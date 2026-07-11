/Karnataka: మరో ఘోరం.. ఒకే కుటుంబంలో ముగ్గుర్ని నరికి చంపిన వ్యక్తి.. ఉలిక్కి పడ్డ స్థానికులు..

Bengaluru Man brutally Kills his family: ఇటీవల కొంత మంది సైకోలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అసలు కోపంలో విచక్షణను కోల్పోయి వారు ఏంచేస్తున్నారో కూడా వారికి తెలియని సిట్యువేషన్ లోకి చేరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే తెలంగాణలోని షాబాద్ లో ఆరుగురి హత్యలు షాకింగ్ కు గురిచేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. నిందితుడి కోసం జల్లెడ పడుతున్నారు. ఈఘటన జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే మరో రాష్ట్రంలో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన సంభవించడం మరింత ఆందోళన కల్గించే అంశంగా మారింది. కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కామాక్షిపల్య పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి వచ్చే కొట్టిగెపల్యలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ప్రశాంత్ అనే వ్యక్తి ఉన్మాదిలా మారి..తన తల్లి మంగళమ్మ (55), అమ్మమ్మ నంజమ్మ (65), బావ సతీష్ (50)లపై ప్రాణాంతక ఆయుధంతో దాడి చేసి హతమార్చాడు. ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఆతర్వాత అరుపులతో స్థానికులు అక్కడకు చేరుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అప్పటికే ఇంట్లో వారంతా రక్తపు మడుగులో ఉన్నారు.
స్థానికుల ప్రకారం.. పెళ్లికాని ప్రశాంత్ తన తల్లిదండ్రులు, అమ్మమ్మ, బావతో కలిసి నివసిస్తున్నాడని చెప్పారు.
తల్లి వస్త్ర కర్మాగారంలో పని చేసేది, అతని నాయనమ్మ మున్సిపల్ కార్మికురాలు. అతని బావ ప్లంబర్గా పనిచేస్తూ అదే ఇంట్లో నివసించేవాడని చెప్తున్నారు. శనివారం ఉదయం తన తండ్రి ఇంట్లో లేని సమయంలో, ప్రశాంత్ ప్రాణాంతక ఆయుధంతో ముగ్గురిని హత్య చేశాడని చెప్తున్నారు. అరుపులు విని ఇరుగుపొరుగు వారు ఇంటికి పరుగెత్తుకొచ్చి, ప్రశాంత్ను పట్టుకుని గదిలో బంధించారు. పోలీసులు వచ్చేలోపే ప్రశాంత్ గదిలోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని అక్కడి వారు పోలీసులకు తెలిపారు.
ప్రశాంత్ తండ్రి చిక్కన్న మాట్లాడుతూ, తన కొడుకుకి తల్లితో ఎప్పుడూ చిన్న చిన్న గొడవలు జరిగేవని.. కానీ ఈ ఉదయం అంతా బాగానే ఉన్నట్లు అనిపించిందని అన్నాడు. ఈ ఉదయం నేను పనికి వెళ్లేటప్పుడు అంతా బాగానే ఉందని.. అతను ఇంత ఉన్మాదిలా ఎందుకు ఇలా చేశాడో నాకు తెలియడం లేదని వాపోయాడు.
ఒకవేళ నేను ఇంట్లో ఉండి ఉంటే, అతను నన్ను కూడా చంపేవాడేమో అంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. ఈ ఘటన మాత్రం స్థానికంగా ప్రజల్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసిందని చెప్పుకొవచ్చు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మృతదేహన్ని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. అన్ని కోణాల్లొ విచారణ చేపట్టారు.
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