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Karnataka: మరో ఘోరం.. ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గుర్ని నరికి చంపిన వ్యక్తి.. ఉలిక్కి పడ్డ స్థానికులు..

Bengaluru man murders news: బెంగళూరుకు చెందిన ప్రశాంత్  కోపంలో  తన తల్లి మంగళమ్మ (55), అమ్మమ్మ నంజమ్మ (65) మరియు బావ సతీష్ (50)లను వేట కోడవలితో దాడి చేసి అత్యంత క్రూరంగా హతమార్చాడు. ఆ తర్వాత తాను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా అందరిని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:33 PM IST
Karnataka: మరో ఘోరం.. ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గుర్ని నరికి చంపిన వ్యక్తి.. ఉలిక్కి పడ్డ స్థానికులు..
Image Credit: bengalurumankillsfamilynews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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