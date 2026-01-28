Plane Crashes in India: అజిత్ పవార్ కంటే ముందు విమాన ప్రమాదంలో చనిపోయిన రాజకీయ ప్రముఖులు..

Ajit Pawar To Many Celebrities Died in Plane Crashes: మహారాష్ట్రలో ఈ రోజు ఉదయం జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న అజిత్ పవార్ కన్నుమూసారు. మహారాష్ట్రలో రికార్డు స్థాయిలో ఆరుసార్లు డిప్యూటీ సీఎం అయిన ఈయన ముఖ్యమంత్రి కల నెరవేరకుండానే ఈ లోకాన్ని విడిచివెళ్లారు. ఈయన కంటే పలువురు ప్రముఖులు విమాన ప్రమాదంలో కన్నుమూసారు.
విజయ్ రూపానీ 2025..గతేడాది జూన్ 25న అహ్మదాబాద్ నుంచి లండన్ బయలు దేరాల్సిన ఎయిర్ ఇండియా విమానం .. టేకాఫ్ అయిన కొన్ని సెకన్ట వ్యవధిలో కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో ఈయన దుర్మరణం పాలయ్యారు.
బిపిన్ రావత్ (2021).. భారత ఫస్ట్ ఛీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాప్ (CDS) జనరల్ బిపిన్ రావత్ 2021లో డిసెంబర్ లో తమిళనాడులో కన్నూరు సమీపంలో జరిగిన హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో కన్నుమూయడం విషాదకరం. ఈ ఘటనలో బిపిన్ రావత్ సతీమణితో పాటు దాదాపు 11 మంది కన్నుమూసారు.
డోర్జీ ఖండూ (2011)..
అరుణాచల్ ముఖ్యమంత్రి డోర్జీ ఖండూ 30 ఏప్రిల్ 2011న ఆయన ప్రయాణిస్తూన్న విమానం కుప్పకూలడంతో మరణించారు. చైనా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఈ దుర్ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఈయన మృతి చెందిన ఐదు రోజుల తర్వాత విమాన శిథిలాలు లభ్యమయ్యాయి.
రాజశేఖర్ రెడ్డి (2009)
ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రయాణిస్తూన్న విమానం 2 సెప్టెంబర్ 2009న మధ్యాహ్నం తర్వాత శ్రీశైలం నల్లమల్ల అడవుల్లో కుప్పకూలింది. అపుడు వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోవడంతో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది.
జిందాల్, సురేందర్ సింగ్ - 2005
ఫేమస్ ఇండస్ట్రిలిస్ట్.. హర్యానా విద్యుత మంత్రి ఓపీ జిందాల్.. మాజీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శంకర్ దయాళ్ శర్మ కుమారుడు.. మాజీ కేంద్ర మంత్రి సురేందర్ కుమార్ సింగ్ 2005 మార్చి 31న యూపీలోని సహరాన్ పూర్ లో జరిగిన హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందారు.
సిప్రియన్ సంగ్మా - 2004
మేఘాలయ రాష్ట్ర గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిగా ఉన్న ఎస్. సంగ్మా 22 సెప్టెంబర్ 2024లో ఆయన ప్రయానిస్తోన్న విమానం ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా చనిపోయారు. ఈ ఘటనలో ఆయనతో పాటు 9 మంది కన్నుమూసారు.
GMC బాలయోగి..2002
లోక్సభ స్పీకర్, తెలుగు పార్టీ నాయకుడు జీఎంసీ బాలయోగి 3 మార్చి 3 2002న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో కుప్పకూలడంతో కన్నుమూసారు.
మాధవరావు సింధియా - 2001
కేంద్ర మాజీ మంత్రి ప్రస్తుత కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా తండ్రి గ్వాలియర్ రాజ కుటుంబీకుడు 30 సెప్టెంబర్ 2001న ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మెయిన్ పురిలో ఆయన ప్రయాణిస్తూన్న విమానం కుప్పకూలడంతో మరణించారు. ఓ ఎన్నికల ర్యాలీలో పాల్గొనేందుకు వచ్చే సమయంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.
సంజయ్ గాంధీ - 1980
ఇందిరా గాంధీ రెండో కుమారుడ..అప్పటి నేషనల్ పాలిటిక్స్ లో యాక్టివ్ గా ఉన్న సంజయ్ గాంధీ.. 23 జూన్ 1980న ఈయన నడుపుతున్న చిన్న సైజు విమానం ఢిల్లీలోని సఫ్దర్ జింగ్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.
గుర్నామ్ సింగ్ -1973
పంజాబ్ ఎక్స్ సీఎం గుర్నామ్ సింగ్ 1973 మే 31న ఢిల్లీలో జరిగిన ఓ విమాన ప్రమాదంలో కన్నుమూసారు.
హోమి బాబా - 1966
భారత అణు కార్యక్రమ పితామహుడిగా పేరొందిన డాక్టర్ హోమి జే బాబా 1966లో స్విట్జర్లాండ్ లోని ఆల్ఫ్స్ పర్వత శ్రేణుల్లో మాంట్ బ్లాంక్ పై ఎయిర్ ఇండియా విమానం 101 కూలిపోవడంతో దుర్మరణం చెందారు. సీఐఏ కుట్రతో ఈయన మృతి చెందినట్టు అమెరికా పేర్కొంది.
బల్వంత్ రాయ్ మెహతా - 1965
1965 గుజరాత్ మాజీ ముఖ్యంత్రి బల్వంత్ రాయ్ మెహతా 1965 భారత్ - పాకిస్థాన యుద్ధ సమయంలో అనూహ్యంగా మరణించారు. ఈయన ప్రయాణిస్తోన్న విమానాన్ని పాకిస్థాన విమానం యుద్ద విమానంగా భావించి పేల్చేయడంతో ఈయన తోపాటు ఆయన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మరణించారు.
సౌందర్య (2004)
వీరితో పాటు సౌందర్య కూడా 2004లో కర్ణాటకలో ఎన్నికల ప్రచారం కోసం వెళుతుండగా ఈ విమాన ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.
