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నెలకు రూ. 20 వేల ఆదాయం.. సీనియర్ సిటిజన్స్‌కు సురక్షితమైన ప్రభుత్వ స్కీమ్ ఇదే..!

Best Scheme For Senior Citizens: ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం వివిధ వర్గాలకు పలు పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకు సుకన్య సమృద్ధి యోజన సహా పలు పథకాలున్నాయి. అలాగే పెద్దలు, వృద్దులకు కూడా పలు  పథకాలు అమల్లో ఉన్నాయి.  అయితే కొన్ని పథకాలు పెద్దలను ఉద్దేశించి కేంద్రం ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో పెట్టుబడి పెడిే నెలకు ₹20,000 పొందవచ్చు. సురక్షితమైన పెట్టుబడి గురించి పూర్తి వివరాలు..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:35 AM IST
నెలకు రూ. 20 వేల ఆదాయం.. సీనియర్ సిటిజన్స్‌కు సురక్షితమైన ప్రభుత్వ స్కీమ్ ఇదే..!
Image Credit: Senior Citizens Schemes (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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