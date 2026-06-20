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Betul Accident: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రోడ్డు ప్రమాదం.. రాంగ్ రూట్‌లో వచ్చి టవేరాను ఢీకొట్టిన బైక్, ముగ్గురు అక్కడికక్కడే ఖతం!

Betul Highway Accident Viral Video: మధ్యప్రదేశ్ బేతుల్ జిల్లా హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఇద్దరు యువకులు బైక్ పై రాంగ్ రూట్‌లో రావడం వల్ల, సరిగ్గా వెళ్తున్న ఒక టవేరా వాహనంతో ఢీకొనడంతో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాదంలో బైక్‌పై ఉన్న కపిల్ (17), ఖుషి (22), అంచల్ (23) ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 20, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:02 AM IST
Betul Accident: ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రోడ్డు ప్రమాదం.. రాంగ్ రూట్‌లో వచ్చి టవేరాను ఢీకొట్టిన బైక్, ముగ్గురు అక్కడికక్కడే ఖతం!
Image Credit: Betul Highway Accident Viral Video: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఒళ్లు గగుర్పొడిచే రోడ్డు ప్రమాదం.. రాంగ్ రూట్‌లో వచ్చి టవేరాను ఢీకొట్టిన బైక్..!
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