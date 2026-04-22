Bengaluru: ఓర్నాయనో.. కొత్తగా లవ్ ప్రపోజ్ చేస్తానంటూ ప్రియుడ్ని కుర్చీకి కట్టేసి నిప్పంటించిన సైకో ప్రేయసి!

Bengaluru: బెంగళూరులో జరిగిన ఓ దారుణ ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రియుడు తనను సరిగ్గా పట్టించుకోవడం లేదనే కోపంతో.. అతనిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించింది ఓ ప్రియురాలు. అంతటితో ఆగకుండా ఆ తతంగాన్నంతా వీడియో తీసింది.. బెంగళూరులోని బైదరహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 22, 2026, 07:00 AM IST

Bengaluru Horror: బెంగళూరులో జరిగిన ఓ దారుణ ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రియుడు తనను సరిగ్గా పట్టించుకోవడం లేదనే కోపంతో.. ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో ప్రియుడ్ని ఇంటికి పిలిచిన ఓ ప్రియురాలు.. 'వెస్ట్రన్ స్టైల్ ప్రపోజల్' అంటూ అతని కళ్లకు గంతలు కట్టింది. ఆ తరువాత అతనిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పు అంటించింది. అంతేకాకుండా ప్రియుడు శరీరం పూర్తిగా కాలిపోయేంత వరకు వీడియో కూడా తీసింది. బెంగళూరులోని బైదరహళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో జరిగిన ఈ  ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. పోలీసులు విచారణలో ఈ కేసుకు సంబంధించి విస్తుపోయే వాస్తవాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి..

పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రియురాలి పేరు ప్రేర్నా (27),  ప్రియుడి పేరు కిరణ్ (27). వీరిద్దరూ ఓ టెలికాం స్టోర్‌లో పనిచేస్తున్నారు. ఏడాదికాలంగా వీరు లవ్‌లో ఉన్నారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో కిరణ్ తనను పట్టించుకోవటం లేదని కోపం పెంచుకున్న ప్రేర్నా.. తనను పెళ్లి చేసుకోకుండా వదిలేస్తాడని  భావించింది. ప్రేర్నా తన తల్లి, అన్నతో కలిసి దక్షిణ బెంగళూరు అంజనాపురం ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటుంది. మంగళవారం అన్న, ఆమె తల్లి ఇంట్లో లేకపోవటంతో ప్రియుడు కిరణ్‌ను ఇంటికి రావాలని పిలిచింది. దీంతో ప్రియుడు కిరణ్ ప్రేర్నా ఇంటికి వెళ్లాడు. వారిద్దరూ కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నారు. ఆ తరువాత తాను ఫారెన్‌లో ఎంతో ఫేమస్ అయిన విధంగా ప్రపోజ్ చేస్తానని ప్రియుడికి తెలిపింది.

దీనికి కిరణ్ కూడా ఓకే చెప్పడంతో.. అతన్ని ఓ కుర్చీలో కూర్చోబెట్టింది. ఆ తరువాత కిరణ్‌ని తాళ్లతో కట్టేసి, కళ్లకు గంతలు కూడా కట్టింది. ఆ తరువాత ప్రియుడిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించింది. అతడు విలవిలలాడుతూ కాలిపోతుంటే ఫోన్‌లో వీడియో తీస్తూ.. అతను చనిపోయే వరకు చూస్తూ ఉండిపోయింది. ఈ సైకో ప్రేమికురాలు ప్రేర్నాను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు.. కేసుకు సంబంధించి మరిన్ని విషయాలు రాబట్టేందుకు విచారణ చేస్తున్నారు. అయితే, కిరణ్ తనను సరిగా పట్టించుకోలేదని.. అందుకే ఇలా చేశానని విచారణలో ప్రేర్నా చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

