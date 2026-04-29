Bengal election phase 2 elections: వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఓటర్ల సునామీ.. ఏకంగా 90 శాతం పోలింగ్ నమోదు..

Bengal election phase 2 elections update: దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠగా కొనసాగిన వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఎట్టకేలకు ఎన్నికలు ముగిశాయి. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్ 90 శాతం నమోదైనట్లు ఈసీ వెల్లడించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 29, 2026, 06:51 PM IST
  • వెస్ట్ బెంగాల్ లో భారీగా పెరిగిన ఓటింగ్..
  • ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్న బీజేపీ,టీఎంసీ..

Bengal election phase 2 elections 90 percent voter turnout recorded: దేశ వ్యాప్తంగా ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అస్సాం, కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమబెంగాల్‌ రాష్ట్రాలతో సహా కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలలో ఎన్నికల్ని సక్సెస్ ఫుల్ గా పూర్తి చేసింది. ఈ క్రమంలో వెస్ట్ బెంగాల్ లో  రెండో విడత ఎన్నికలు ముగిశాయి. ఈ సారి రికార్డు స్థాయిలో పోలింగ్ నమోదైంది. ఉదయం నుంచి ప్రజలు ఓటింగ్ సెంటర్ లకు బారులు తీరారు. ఏకంగా సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 90 పోలింగ్ నమోదైంది. ఇది 2021 సంవత్సరంకు గాను నమోదైన 80.43 రికార్డు కంటే ఎక్కువ. రెండో దశలో 8 జిల్లాలో  142  నియోజక వర్గాల్లో  పోలింగ్ జరిగింది. తూర్పు మేదీనీపూర్ లో అత్యధిక ఓటింగ్ నమోదైంది. డైమండ్ హర్బర్ లో ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్నాయి.  ముర్షిదాబాద్, నదియా జిల్లాలో 85 శాతంకు పైగా ఓటింగ్ నమోదైంది.

 పశ్చిమ బెంగాల్ ఈసారి మమతా బెనర్జీ వర్సెస్ సువేందు అధికారిల మధ్య తగ్గా ఫార్ మాటల తూటాలు పేలాయి.ఈ ఎన్నికలపై బీజేపీ ధీమావ్యక్తం చేస్తుంది. మే 4 ఓటింగ్ ఫలితాలు రాగానే మమతా గుండాల్ని తల కిందులుగా వేలాడ దీస్తామని కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షా పలు పర్యాయాలు వార్నింగ్ ఇచ్చారు.దీనికి మమతా బెనర్జీ కౌంటర్ లు కూడా ఇచ్చారు. టీఎంసీవైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపారని మమతా బెనర్జీ తెల్చి చెప్పారు.  

ఇక ఈ పెరిగిన ఓటింగ్ శాతం ఏ పార్టీకి మేలు చేస్తుందో వేచి చూడాలి.  సెకండ్ ఫెస్ ఎన్నికలలో బెంగాల్ లో పలు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద టీఎంసీ, బీజేపీల మధ్యతీవ్ర ఘర్షణ జరిగింది. భవానిపూర్ నియోజకవర్గంలోని ఇక్బాల్‌పూర్ ప్రాంతంలో రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. పెద్ద ఎత్తున కేంద్ర బలగాలు రంగంలోకి దిగి ఇరు పార్టీల నేతల్ని చెదరగొట్టారు.

Read more: Exit Poll Results 2026 Live: ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలు.. తమిళనాడు, బెంగాల్‌లో ఈ పార్టీలదే హవా

ముఖ్యంగా.. డైమండ్ హార్బర్ పరిధిలోని ఫాల్టాలో ఉన్న పలు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో బీజేపీ గుర్తుపై టేపు అతికించారని ఆరోపణలు చేశారు. ఓటర్లు బీజేపీకి ఓటు వేయకుండా చేస్తున్నారని బీజేపీ నేతలు నిరసనలకుదిగారు. ఈ విధంగానే మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీ లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో గెలిచారని బీజేపీ నేతలు విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రస్తుతం వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ పై ఆసక్తికరంగా మారాయి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

