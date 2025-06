Bhagavad Gita Unburnt Video: విమాన ప్రమాదంలో మిరాకిల్.. అన్ని కాలిబూడిదైన... ఏమాత్రం చెక్కు చెదరని భగవద్గీత.. వీడియో ఇదే..

Bhagavad gita found unburnt in ahmedabad air india plane crash video: గుజరాత్ లోని అహ్మ‌దాబాద్‌లో చోటు చేసుకున్న విమాన ప్రమాద ఘటన ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని కలిచివేసేదిగా మారింది. ఎయిర్ ఇండియాకు చెందిన విమానం AI171 టేకాఫ్ అయిన కొద్ది నిముషాల్లోనే జనవాసాల్లోకి వెళ్లి కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో విమానంలో ఉన్న 242 మందిలో ఒక వ్యక్తి తప్ప .. అందరు కూడా అగ్నికి ఆహుతి అయిపోయారు. అది మాత్రమే కాకుండా.. విమానం.. మేఘాని నగర్ ప్రాంతంలో జనవాసాల మధ్య కుప్పకూలిపోయిది.

అక్కడ హస్టల్ భవనం పూర్తిగా ధ్వంసమై దానిలో ఉన్న దాదాపు 22 మంది మెడికోలు సైతం దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటనలో మనదేశ పౌరులతో పాటు.. విదేశాలకు చెందిన వారు కూడా దుర్మరణం చెందటం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది.

For those who are saying there's no God after this incident, Must read Gita first. *Life is just a journey we pass through, while Death is the ultimate truthful destination...* pic.twitter.com/0v12aAjAvb

