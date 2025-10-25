Bharat Taxi Cab Service: కొన్ని రోజులుగా భారత్ ట్యాక్సీ గురించి వినే ఉంటాం. ఇది ఓలా, ఉబర్ వంటి ప్రైవేట్ క్యాబ్ ట్యాక్సీలకు దీటుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువస్తున్న క్యాబ్ సర్వీస్. అయితే ప్రయోగాత్మకంగా ఈ సర్వీస్ మొదటగా వచ్చే నెల ఢిల్లీలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ప్రైవేట్ క్యాబ్ సర్వీసుల తరహాలో దీనికి కూడా 25% చార్జీలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. నెలవారీ నామమాత్రము చెల్లింపుతో ఈ సర్వీస్ అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనికి డ్రైవర్లకు ప్రయోజనం భారీగా చేకూరుతుంది. ఢిల్లీలో విజయవంతం అయితే డిసెంబర్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.
ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన భారత్ ట్యాక్సీ భద్రత పరంగా కూడా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ప్రైవేట్ ట్యాక్సీ సేవలతో పోల్చుకుంటే ఇది ఎంతో భద్రమైంది. ఇటీవలి కాలంలో కస్టమర్ల ఫిర్యాదులు కూడా ప్రైవేటు ట్యాక్సీ సేవలపై పెరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం సహకార టాక్సీ కోఆపరేటివ్ లిమిటెడ్ తో ఒప్పందం కూడా కుదుర్చుకుంది. ఇది యాప్ ఆధారిత డిజిటల్ సేవ.
భారత్ ట్యాక్సీ యాప్ కూడా ఓలా ఉబర్ క్యాబ్ సర్వీసుల మాదిరి ఉపయోగించవచ్చు. ఇది నేరుగా యాప్ స్టోర్ల నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని.. హిందీ లేదా మీ స్థానిక ఆధారిత భాషల్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి రైడ్కు 100 శాతం సంపాదన డ్రైవర్లు పొందుతారు. ఇక మహిళా డ్రైవర్లు కూడా ఇందులో కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. 2030 నాటికి 15 వేలకు వారి సంఖ్య చేరనుంది. ఇక మొదటగా డిసెంబర్ నెలలో ముంబై, పూణే వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ప్రారంభించనున్నారు. ఇక భారత్ ట్యాక్సీ యాప్లో ప్రతి రైడ్కు 100 శాతం సంపాదన పొందే డ్రైవర్ నెలవారీ లేదా వారానికి నామమాత్రము రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రైవేటు ట్యాక్సీ సేవలో కస్టమర్ల ఫిర్యాదులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. భద్రతాపరంగా కూడా ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు ఈ క్యాబ్ సర్వీసుల్లో ఛార్జీలు కూడా విపరీతంగా పెంచుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇలాంటివి ప్రభుత్వ రంగ ట్యాక్సీ సర్వీస్ అందుబాటులోకి వస్తే మహిళల భద్రత కూడా సేఫ్టీ ఉంటుందని కూడా స్పందిస్తున్నారు.
ఇందులో కూడా లోకల్ స్టేషన్, రెంట్ విధానం కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. పికప్ డ్రాప్ సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత బుకింగ్ నిర్ధారించుకొని చార్జీలు కూడా అందుబాటులో మీ ముందు కనిపిస్తాయి. అప్పుడు వెంటనే క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవచ్చు కూడా. మీ ముందు ధరలు కనిపిస్తాయి. ఇందులో కూడా రైడ్ రద్దు చేసుకునే సౌలభ్యం కూడా ఉంది.. కానీ కారణాన్ని తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది.
