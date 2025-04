Home minister comments on Bengaluru Molestation Case: ప్రభుత్వాలు ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా కామాంధులు మారడం లేదు. ఆడది కన్పిస్తే చాలు.. పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. నిర్భయ, పోక్సో వంటి ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా నీచులు మాత్రం తమ వంకర బుద్దిని మార్చుకొవడంలేదు. మొత్తంగా మహిళల వేధింపులు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల బెంగళూరులో సుద్ద గుండెపాల్య ప్రాంతంలో ఒక వీధిగుండా ఇద్దరమ్మాయిలు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు.

ఇంతలో ఒక ఆగంతకుడు రాత్రి పూట వాళ్ల వెనుకాల వచ్చి.. ఒక అమ్మాయిని పక్కకు లాగి.. ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను గిల్లి అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు. దీంతో అసలు ఏంజరుగుతుందో అని ఆ అమ్మాయిలు భయంతో వణికిపోయారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి వేగంగా వెళ్లిపోయారు. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. దీనిపై పోలీసులు సుమోటోగా కేసు నమోదు చేశారు.ఈ క్రమంలో నిందితుడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు.

Absolutely shameful and deeply disturbing.

This incident isn’t just an attack on one woman — it’s an attack on the very idea of safety in our cities.The fact that such crimes happen in broad daylight in #Bengaluru reflects a serious failure of law & order under the Karnataka gvt pic.twitter.com/FmmqpIl01H

