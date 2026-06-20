Betul Highway Accident Viral Video: అర్ధరాత్రి సమయంలో అతి వేగంగా లేదా మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడపడం వల్ల ఇలాంటి ప్రాణనష్టం జరుగుతోంది. మధ్యప్రదేశ్ బేతుల్ జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి ఘోర ప్రమాదమే చోటుచేసుకుంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న దృశ్యాల ప్రకారం, రాంగ్ రూట్లో వచ్చిన ముగ్గురు బైకర్లు టవేరా వాహనంతో ఢీకొనడంతో మృతి చెందారు. టవేరా వాహనంలోని వ్యక్తి రీల్ చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది, ఆ దృశ్యాలన్నీ రికార్డ్ అవ్వడంతో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రమాదం మంగళవారం ఉదయం 5:30 గంటల ప్రాంతంలో బేతుల్ జిల్లాలోని చిచోలి రూట్లో జరిగింది. టవేరా వాహనంలో ఉన్న వ్యక్తి ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ చేస్తూ ఉండగా, రాంగ్ రూట్లో వచ్చిన బైక్ దానిని బలంగా ఢీకొట్టింది.
ఈ ప్రమాద ధాటికి బైక్ పూర్తిగా దెబ్బతింది. అరుపులు, కేకలతో ఆ ప్రాంతమంతా భయాందోళనకు గురైంది. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతులను ఆసుపత్రికి తరలించారు, కానీ అప్పటికే వారు మరణించినట్లు తెలిసింది. అంచల్ అనే యువతి ఇండోర్ నుంచి పనికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా, ఆమె స్నేహితురాలు ఖుషి, కపిల్ భాస్కర్ ఆమెను పికప్ చేసుకోవడానికి బైక్పై ఆ ప్రాంతానికి వచ్చారు. ముగ్గురూ కలిసి స్వస్థలానికి తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
🚨Horrific Wrong-Side Driving Crash: 3 Lives Lost Due to Absolute Negligence
A terrifying road accident occurred in Betul, Madhya Pradesh, when a motorcycle traveling recklessly in the wrong lane crashed head-on into a car.
The entire horrifying incident was captured in camera… pic.twitter.com/8ujZttZUUJ
— Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) June 19, 2026
ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, టవేరా వాహనం వెళ్తున్న సమయంలో బైకర్లు రాంగ్ డైరెక్షన్లో వచ్చి ఢీకొనడం వల్ల ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే వారు రాంగ్ రూట్లో ఎందుకు వచ్చారో పోలీసులు ఇంకా నిర్ధారించుకోవాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనలో టవేరా వాహనానికి కూడా నష్టం వాటిల్లింది. అంచల్ ఇండోర్లో ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తుండగా, ఖుషి విద్యార్థి. ఇలాంటి ప్రమాదాలు అందరికీ ఒక గుణపాఠం కావాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. రాంగ్ రూట్, అతివేగం ప్రమాదకరమని తెలిసినప్పటికీ, ఇలాంటి నిర్లక్ష్య ప్రయాణాల వల్ల ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అయినా కానీ, వాటిని చూసి పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతోంది. ప్రధానంగా గత కొన్ని రోజులుగా యాక్సిడెంట్లు పెరిగిపోయాయి. బయటకు వెళ్లిన వ్యక్తి తిరికి భద్రంగా ఇంటికి వస్తాడా? లేదా? అనే పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. త్వరగా వెళ్లాలనే టెన్షన్, రాంగ్ రూట్లో కూడా ప్రయాణాలు చేస్తుంటారు. ఇలా అనుకోని ప్రమాదాలు వచ్చి పడతాయి. చివరికి ప్రాణాలు పోతాయి. అందుకే మొదట ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించండి.. మీ ప్రాణాలు పక్కవారి ప్రాణాలు కూడా కాపాడినట్లు అవుతుంది.
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