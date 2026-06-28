Senior Citizen Savings Scheme: ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు ప్రకారం, SCSS (Senior Citizen Savings Scheme) పథకంలో సుమారు ₹30 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే.. మీరు యేడాదికి ₹2.4 లక్షలకు పైగా వడ్డీని పొందవచ్చు. మీకు ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
(సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్): పదవీ విరమణ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం కోసం చూస్తున్న భారతదేశంలోని సీనియర్ సిటిజన్లకు, కొన్ని ప్రభుత్వ-మద్దతుగల పెట్టుబడి పథకాలు సురక్షితమైనవిగా ఎంపిక చేయబడ్డాయి. ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం, మీరు సరైన పథకంలో సరైన మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెడితే, నెలకు ₹20,000 వరకు స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందవచ్చు.
సీనియర్ సిటిజన్స్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS), పోస్ట్ ఆఫీస్ మంత్లీ ఇన్కమ్ స్కీమ్ (POMIS) ఈ రకమైన ఆదాయాన్ని అందించే ప్రధాన పథకాలు. ఇవి తక్కువ రిస్క్తో స్థిరమైన వడ్డీ ఆదాయాన్ని అందిస్తున్నాయి.
SCSS ద్వారా మీరు నెలకు ₹20,000 ఎలా సంపాదించగలరు?
ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు ప్రకారం, SCSS పథకంలో సుమారు ₹30 లక్షల పెట్టుబడిపై యేడాదికి ₹2.4 లక్షలకు పైగా వడ్డీ లభిస్తుంది. ఇది త్రైమాసికంగా చెల్లిస్తారు. అంటే ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి డబ్బు చేతికి వస్తుంది. మీరు ఈ మొత్తాన్ని నెలకు సగటున తీసుకుంటే, అది సుమారు ₹20,000 అవుతుంది. ఈ పథకానికి పూర్తి ప్రభుత్వ హామీ ఉన్నందున రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుంది.
ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు..
60 ఏళ్లు పైబడిన వారు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు..
* గరిష్ట పెట్టుబడి పరిమితి (SCSS) సుమారు ₹30 లక్షలు..
* కాలపరిమితి 5 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు.
* వడ్డీ త్రైమాసికంగా చెల్లించబడుతుంది..
* 80C పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది. (పెట్టుబడికి మాత్రమే)
నెక్ట్స్ ఆప్షన్స్..
POMIS పథకం కూడా స్థిరమైన ఆదాయాన్ని అందిస్తుంది. కానీ దాని పెట్టుబడి పరిమితి తక్కువగా ఉన్నందున, SCSSతో పోలిస్తే ఎక్కువ నెలవారీ ఆదాయం పొందడానికి అధిక పెట్టుబడి అవసరం. ఇది కాకుండా, సీనియర్ సిటిజన్లకు బ్యాంక్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు (FD) కూడా ఒక సురక్షితమైన ఎంపిక. కానీ SCSS సాధారణంగా అధిక వడ్డీని అందిస్తుంది.
గమనించవలసిన విషయాలు
* ఈ పథకాలపై వచ్చే వడ్డీకి ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు ఉంటుంది.
* ముందుగా డబ్బు విత్డ్రా చేసుకుంటే పెనాల్టీ భరించాల్సి ఉంటుంది.
* ఏదైనా ప్రభుత్వ స్కీమ్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు నిబంధనలు, వడ్డీ రేట్లను సరిచూసుకోవడం ముఖ్యం
పదవీ విరమణ తర్వాత స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే వారికి SCSS (సీనియర్ సిటిజన్స్ సర్వీస్ స్కీమ్)ఒక నమ్మకమైన ఎంపిక. సరైన పెట్టుబడి ప్రణాళికతో నెలకు ₹20,000 వరకు ఆదాయం సంపాదించగలగడం ఈ పథకం ప్రధాన లక్ష్యం.
గమనిక (Disclaimer): ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు లేదా ఏదైనా ఆర్థిక రిస్క్ తీసుకునే ముందు మీకు తెలిసిన ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండం మేలు. ఇలాంటి వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టేముందు అన్ని పత్రాలు పరిశీలించండి. ప్రజలు పెట్టే పెట్టుబడికి జీ న్యూస్ ఎలాంటి బాధ్యత వహించదు.
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