Bus Accident: ఘోర ప్రమాదం.. ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సును ఢీకొట్టిన లారీ, 20 మంది సజీవదహనం..

Bengaluru Bus Accident: పండుగ పూట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. బెంగళూరులో ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ఓ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సును లారీ ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు .చెలరేగాయి ఈ ఘటనలో 20 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనం అయ్యారు. పలువురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఈ బస్సు శివ మొగ్గకు వెళ్తున్నట్లు సమాచారం. మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 25, 2025, 07:33 AM IST

Bengaluru Bus Accident: వరుసగా బస్సు ప్రమాదాలు ప్రయాణికులు ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్నాయి. మొన్న కర్నూల్ ఆ తర్వాత చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం గురించి తెలిసిందే. తాజాగా  కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పండగ పూట తీవ్ర విషాదం మిగిల్చించి. బెంగళూరులోని ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ఉదయం ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. దీంతో ఒక్కసారిగా బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. బస్సులో ఉన్న 20 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు. అయితే ఈ బస్సు గోకర్ణ వెళుతున్నట్లు సమాచారం. బెంగళూరులోని హెరియూర్ సమీపంలో తెల్లవారుజాము ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మొత్తం ప్రయాణ సమయంలో 32 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ప్రమాద స్థలానికి వెళ్లి సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు.  కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.

ఈరోజు తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో జరిగిన ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంబంధించిన దృశ్యాలు చూస్తే ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. బెంగళూరు చిత్రదుర్గ జిల్లా గోర్లతు గ్రామంలో ఈ ఘటన జరిగింది. క్షణాల్లో మంటలు బస్సు అంతటా వ్యాపించి ప్రయాణికులు సజీవ దహనం అయ్యారు. లారీ కూడా మంటల్లో పూర్తిగా కాలిపోయిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక ప్రయాణ సమయంలో 32 మంది ప్రయాణికులు ఉండగా క్షతగాత్రులను స్థానిక ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.

యాక్సిడెంట్‌ ఇలా..
 పోలీసుల ప్రకారం.. ఈ ప్రైవేట్ స్లీపర్ కోచ్ బస్సు బెంగళూరు నుంచి గోకర్ణ వెళుతుండగా కంటైనర్ లారీని ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయని తెలుపుతున్నారు . అయితే ప్రయాణ సమయంలో లారీ డ్రైవర్ నిద్ర మత్తులో జారుకుని ఉండవచ్చని దీంతో కంటైనర్ డివైడర్ పైనుంచి జంప్ చేసి బస్సును ఢీ కొట్టింది. ప్రమాదాన్ని చూస్తే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ బస్సు బెంగళూరు నుంచి రాత్రి 11:30 గంటల సమయంలో బయలుదేరింది. తెల్లవారుజామున రెండు గంటల సమయంలో యాక్సిడెంట్ గురైంది. అయితే చాలామంది అప్రమత్తమై బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నించారు. దీంతో ఆ ప్రాంతం అంతా ప్రయాణికులు అరుపులు కేకలతో భయానకంగా మారింది. 

 

 

