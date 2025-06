Bengaluru Rapido Video: ఘోరం... అమ్మాయిని నడి రోడ్డు మీద చెంపదెబ్బకొట్టిన ర్యాపీడో బైక్ డ్రైవర్.. షాకింగ్ వీడియో..

Bengaluru rapido driver slaps woman video: ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువ మంది ఎక్కడకు వెళ్లిన కూడా ఓలా, ర్యాపీడో, ఊబర్ లను బుక్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొన్నిసార్లు ఆయా సంస్థలకు చెందిన డ్రైవర్లు సమయానికి రాకపోవడం, క్యాన్సిలేషన్ వంటి ఘటనల్లో వివాదాలు చోటు చేసుకున్న సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి.

అంతే కాకుండా.. కొన్నిసార్లు ఈ సంస్థల డ్రైవర్ లు రూడ్ గా ప్రవర్తించిన ఘటనలు కూడా గతంలో అనేకం చోటు చేసుకున్నాయి. అయితే.. తాజాగా.. కొన్నిసార్లు కస్టమర్లు సైతం.. డ్రైవర్ ల పట్ల రైడ్ విషయంలో గొడవలకుకూడా దిగారు.

SHOCKING 🚨: A customer was slapped by a Rapido driver when she questioned him over rash driving and jumping signals. The incident took place in Jayanagar, Bengaluru.@rapidobikeapp verify and take strict action on this rider.

Credit :@Harishup pic.twitter.com/qdTgXL9fBp

— Bihar Buzz (@buzz_bihar) June 16, 2025