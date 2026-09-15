/Fridge Blast: అర్ధరాత్రి పేలిన ఫ్రిజ్.. ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు సజీవదహనం..

Belagavi Fridge Blast In Telugu: కర్ణాటకలోని బెళగావిలో ఘోర ఘటన చోటుచేసుకుంది. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇంట్లో ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్ ఒక్కసారిగా పేలిపోవడంతో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది.. మంటలు క్షణాల్లో ఇల్లంతా వ్యాపించడంతో ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించిన నలుగురు కుటుంబ సభ్యులు నిద్రలోనే సజీవదహనమయ్యారు. మరో ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రిలో మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు. అసలు ఈ ఘటన ఎలా జరిదింది. దీని గల కారణాలేంటి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
పోలీసులు అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. బెళగావి నగరంలోని మార్కెట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చావట్ గల్లీ ప్రాంతంలో ఈ ఘోర ఘటన చోటు చేసుకుంది.. కూలీలుగా జీవనం సాగిస్తున్న దామోనే కుటుంబం సోమవారం ఇంట్లో వినాయక చవితి పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. రాత్రి భోజనాలు చేసి.. కుటుంబ సభ్యులంతా నిద్రపోయారు.
అయితే.. అర్ధరాత్రి సుమారు 2 గంటల సమయంలో ఒక్కసారిగా ఊహించని శబ్దంతో ఫ్రిజ్ పేలిపోయింది. పేలుడు తీవ్రతకు రేకుల షెడ్డుతో తయారు చేసిన ఇల్లు పూర్తిగా ధ్వంసమై.. మంటలు క్షణాల్లో అన్నివైపులా ఇంటి మొత్తాన్ని చుట్టుముట్టాయి.. గాఢనిద్రలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు తప్పించుకునే అవకాశం కూడా లేకుండా పోయింది..
ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోగా.. ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డట్లు తెలుస్తోంది.. స్థానికులతో పాటు అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.. ఈ ఘటనలో గజానన్ దామోనే (65)తో పాటు శారదా దామోనే (45), భారతి దామోనే (50), రోషన్ దామోనే (21) ఇంట్లోనే స్పాంట్లో మృతి చెందారు.. అలాగే ప్రియా దామోనే (28), గంగా దామోనే (25) తీవ్ర గాయాలపాలై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
అయితే, ఈ ఘటనలో క్షతగాత్రులకు 70 నుంచి 80 శాతం వరకు కాలిన గాయాలు కావడంతో ప్రస్తుతం వారిని స్థానిక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నట్లు పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. వారి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. పండుగ వేళ అలంకరణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ తీగల కారణంగా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి ఫ్రిజ్ పేలిందా? లేదా సాంకేతిక లోపమా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
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