Bengaluru Daycare Abuse: బెంగళూరులోని ఓ డేకేర్ సెంటర్ లో 2 నుంచి 3ఏళ్ల వయస్సున్న చిన్నారులపై అమానుషంగా ప్రవర్తించిన తీరు కలకలం రేపింది. ఏడుస్తున్న చిన్నారులను వాషింగ్ మెషీన్ లో కూర్చోబెట్టడం.. టాయిలెట్ జెట్ స్ప్రేతో నోట్లోకి నీళ్లు చల్లడం.. బాత్రూమ్ లో బంధించడం వంటి శిక్షలు విధించారాన్న ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఈ ఘటన నగరంలోని క్యాప్ జెమినీ సంస్థ హెచ్ఏఎల్ క్యాంపస్ లో నిర్వహిస్తున్న డేకేర్ కేంద్రంలో జరిగినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. చిన్నారులు ఏడవకుండా అల్లరి చేయకుండా వారిని భయపెట్టి మౌనంగా ఉంచేందుకు ఇలాంటి అమానుష చర్యలు పాల్పడినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
డేకేర్ లో పనిచేస్తున్న ఐదుగురు మహిళా సంరక్షకులపై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. మరోవైపు ఈ వ్యవహారంపై కర్నాటక రాష్ట్ర బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. కార్పొరేట్ ఆఫీసుల్లో నడుస్తున్న డేకేర్ కేంద్రాల భద్రత, పర్యవేక్షణపై ఈ ఘటన తీవ్ర ఆందోళనకు దారితీసింది. ఈ ఘటన ఎప్పుడు జరిగిందన్న విషయాన్ని గుర్తించే పనిలో ఉన్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతానికి ఈ కేసుకు సంబంధించి ఎవరినీ అరెస్ట్ చేయలేదని.. దర్యాప్తు జరుగుతుందన్నారు.
Absolute Horror ! Toddlers who were left at a daycare facility in Bengaluru's Capgemini Technology Services office were allegedly subjected to physical abuse, punished by locking them in bathrooms, faucets sprayed on thier faces and much more. FIR registered, investigation on. pic.twitter.com/CbnGcdcAUs
— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) July 1, 2026
🚨 Bengaluru Daycare Horror: Five women booked after toddlers were allegedly forced into a washing machine and abused at a daycare. The accused have been taken in for questioning. Investigation is underway.#Bengaluru pic.twitter.com/wQrCdaNl4i
— Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) July 1, 2026
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