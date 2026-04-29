Bengaluru Rains: బెంగళూరులో కుండ పోత వాన బీభత్సం.. ఆస్పత్రి గోడకూలి 8 మంది దుర్మరణం..

Bengaluru rains several dead due to hospital compound wall collapses: బెంగళూరులో కుండ పోతవానలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఉరుములు,మెరుపులతో బీభత్సమైన వాన కురిసింది. ఈ వరుణుడి ప్రభావంకు శివాజీనగర్లోని ప్రభుత్వ బౌరింగ్ ఆసుపత్రి ప్రహరీ గోడ కూలిపోయింది. ఈ విషాదంలో ఎనిమిది మంది దుర్మరణం పాలయ్యారు. మరో 11 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ ప్రమాదం గురించి తెలియగానే స్థానికంగా ఉన్న అధికారులు, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వెంటనే అప్రమత్తమయ్యాయి. ప్రమాదంపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. డెడ్ బాడీలను పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు.
శిథిలాల కింద ఇంకా ఎవరైన చిక్కుకున్నారా..చూడాలన్నారు. ఇప్పటి వరకు 11 మందిని రక్షించి, అదే ఆసుపత్రిలోని ఐసీయూలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు, ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు. బాధితులంతా ఆసుపత్రి సమీపంలో ఉండే వీధి వ్యాపారులని ప్రాథమిక సమాచారం. వేసవి సెలవులు కావడంతో చిన్నారులు తమ తల్లిదండ్రులతో పాటు అక్కడికి వచ్చారు.
ప్రమాద వార్త తెలియగానే ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. శిథిలాల కింద ఉన్న చిక్కుకున్న వారు బైటకు వచ్చేందుకు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందన్నారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ కూడా ఈ ఘటనపై స్పందించారు.
తాను వెంటనే బెంగళూరుకు తిరిగి వచ్చి ఘటనా స్థలాన్ని సందర్శిస్తానని ప్రకటించారు. మరోవైపు బెంగళూరును భారీ వర్షం అతలాకుతలం చేస్తుంది. నగర వ్యాప్తంగా సుమారు 50కి పైగా చెట్లు నేలకూలినట్లు సమాచారం. పలుచోట్ల వాహనాలు దెబ్బతిన్నాయి. పోలీస్, అగ్నిమాపక, మున్సిపల్ సిబ్బంది సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు.
