంటికు భయపడి పారిపోయిన పులి
మహారాష్ట్ర చంద్ర పూర్ జిల్లాలోని తాడోబా-అంధారి టైగర్ రిజర్వ్లో ఘటన
వేసవి తీవ్రత కారణంగా తాడోబాలో నీటి కోసం వెతుకుతూ రోడ్లపైకి వస్తున్న వన్య ప్రాణులు
ఎలుగుబంటి రోడ్డు దాటుతుండగా వచ్చిన పులి.. పులి తారసప… pic.twitter.com/cfk8cQ3MuU
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) May 17, 2026
ఈ నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర చంద్ర పూర్ జిల్లాలోని తాడోబా-అంధారి టైగర్ రిజర్వ్లో ఎలుగు బంటి పెద్దపులిపై దాడి చేసింది.ఈ ఘటన అక్కడ అమర్చిన సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. మహారాష్ట్ర చంద్ర పూర్ జిల్లాలోని తాడోబా-అంధారి టైగర్ రిజర్వ్ పెద్దపులుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దీంతో తరచుగా పులులు రోడ్ల మీదకు వస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఎలుగుబంటి రోడ్డు దాటుతుండగా దానికి ముందు పెద్దపులి వచ్చింది.
దీంతో ఎలుగు బంటి కోపంతో పెద్దపులిపై పలు మార్లు దాడిచేసింది. గట్టిగా అరుస్తు పెద్ద పులికే సుస్సు పోయింది. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో పులి అక్కడి నుంచి వెనక్కు తిరిగి చూడకుండా అడవిలో పారిపోయింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.