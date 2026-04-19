  • NHAI FASTag Alert: వాహనదారులకు NHAI హెచ్చరిక.. ఇకపై మీ వాహనం వివరాల్లో ఈ తప్పు ఉంటే మీ ఫాస్టాగ్ బ్లాక్!

NHAI FASTag: వాహనదారులకు కీలక హెచ్చరిక. హైవేలపై ఎక్కువగా ప్రయాణం చేస్తుంటారా..? అయితే ఈ న్యూస్ మీకోసమే. మీరు ఎవరి దగ్గరి నుంచైనా బైక్ లేదా కారు కొన్నారా..? మీ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ సరిగా ఉందా..? ఫాస్టాగ్ ఏ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌తో ఉందో ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ విషయంలో నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 19, 2026, 09:54 AM IST

Rain Alert: తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో దంచికొట్టనున్న వానలు
5
Rain alert
Rain Alert: తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో దంచికొట్టనున్న వానలు
8th Pay Commission: ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో జీతాల పండుగ.. 1.8 నుంచి 3.83 వరకు పెంపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పంట పండినట్లే..!!
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌తో జీతాల పండుగ.. 1.8 నుంచి 3.83 వరకు పెంపు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పంట పండినట్లే..!!
Tirumala: &#039;తిరునామ&#039;సేవలో తరిస్తున్న శ్రీవారి సేవకులు.. తిరుమలేశుని భక్తులకు తిరునామధారణ!!
6
Tirumala Tirunama Dharana
Tirumala: 'తిరునామ'సేవలో తరిస్తున్న శ్రీవారి సేవకులు.. తిరుమలేశుని భక్తులకు తిరునామధారణ!!
DMart: డీమార్ట్ బాస్ దమానీ మాస్టర్ ప్లాన్.. కొత్తగా ఆ కంపెనీ షేర్లు కొన్న కుబేరుడు.. ఇక ఆ స్టాక్‌కు రెక్కలేనా?
5
Radha Kishan Damani
DMart: డీమార్ట్ బాస్ దమానీ మాస్టర్ ప్లాన్.. కొత్తగా ఆ కంపెనీ షేర్లు కొన్న కుబేరుడు.. ఇక ఆ స్టాక్‌కు రెక్కలేనా?
NHAI FASTag Alert: వాహనదారులకు కీలక హెచ్చరిక. హైవేలపై ఎక్కువగా ప్రయాణం చేస్తుంటారా..? అయితే ఈ న్యూస్ మీకోసమే. మీరు ఎవరి దగ్గరి నుంచైనా బైక్ లేదా కారు కొన్నారా..? మీ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ సరిగా ఉందా..? ఫాస్టాగ్ ఏ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌తో ఉందో ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ట్యాగ్ విషయంలో నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ నెల 15న ఫాస్టాగ్ జారీ చేసే అన్ని బ్యాంకులకు కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇకపై బ్యాంకులు, ఫాస్టాగ్‌లు జారీ చేసిన అన్ని వాహనాల వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ (VRN)ను తప్పనిసరిగా వెరిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫాస్టాగ్‌పై ఉన్న వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ తప్పుగా ఉన్నట్లు తేలితే.. ఆ ఫాస్టాగ్‌ను బ్యాంకులు బ్లాక్‌లిస్ట్ చేయనున్నాయి. దేశంలో ఫాస్టాగ్‌ల దుర్వినియోగాన్ని నివారించేందుకు ఈ చర్య తీసుకున్నారు.  

టోల్ ప్లాజాల వద్ద స్కానర్లు వాహనం ఫాస్టాగ్‌ను స్కాన్ చేసినప్పుడు వాహనం లైసెన్స్ ప్లేట్‌పై ఉన్న నెంబరు స్థానంలో మరో నెంబర్ సిస్టమ్‌లో కనిపిస్తోందంటూ NHAIకి అనేక ఫిర్యాదులు అందాయి. ఈ టెక్నికల్ ఇష్యూ అనేక సమస్యలకు కారణమవుతోంది. ప్రభుత్వ టోల్ పన్ను పక్కదారి పట్టడంతో అమలు కష్టతరంగా మారింది. అంతేకాదు.. ఇలాంటి వాహనాలు మోటార్ వెహికల్స్ యాక్ట్ 1988 కింద చట్టపరమైన చర్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.

NHAI ప్రకారం చాలా కాలం క్రితం జారీ చేసిన ఫాస్టాగ్‌లకు సంబంధించి తప్పుడు రికార్డులు బయటపడ్డాయి. ఆ సమయంలో ఫాస్టాగ్ సిస్టమ్ ప్రభుత్వ వాహన డేటాబేస్‌కు లింక్ చేయలేదు. డాక్యుమెంట్ల వర్క్ కూడా మాన్యువల్‌గా జరిగేది. దాంతో తప్పుడు నెంబర్లు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉండేది. దీంతో NHAI బ్యాంకులకు కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వాహన నెంబర్ తప్పుగా లేదా వ్యాలీడ్ కానీ అన్ని ఫాస్టాగ్‌లను గుర్తించాలని బ్యాంకులకు సూచించింది. ఏదైనా ఫాస్టాగ్‌లోని వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ తప్పుగా ఉన్నట్లు తేలితే.. బ్యాంకు వెంటనే ఆ ఫాస్టాగ్‌ను బ్లాక్‌లిస్ట్ చేయాలి. సాధ్యమైనంత త్వరగా ఈ పనులను పూర్తి చేయాలని బ్యాంకులను ఆదేశించింది.

రాబోయే రోజుల్లో NHAI మల్టీ-లేన్ ఫ్రీ ఫ్లో టోలింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. ఈ కొత్త విధానం ప్రకారం వాహనాలు టోల్ ప్లాజాల వద్ద ఆగాల్సిన అవసరం ఉండదు. ప్రయాణంలో ఉన్నప్పుడే టోల్ టాక్స్ కట్ అవుతుంది. ఒకవేళ వాహనం నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే.. వెంటనే ఇ-నోటీసు జారీ అవుతుంది. వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్‌కు సంబంధించిన కచ్చితమైన డేటా సిస్టమ్‌లో ఉంటేనే ఇది సాధ్యమంటోంది.

Also Read: Rain Alert: తెలంగాణకు రెయిన్ అలర్ట్.. నేడు ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో దంచికొట్టనున్న వానలు   

Also Read: Free MMTS Train: హైదరాబాదీలకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్.. జూన్ 2 నుంచి MMTS ట్రైన్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం!  

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

