/రీల్స్ పిచ్చి పచ్చని కాపురంలో నిప్పులు పోసింది.. భార్యను గొంతునులిమి చంపిన భర్త!

Bengaluru Reels Murder Case News: సోషల్ మీడియా మనుషుల మధ్య అనుబంధాలను ఎంత దూరం చేస్తుందో చెప్పడానికి బెంగళూరు నగరంలో జరిగిన ఈ ఘోర ఘటనే నిదర్శనం.. ఆన్లైన్లో కలర్ ఫుల్ ప్రపంచాన్ని చూపిస్తూ.. కాలాన్ని కరిగిస్తున్న ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ మాయాజాలం.. చివరకు ఒక పచ్చని కాపురంలో తీవ్ర నిప్పులు పోసి.. ఒక ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. ఇప్పుడు ఈ ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
బిహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ధీరజ్ కుమార్ (24), రీమా కుమారి (20) కొంతకాలం కిందట ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నారు. పెద్దలను ఒప్పించి ఎన్నో ఆశలతో ఏడడుగులు వేశారు. భవిష్యత్తుపై ఎన్నో కన్న కలలతో, బతుకుదెరువు కోసం కొద్ది రోజుల క్రితమే కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరుకు వలస వచ్చారు. అక్కడ ధీరజ్ చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ.. కుటుంబాన్ని పోషిస్తుండగా.. భార్య రీమా ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం సంపాదించింది. అంతా బాగుంది.. జీవితం హాయిగా సాగిపోతోంది అనుకుంటున్న సమయంలోనే వారి మధ్యలోకి ఇన్స్టా రీల్స్ పిచ్చి వచ్చి పడింది.
కాపురంలో రీల్స్ చిచ్చు..
రీమా క్రమంగా సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చూడటానికి విపరీతంగా అలవాటు పడింది.. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు రీల్స్ చూడటంలోనే మునిగిపోతుండేది.. దీంతో ఇంట్లో వంట చేయడం, ఇతర పనులు పూర్తిగా మానేసింది. అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చే ధీరజ్కు సమయానికి భోజనం దొరకకపోవడం, భార్య నిరంతరం ఫోన్లోనే మునిగితేలడంతో ఇద్దరి మధ్య నిత్యం గొడవలు మొదలయ్యాయి. అనేకసార్లు తన భర్త వేడుకున్న రీమా ప్రవర్తనలో మార్పు రాకపోవడంతో ఆ కాపురంలో గొడవలు నిత్యం జరిగేవి..
ఆవేశంలో ఘోరం..
ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల ఇద్దరి మధ్య రీల్స్ విషయంలో మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో గొడవ జరిగింది. రీమాపై విపరీతమైన ఆవేశానికి లోనైన ధీరజ్.. క్షణికావేశంలో విచక్షణ కోల్పోయాడు. ఆమె గొంతు నులిమి ప్రాణాలు తీశాడు. అనంతరం భయంతో తలుపులు బయట నుంచి లాక్ చేసి.. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా తన సొంత ఊరు బిహార్కు పరారయ్యాడు.
దుర్వాసనతో బయటపడ్డ శవం..
ఆఫీస్కు రావాల్సిన రీమా వరుసగా రాకపోవడం.. ఫోన్ చేసినా స్పందించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన సహోద్యోగి ఇంటికి వెళ్లి చూశాడు. గది నుంచి తీవ్రమైన దుర్వాసన రావడంతో వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు తలుపులు తెరిచి చూడగా.. రీమా కుళ్ళిన స్థితిలో విగతజీవిగా పడి ఉంది.
వెంటనే కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో గాలించి.. బిహార్కు పారిపోయిన ధీరజ్ను అరెస్ట్ చేసి తీసుకువచ్చారు. నా భార్య రీల్స్కు అలవాటు పడి ఇల్లు పట్టించుకోకపోవడం.. మాట వినకపోవడంతోనే చంపేశానని నిందితుడు ధీరజ్ పోలీసుల ఎదుట కన్నీళ్లతో నేరం అంగీకరించాడు. రీల్స్ పిచ్చి ఒకరి ప్రాణాన్ని తీస్తే.. మరొకరిని జైలు పాలు చేసి ఇరు కుటుంబాల్లో తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది.
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