/Bengal Assembly Dissolved: మమతా బెనర్జీకి గవర్నర్ బిగ్ షాక్..సీఎంగా రాజీనామా చేయలేదని ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేశారు!

West Bengal Assembly Dissolved: పశ్చిమ బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఒక శకం ముగిసింది. ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా నిరాకరించిన మమత బెనర్జీకి గవర్నర్ ఆర్.ఎన్.రవి గట్టి షాక్ ఇచ్చారు. రాజ్యాంగబద్ధమైన తన విచక్షణాధికారాలను ఉపయోగించి, ప్రస్తుత తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గవర్నర్ బర్తరఫ్ చేశారు.
మే 7 (నేడు) అర్ధరాత్రితో బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఐదేళ్ల కాలపరిమితి ముగుస్తోంది. ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో ఘోర పరాజయం పాలైనప్పటికీ, మమతా బెనర్జీ రాజీనామాకు సమ్మతించలేదు. దీంతో గవర్నర్ అసెంబ్లీని రద్దు చేస్తూ.. మంత్రివర్గాన్ని బర్తరఫ్ చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనితో బెంగాల్పై దీదీకి ఉన్న 15 ఏళ్ల పట్టు సడలింది.
ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రభంజనం
ఇటీవలే బెంగాల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 294 స్థానాలల్లో ఊహించని ఫలితాలు వచ్చాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ 207 స్థానాల్లో ఘనవిజయం సాధించి స్పష్టమైన మెజారిటీని సొంతం చేసుకుంది. మమతా బెనర్జీకి చెందిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేవలం 80 స్థానాలకే పరిమితమై ప్రతిపక్ష హోదాకు పడిపోయింది. స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ భవానీపూర్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి చేతిలో ఓటమి పాలయ్యారు.
మరోవైపు ఓటమిని అంగీకరించని మమతా బెనర్జీ బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కేంద్ర బలగాలు, ఎన్నికల సంఘం అండతో బీజేపీ అక్రమంగా గెలిచిందని, సుమారు 100 స్థానాల్లో తారుమారు చేసినట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ గెలుపు అనైతికమని వాదిస్తూ, పదవి నుంచి వైదొలగడానికి ఆమె నిరాకరించారు.
అయితే గవర్నర్ ప్రస్తుత ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తున్న నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధమైంది. మే 8న బీజేపీ తన శాసనసభా పక్ష నేతను (ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిని) ఎన్నుకోనుంది. మే 9న పశ్చిమ బెంగాల్ చరిత్రలో తొలిసారిగా బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారికంగా కొలువుదీరనుంది. గవర్నర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం బెంగాల్ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనంగా మారింది. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన కొత్త ప్రభుత్వానికి బాధ్యతలు అప్పగించే గవర్నర్ తీసుకున్న ఈ చర్య రాజ్యాంగపరంగా అత్యంత కీలకంగా మారింది.
