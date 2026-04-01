Bengaluru: వామ్మో.. భర్తకు అశ్లీల వీడియోలు పంపి, తన స్నేహితురాళ్లతో సంభోగం చేయాలని భార్య టార్చర్.!..

Bengaluru man accuses of wife physical harassment: సమాజంలో కొంత మంది భార్య భర్తల ప్రవర్తన చూస్తుంటే మరీ ఘోరంగా ఉంటున్నాయి. పవిత్రమైన భార్యభర్తల అనుబంధానికి మాయని మచ్చగా మారుతున్నారు. వీరి వల్ల పెళ్లి చేసుకొవాలని అనుకునే యువతీ, యువకులు ఆమడ దూరం పారిపోతున్నారు. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇంకా కొంత మంది ఆర్థిక పరిస్థితులలో తమ కట్టుకున్న వారికన్నా ఇతరులు బాగా ఉంటే వారితో పారిపోతున్నారు. పిల్లలుంటే వారిని కూడా చంపడానికి వెనుకాడటంలేదు. నార్మల్ గా కొంత మంది సైకో భర్తలు తమ భార్యల్ని తప్పతాగి వేదిస్తుంటారు. వారి ఫ్రెండ్స్ తో సంబంధం పెట్టుకొవాలిన వేధిస్తుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూశాం. బెంగళూరుకు చెందిన ఒక మహిళ తన భర్తకు అశ్లీల వీడియోలను పంపి, తన ఫ్రెండ్స్ తో లైంగిక సంబంధం పెట్టుకొవాలని టార్చర్ చేసింది. ఈ ఘటనలతో విసిగిపోయిన భర్త పోలీసుల్ని ఆశ్రయించాడు.
దీనిలో దిమ్మతిరిగే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.బెంగళూరుకు చెందిన ఒక వ్యక్తి తన భార్య, అత్తామామలు వేధిస్తున్నారని పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశాడు. సదరు వ్యక్తి బెంగళూరులోని నాగరభావిలో నివాసం ఉంటున్నాడు. తన భార్య 31 ఏళ్ల శిల్ప తనను రోజు టార్చర్ చేస్తుందని, అశ్లీల వీడియోలను పంపుతు అలా తనతో ఉండాలని వేధించేదని వాపోయాడు. అంతేకాకుండా తప్పతాగి , పార్టీలంటూ తన భార్య తిరుగుతుందని చెప్పాడు.
తన అత్తామామలు ఆశా, మామగారైన మాధవ్ కృష్ణ లలు ఆమెకు వత్తాసు పలుకుతున్నారని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు. అంతే కాకుండా తన బంగారం, ఇళ్ల స్థలాలు, డబ్బులు, మొదలైనవి పెట్టుకుని తనను ఇంటి నుంచి గెంటేశారని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. తనను భార్య ఆమె స్నేహితురాళ్లతో లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకొవాలని ఫోర్స్ చేసేదని షాకింగ్ విషయాలను బైటపెట్టాడు. దీంతో పోలీసులు కేసునమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. గతంలో దీనిపై పలు మార్లు పెద్దల మధ్య ఈగొడవలపై మాట్లాడుకున్న ఆమెలో మార్పురాలేదని భర్త చెప్పుకొవచ్చాడు.
Read more: Hyderabad: పడక సుఖంకు అడ్డొస్తున్నాడని భార్య కన్నింగ్ స్కెచ్.. కట్టుకున్న భర్తను హైదరాబాద్కు పిలిచి మరీ.!.
దీనిపై తనకు న్యాయం చేయాలని పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. ఇప్పటి వరకు భార్యలను వేధించే వారిని చూశాం.. కానీ ఇలాంటి ఘటనల్లో మగాళ్లు కూడా ఉంటారా..?..అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.మరికొంత మంది బాబోయ్ ఏంట్రా ఇలా ఉన్నారు అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
