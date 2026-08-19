Cheap Second Hand Bikes in Hyderabad: తెలంగాణలో సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్లకు ఎప్పుడు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. తక్కువ బడ్జెట్లో బ్రాండ్ న్యూ కండిషన్ ఉన్న స్పోర్ట్స్ బైక్ లేదా స్కూటీ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటారు.. కానీ కొత్త బైక్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుండడంతో.. సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్ వైపు చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సగం ధరలకే మంచి మంచి బైక్లను విక్రయించే సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్కి వెళ్లి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, అలాంటి వారి కోసమే.. హైదరాబాద్లోని ఓ సెంకడ్ హ్యాండ్ మోటార్స్ షోరూమ్ అదిరిపోయే ఆఫర్లతో సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్స్తో పాటు స్కూటీలను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది.. రోజువారీ వాడుకునే స్కూటీల నుంచి మొదలుపెడితే.. కుర్రాళ్లకు ఎంతో ఇష్టమైన బుల్లెట్, ప్రీమియం బైక్స్ అయిన బెనెల్లీ, జావా వరకు అన్ని రకాల వాహనాలు ఇక్కడ అత్యంత చీప్ ధరలకే లభిస్తుంది.
యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడే యమహా MT15, R15 సిరీస్ బైక్స్ ఇక్కడ బెస్ట్ ప్రైస్లో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అలాగే 2018 మోడల్ యమహా R15 V3 మోటర్ సైకిల్ ఆఫర్ ప్రైస్లో కేవలం రూ.85,000 లకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు 2022 మోడల్ యమహా MT15 బ్లూ కలర్ మోడల్ కేవలం రూ. 1,29,000 నుంచి ప్రారంభం అవుతుండగా, కండిషన్ బట్టి రూ. 1,39,000 వరకు ఉన్నాయి. అలాగే కేవలం 6,000 కి.మీ మాత్రమే తిరిగి 2024 మోడల్ యమహా R15 V4 మోటర్ సైకిల్ బ్రాండ్ న్యూ కండిషన్లో ఉంది. దీని ధర రూ. 1,79,000తో విక్రయిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాకుండా 2022 మోడల్ టీవీఎస్ అపాచీ 160 రూ.75,000 లకే అందుబాటులో ఉంది..
ఇక మహిళలు ఎక్కువగా ఇష్టపడే వెస్పాతో పాటు ఇతర స్కూటర్లు సైతం ఇక్కడ ఎక్సలెంట్ కండిషన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా 2022 మోడల్ పింక్ కలర్ వెస్పా ధర రూ.76,000 కాగా.. 2019 మోడల్ వెస్పా అత్యంత తక్కువగా కేవలం రూ.56,000 లకే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అంతేకాకుండా 2022 మోడల్ TVS జూపిటర్ రూ. 69,000లకు.. 2023 మోడల్ జూపిటర్ 125 ఆరెంజ్ కలర్ రూ. 79,000 లకు లభించడం విశేషం.. ఇక 2022 మోడల్ ఏప్రిలియా బండి కూడా రూ.69 వేలకే అందుబాటులో ఉంది..
అలాగే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ ఇష్టపడేవారికి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 2022 మోడల్ మోటర్ సైకిల్ కేవలం రూ.1,89,000 లకు లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 13,000 కి.మీ తిరిగిన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇవే కాకుండా మెటియోర్ 350, థండర్ బర్డ్ రూ.1,29,000 బైక్స్ కూడా బెస్ట్ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి.. బెస్ట్ లుక్ అందించే.. 2020 మోడల్ బెనెల్లీ 400 గ్లాసీ బ్లాక్ రూ.1,49,000 లకు అందుబాటులో ఉండగా.. జావా పెరాక్, యెజ్డీ రోడ్స్టార్ వంటివి మోటర్ సైకిల్స్ ఇక్కడ రూ. 1,29,000 లకే ప్రారంభమవుతున్నాయి.
(నోట్: ఈ ధరలు వీడియో ఆధారంగా మాత్రమే అందించింది.. అలాగే ఈ సమాచారం పైన ఇచ్చిన వీడియోను ఆధారంగా రాసిది మాత్రమే.. దీనికి జీ తెలుగు న్యూస్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు.. అలాగే కొనుగోలు చేసే ముందు షోరూమ్కు వెళ్లి బండి కండిషన్ స్వయంగా చెక్ చేసుకోవడం మంచిది)
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