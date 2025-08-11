Beaten and bite marks on body toddler abused in Noida video: చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఇటీవల కాలంలో తమ ఉద్యోగాలలో బిజీగా ఉంటున్నారు. దీంతో తమ పిల్లల్ని డేకేర్ సెంటర్ లో వదిలేసి వెళ్తుంటారు. వాళ్లకు కావాల్సిన టిఫిన్ లను, స్నాక్ లను ఇచ్చి మరీ తమ ఆఫీసులకు వెళ్తుంటారు. తమ పిల్లల్ని డేకేర్ సెంటర్ వాళ్లు బాగా చూసుకుంటారని భావిస్తుంటారు.
కానీ కొన్ని సెంటర్ వాళ్లు మాత్రం పసిపిల్లల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుతుంటే, మరి కొన్ని చోట్ల మాత్రం డేకేర్ సెంటర్ లలో దారుణాలు జరుగుతుంటాయి. పసిపిల్లల్ని అని కూడా చూడకుండా ఏడిస్తే వారిపై దాడులు చేయడం చేస్తుంటారు.
#Noida DAY CARE HORROR: A 15-month-old child was beaten, head smashed against a wall, dropped on the ground and bitten.
Every working parent's worst nightmare! pic.twitter.com/KttIyyL0g3
— Karan Singh (@Journo_Karan) August 11, 2025
వారికోసం ఇచ్చిన బాక్స్ లు సైతం వారికి పెట్టరు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని నోయిడాలో ఒక డే కేర్ సెంటర్ లో జరిగిన దారుణం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని నోయిడాలోని ఒక డేకేర్ సెంటర్ లో జరిగిన దారుణం ప్రస్తుతం దేశంలో సంచలనంగా మారింది. 15 నెలల పసిపాప పట్ల డే కేర్ అటెండెంట్ వికృతంగా ప్రవర్తించింది. చిన్నారిని పట్టుకుని కింద పడేసి కొడుతూ, గోడకేసి బాదుతూ, ఈడ్చుకెళ్లి చిత్రహింసలు పెట్టింది. బ్యాట్ తో కొడుతూ, ఒంటిపై పలు చోట్ల కొరికింది.
అయితే.. తమ చిన్నారిని బట్టలు మార్చేటప్పుడు తల్లిదండ్రులు కొరికిన, కొట్టిన గాయాలు చూడటంతో ఈ ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది. వెంటనే వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్లగా ఇవి కొరికిన, కొట్టిన గాయాలని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో సీసీటీవీ ఫుటేజీని చూడగా దారుణం బైటపడింది. దీనిపై డేకేర్ నిర్వాహకుల్ని ప్రశ్నించగా రివర్స్ లో దబాయించి మాట్లాడారు.
ఈ క్రమంలో తల్లిదండ్రులు పీఎస్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు డేకేర్ సెంటర్ యజమానిపై, అటేండర్ పై కేసు నమోదు చేశారు. చిన్నారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు తమ రక్తం మరిగిపోతుందని.. చిన్నారిని అంత క్రూరంగా ఆడది అయి ఉండి ఎలా కొట్టగలికిందని కూడా బూతులు తిడుతూ.. కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
