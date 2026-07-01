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డేకేర్ కాదు.. నరకకూపం.. ఏడిస్తే బాత్రూమ్‌లో బంధించి.. నోట్లోకి టాయిలెట్ జెట్ స్ప్రేతో నీళ్లు.. పసిపిల్లలపై అమానుషత్వం..!!

Bengaluru Daycare Abuse: అమ్మ ఒడిలా లాలించాల్సిన డేకేర్ సెంటర్.. ఆ పసిపిల్లలకు నరక కూపంలా మారింది. ఏడిస్తే ఓదార్చాల్చిన ఆయలు.. దయ్యాలా మారారు. వాషింగ్ మెషిన్ లో వేసి.. నోట్లో టాయిలెట్ జెట్ స్ప్రే కొడుతూ రాక్షసానందాన్ని పొందారు. ఎంతో నమ్మకంతో తమ చిన్నారులను వదిలివెళ్తున్న తల్లిదండ్రుల గుండెలు పగిలేలా.. సమాజం తలదించుకునేలా మహిళా సంరక్షకులు చేసిన ఈ పాశవిక చర్య మానవత్వానికి మచ్చగా మిగిలిందని చెప్పాలి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:30 PM IST
డేకేర్ కాదు.. నరకకూపం.. ఏడిస్తే బాత్రూమ్‌లో బంధించి.. నోట్లోకి టాయిలెట్ జెట్ స్ప్రేతో నీళ్లు.. పసిపిల్లలపై అమానుషత్వం..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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