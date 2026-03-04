English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bengaluru: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. వంట విషయంలో అత్తతో పంచాయతీ.. కోడలు ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Bengaluru: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. వంట విషయంలో అత్తతో పంచాయతీ.. కోడలు ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Ex techie suicide In Bengaluru: వంట విషయంలో అత్తతో గొడవలకు దిగింది. భర్త కూడా తన తల్లివైపు మాట్లాడటంతో మహిళ తీవ్ర ఒత్తిడికి గురైంది. దీంతో ఆమె చేసిన పని ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 4, 2026, 03:10 PM IST
  • బెంగళూరులో టెకీ ఆత్మహత్య..
  • విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు..

Trending Photos

iQOO Z10 Lite 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే హోలీ ఆఫర్‌.. iQOO Z10 Liteపై ఊహించని కూపన్‌ డిస్కౌంట్!
5
Iqoo Z10 Price
iQOO Z10 Lite 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే హోలీ ఆఫర్‌.. iQOO Z10 Liteపై ఊహించని కూపన్‌ డిస్కౌంట్!
Shia Muslim population in the world: ప్రపంచ జనాభాలో షియా ముస్లింలు ఎంతమంది? ఇండియాలో వీరి ప్రభావం ఎంత?
13
Shia Muslims
Shia Muslim population in the world: ప్రపంచ జనాభాలో షియా ముస్లింలు ఎంతమంది? ఇండియాలో వీరి ప్రభావం ఎంత?
Allu Sirish Pre Wedding: ఘనంగా అల్లు శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్.. హాజరైన ప్రముఖులు..
5
Allu Sirish Pre Wedding Pics
Allu Sirish Pre Wedding: ఘనంగా అల్లు శిరీష్ ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్.. హాజరైన ప్రముఖులు..
Kendra Trikona Raja Yoga: పవర్ ఫుల్ కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి వివాహాంతో పాటు ఉద్యోగం గ్యారంటీ..
7
Shukra Gochar
Kendra Trikona Raja Yoga: పవర్ ఫుల్ కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి వివాహాంతో పాటు ఉద్యోగం గ్యారంటీ..
Bengaluru: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. వంట విషయంలో అత్తతో పంచాయతీ.. కోడలు ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Bengaluru Ex techie dies by suicide on cooking dispute: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు చాలా విచిత్రంగా తయారయ్యారు. పెళ్లి చేసుకుని కొంత మంది చిన్నచిన్న సమస్యలకే గొడవకు దిగుతున్నారు. కొత్త కాపురం పెట్టిన తర్వాత అలవాట్లు, పద్దతులు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఇవన్ని అర్థం చేసుకొవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. కానీ యువతీ, యువకులు మాత్రం ప్రతిదీ తమకు నచ్చినట్లు కావావాలని ఎదుటి వారి మీద తప్పుల్ని రుద్దుతున్నారు. దీంతో తమకు ఏదైన విషయంలో గొడవలు జరిగితే వెంటనే డైవర్స్  లేదా హత్యలు చేయడం,  సుపారీలు ఇచ్చి చంపించడంకు కూడా వెనుకావడటంలేదు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక మరికొంత మంది ఇళ్లలో కొంత మంది శాడిస్టులుగా ఉంటున్నారు. కొత్త కోడలు ఇంటికివస్తే వంట సరిగ్గా చేయలేదని, చీర కట్టలేదని, పప్పులు ఉప్పు సరిగ్గా వేయలేదని ప్రతిదాంట్లో తప్పుల్ని వేతకడమేపనిగా పెట్టుకుంటారు. కొంత మంది చాలా సెన్సీటివ్గా ఉంటారు.ఈ క్రమంలో బెంగళూరులో ఒక కొడలు వంట విషయంలో గొడవతో దారుణంకు పాల్పడింది. 

బెంగళూరులోని అబ్బిగెరె సోల దేవణహల్లీ పీఎస్ పరిధిలోని అపార్ట్ మెంట్ లో 35 ఏళ్ల టెకీ సుష్మ తన భర్త పునీత్ కుమార్, అత్తతో కలిసి ఉంటుంది. వీరి పెళ్లి అయి ఐదేళ్లవుతుంది. వీరికి నాలుగేళ్ల బాబు ఉన్నాడు. గతంలో డెల్ సంస్థలో పనిచేసిన సుష్మ ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే ఉంటుంది.  ఇంట్లో తరచుగా అత్తకోడళ్ల మధ్య గొడవలు జరిగేవి. ముఖ్యంగా వంట విషయంలో గొడవలు జరిగేవి. ఇలా చేయాలని, అలా చేయాలని వీరి మధ్య రోజు ఇంట్లో పంచాయతీలు నడిచేవి.

దీనితో సుష్మా తరచుగా ఒత్తిడికి గురయ్యేది. ఇటీవల ఈ గొడవలు కాస్త పీక్స్ కు చేరాయి. దీంతో సుష్మా  ఇంట్లో గదిలో వెళ్లి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. వెంటనే భర్త భార్య కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పాడు. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి ఆమెను కిందకు దించారు. స్థానిక డాక్టర్ వచ్చి చూసి ఆమె చనిపోయిందని చెప్పారు. దీంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అత్తా అప్పటికే ఇంట్లో నుంచి పరారయ్యింది. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు  పునీత్ ను అరెస్ట్ చేశారు.

Read more: Women Obscene Dance Video: కొమ్మాల జాతరలో అమ్మాయిల బూతు డ్యాన్స్‌లు.. వీడియో పై రాజుకున్న దుమారం..

మరోవైపు సుష్మ కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం అదనపు కట్నం కోసం తమ కూతుర్ని వేధించేవారని, ప్రతిరోజు టార్చర్ చేసేవారని పోలీసులకు చెప్పి వాపోయారు. తమ కూతుర్ని పొట్టన పెట్టుకున్నారని పునీత్ పై, అతని తల్లిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు చిన్న చిన్న గొడవలకు సూసైడ్ ల వరకు వెళ్లడం ఏంటని నెటిజన్లు దీనిపై ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bengaluru Techie Suicideex techie suicideBengaluru woman cooking disputeBengaluru crime newsBengaluru techie dies

Trending News