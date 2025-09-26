English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bengaluru Women Kicked Video: నువ్వసలు మనిషివేనా..?.. మహిళను ఈడ్చిపడేసి, కడుపులో తన్నుతూ ఘోరం.. అసలేం జరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Bengaluru Women Kicked on Chest : మహిళను కొట్టుకుంటూ షాపు నుంచి బైటకు ఈడ్చుకుంటూ తీసుకుని వచ్చాడు . అంతటితో ఆగకుండా పబ్లిక్ గా ఆమెను కడుపులో తన్నుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 26, 2025, 05:07 PM IST
  • బెంగళూరులో మహిళపై దారుణం..
  • ఇష్టమున్నట్లు కొట్టిన షాపు ఓనర్..

Bengaluru Women Kicked Video: నువ్వసలు మనిషివేనా..?.. మహిళను ఈడ్చిపడేసి, కడుపులో తన్నుతూ ఘోరం.. అసలేం జరిగిందంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Bengaluru Shop owner brutally kicks and drags woman video: మహిళల భద్రత, వారి గౌరవం కాపాడటం కోసం దేశంలో అనేక చట్టాలున్నాయి. కానీ ఇటీవల కొంత మంది మహిళలు చాలా నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.  ఈ క్రమంలో మహిళలు అన్నిరంగాల్లో రాణిస్తున్నారు.. మరీ క్రైమ్ లో కూడా ఎందుకు పోటీ ఇవ్వకూడదని అనుకుంటున్నారో ఏంటో కానీ.. మొత్తంగా కొంత మంది ప్రవర్తన మరీ దారుణంగా ఉంటుంది.

ఈ క్రమంలో కొంత మంది మహిళలు తరచుగా చేస్తున్న కాంట్రవర్సీల కారణంగా..  మొత్తంగా మహిళ సమాజానికే చెడ్డపేరు వస్తుంది.  తాజాగా.. బెంగళూరులో ఒక మహిళ షాపులో కాస్లీ చీరలు కాజేసింది. ఇది కాస్త దాని ఓనర్ చూడటంతో పెద్ద రచ్చగా మారింది.

 

బెంగళూరులోని చిక్‌పేట్‌లోని కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ సమీపంలో ఉమేద్ రామ్ అనే వ్యక్తి మాయ సిల్క్ చీరల షాపు నడుపుతున్నాడు.ఈ క్రమంలో ఇటీవల ఒక మహిళ..తన షాపు నుంచి రూ.91,500 కాస్లీ చీరల కట్టల్ని చోరీ చేసిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. సీసీటీవీ ఫుటేజీని కూడా పోలీసులకు అప్పగించాడు.

అయితే..  ఆ మరుసటి రోజు అదే ప్రాంతానికి దొంగతనం ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మహిళ తిరిగి రావడంతో.. చీరల షాపు యజమాని ఆమెతో వాగ్వాదంకు దిగాడు.అంతే కాకుండా రోడ్డుపైకి ఈడ్చుకుంటూ లాక్కెళ్లి, కడుపులో, ప్రైవేటు పార్ట్ పై తన్నుతూ దాడి చేశాడు. అక్కడున్న వారు ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన అతను వెనక్కు తగ్గలేదు.

అయితే.. కొంత మంది ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. ఆమె చీరలు చోరీచేయడం తప్పే..?.. కానీ కాలితో తన్నడం, ఆమెపై దాడులు చేయడం ఎంత వరకు సమంజసం అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

మహిళపై అంత క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడేంటీ..?.. అసలు వాడు మనిషేనా .. అంటూ మరికొంత మంది ఫైర్ అవుతున్నారు. వెంటనే అతనిపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకొవాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరొవైపు పోలీసులు రంగంలోకిదిగి షాపు ఓనర్ పై కేసు నమోదు చేసుకుని అరెస్ట్ చేశారు.  దీనిపై విచారణ చేపట్టారు. 

 

