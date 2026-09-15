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Fridge Blast: అర్ధరాత్రి పేలిన ఫ్రిజ్.. ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు సజీవదహనం..

Refrigerator Explosion: అర్ధరాత్రి రిఫ్రిజిరేటర్ పేలి నలుగు మరణించిన ఘటన కర్ణాటకలోని బెళగావిలో చోటు చేసుకుంది. అయితే, ఈ ఘటనలో ఇద్దరు గాయపడి చికిత్స పొందుతున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే, ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే తెలియాల్సి ఉంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 15, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:30 PM IST
Fridge Blast: అర్ధరాత్రి పేలిన ఫ్రిజ్.. ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు సజీవదహనం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Fridge Blast: అర్ధరాత్రి పేలిన ఫ్రిజ్.. ఒకే కుటుంబంలో నలుగురు సజీవదహనం..
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