  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bhopal Septic tank Murder: ప్రేమికుల రోజున ఘోర విషాదం..ప్రియురాలిని చంపి సెప్టిక్ ట్యాంక్‌లో పడేసిన లవర్!

Bhopal Septic tank Murder: ప్రేమికుల రోజున ఘోర విషాదం..ప్రియురాలిని చంపి సెప్టిక్ ట్యాంక్‌లో పడేసిన లవర్!

Bhopal Septic tank Murder Update: మధ్యప్రదేశ్‌ రాజధాని భోపాల్‌లో సభ్య సమాజం తలదించుకునే దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మొదలైన ఒక పరిచయం.. ప్రేమ, సహజీవనం, బ్లాక్‌మెయిలింగ్ మీదుగా సాగి చివరికి హత్యతో ముగిసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 14, 2026, 08:28 AM IST

Bhopal Septic tank Murder: ప్రేమికుల రోజున ఘోర విషాదం..ప్రియురాలిని చంపి సెప్టిక్ ట్యాంక్‌లో పడేసిన లవర్!

Bhopal Septic tank Murder Update: మధ్యప్రదేశ్‌ రాజధాని భోపాల్‌లో సభ్య సమాజం తలదించుకునే దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మొదలైన ఒక పరిచయం.. ప్రేమ, సహజీవనం, బ్లాక్‌మెయిలింగ్ మీదుగా సాగి చివరికి హత్యతో ముగిసింది. తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేసిన ప్రియురాలిని గొంతు కోసి చంపడమే కాకుండా, శవాన్ని సెప్టిక్ ట్యాంక్‌లో పడేసిన వైనం స్థానికంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది.

నిషాత్‌పురా ప్రాంతంలోని ఒక ఖాళీ స్థలంలో ఉన్న సెప్టిక్ ట్యాంక్‌లో కుళ్ళిపోయిన స్థితిలో ఉన్న ఒక మహిళ మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. దర్యాప్తులో అది మహారాష్ట్రకు చెందిన 33 ఏళ్ల అష్రఫీ అలియాస్ సియా మృతదేహంగా తేలింది.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పరిచయం.. 
మహారాష్ట్రలోని గోండియా జిల్లాకు చెందిన సియాకు, భోపాల్‌కు చెందిన సమీర్‌తో ఏడాది క్రితం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్తా ప్రేమగా మారడంతో, మూడు నెలల క్రితం ఆమె తన ఇంటిని వదిలి భోపాల్‌కు వచ్చేసింది. అయితే సమీర్‌కు అప్పటికే వివాహమై ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఈ విషయం తెలిసినా సియా అతనితోనే సహజీవనం చేయడం ప్రారంభించింది.

సమీర్ ఇంట్లోనే సియా ఉండటంతో అతని భార్యతో తరచూ గొడవలు జరిగేవి. ఈ క్రమంలో తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని లేదా రూ.5 లక్షలు ఇచ్చి సెటిల్ చేయాలని సియా డిమాండ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. పెళ్లి చేసుకోకపోతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని బెదిరించడంతో సమీర్ ఆమెపై కక్ష పెంచుకున్నాడు.

గత సోమవారం సాయంత్రం జరిగిన తీవ్ర వాగ్వాదంలో సమీర్ ఆమె గొంతు కోసి హత్య చేశాడు. అనంతరం ఈ విషయాన్ని తన తల్లి, సోదరుడు, సోదరికి చెప్పాడు. వారందరూ కలిసి మృతదేహాన్ని ఒక ఇనుప పెట్టెలో కుక్కారు. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆ పెట్టెను ఇంటి సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో ఉన్న సెప్టిక్ ట్యాంక్‌లో పడేశారు.

కేసు ఛేదన ఇలా..
గురువారం ఆ ట్యాంక్ సమీపంలో ఆడుకుంటున్న పిల్లలకు దుర్వాసన రావడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. మృతదేహం పూర్తిగా కుళ్ళిపోయినప్పటికీ, ఆమె చేతిపై ఉన్న 'దీపం' పచ్చబొట్టు మరియు "26 మే 1992" అనే పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా పోలీసులు ఆమెను గుర్తించారు.

ప్రస్తుతం నిందితుడు సమీర్ పరారీలో ఉండగా, హత్యకు సహకరించిన అతని తల్లి, సోదరుడు, సోదరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. బాధితురాలు గతంలో మూడుసార్లు వివాహం చేసుకున్నట్లు పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణలో తెలిసింది. ఈ కేసును 24 గంటల్లోనే ఛేదించిన పోలీసులు, పరారీలో ఉన్న ప్రధాన నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Bhopal septic tank murderBhopal Septic Tank Murder Casebody found in bhopal septic tankInstagram Love Leads to Murderwoman murdered by married lover

