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Best Used Bikes: హైదరాబాద్‌లో రూ.56 వేలకే Vespa, రూ.85 వేలకే Yamaha ఆర్15..

Cheap Second Hand Bikes in Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో చీప్‌ ధరకే మంచి సెకండ్‌ హ్యండ్‌ మోటర్‌ సైకిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? యమహా R15 V4, యమహా MT15, వెస్పా అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 19, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:32 PM IST
Best Used Bikes: హైదరాబాద్‌లో రూ.56 వేలకే Vespa, రూ.85 వేలకే Yamaha ఆర్15..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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