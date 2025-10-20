School Holidays: విద్యార్థులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. రేపు, ఎల్లుండి కూడా స్కూళ్లకు సెలవు

Tomorrow Schools Holiday: సెలవులు కలిసి రావడంతో పండుగ చేసుకున్న విద్యార్థులు రేపు మళ్లీ స్కూళ్లకు వెళ్లాలంటే కొంత ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాంటి విద్యార్థులకు శుభవార్త. రేపు, ఎల్లుండి కూడా పాఠశాలలకు సెలవులు వచ్చాయి. మరో రెండు రోజులు సెలవులు రావడంతో విద్యార్థులు మళ్లీ పండుగ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ సెలవులు ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎక్కడ ఇచ్చారనే వివరాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. సెలవులకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
దసరా నుంచి మొదలైన సెలవుల పండుగ దీపావళి ముగిసినా కూడా కొనసాగుతున్నాయి. దీపావళి పండుగ అయిపోవడంతో రేపు అంటే మంగళవారం నుంచి మళ్లీ పాఠశాలలకు వెళ్లాల్సిందే. ఆ బాధతో పండుగ సాయంత్రం వరకు ఎంజాయ్ చేసి రాత్రి బాధపడిన విద్యార్థులకు ఇది గుడ్న్యూస్. మళ్లీ రేపు, ఎల్లుండి కూడా పాఠశాలలకు సెలవులు వచ్చేశాయి. అయితే ఆ సెలవులు తెలంగాణ, ఏపీలో కాకపోవడం విశేషం. దేశంలోని వేరే రాష్ట్రాల్లో వరుసగా స్కూళ్లకు సెలవులు ఉన్నాయి. ఎందుకో తెలుసుకుందాం.
ఉత్తరప్రదేశ్లో అక్టోబర్ 23వ తేదీ వరకు దీపావళి సెలవులు ఉన్నాయి. హర్యానాలో కూడా అంతే. ఇక్కడ ఐదు రోజులు సెలవులు ఇచ్చారు. జమ్మూ కశ్మీర్లో అయితే నవంబర్ 2వ తేదీ వరకు స్కూళ్లకు భారీ సెలవులు వచ్చాయి. ఢిల్లీతోపాటు పరిసర జిల్లాల్లో కూడా ఈనెల 23వ తేదీ వరకు స్కూళ్లకు హలీడే ఉంది. బిహార్లో అక్టోబర్ 29వ తేదీ వరకు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. మొత్తం 10 రోజులు ఇవ్వడంతో అక్కడి విద్యార్థులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు.
దేశం మొత్తం ఇలా ఉంటే తెలంగాణ, ఏపీలో మాత్రం దీపావళికి ఒక్కరోజే సెలవు వచ్చింది. ఆదివారంతో కలిపితే రెండు రోజులు అయ్యాయి. అదే తెలంగాణలో అయితే బంద్ కారణంగా శనివారంతో కలిపి వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. ఏది ఏమైనా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులకు యథావిధిగా పాఠశాలలు మంగళవారం నుంచి ఉండనున్నాయి. అయినా దసరా సెలవులను భారీగా ఎంజాయ్ చేసిన విద్యార్థులు వాటిని గుర్తు పెట్టుకుని ఇప్పుడు రేపు స్కూళ్లకు వెళ్లక తప్పని పరిస్థితి.
