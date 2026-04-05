Pending Traffic Challan Risks: వాహనదారులకు ట్రాఫిక్ చలాన్పై బిగ్ అలర్ట్. చలాన్ చెల్లించకపోతే ఏమీ కాదని భారీగా పెండింగ్ చలాన్లు ఉంచితే మాత్రం చిక్కులు ఎదుర్కొనవలసిందే. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే భారీగా చలాన్లు పడుతుంటాయి. ఆ చలాన్లు చెల్లించకుండా నిర్లక్ష్యం వహిస్తే భవిష్యత్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోనాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మీ వాహనం విక్రయించాలనుకున్న సమయంలో చలాన్ కారణంగా విక్రయించలేకపోవచ్చు.
ప్రస్తుతం దేశంలో అత్యాధునిక ట్రాఫిక్ నియంత్రణ వ్యవస్థలు వచ్చాయి. వాహనాల రాకపోకలు సక్రమంగా చేయడమే కాకుండా ప్రమాదాలు నివారించడానికి ట్రాఫిక్ పోలీస్ వ్యవస్థ పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా వాహనదారుల ప్రాణాలు కూడా ఎంతో విలువైనవిగా భావించి సేఫ్టీ చర్యలు చేపడుతోంది. వాటిలో భాగంగా హెల్మెట్ తప్పనిసరిగా వినియోగించాలి.. సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. అంతేకాకుండా సిగ్నళ్ల వద్ద తప్పనిసరిగా నిబంధనలు పాటించాలి.. ఫోన్ మాట్లాడుతూ డ్రైవింగ్, త్రిబుల్ రైడింగ్, రాంగ్ రూట్, సిగ్నల్ జంపింగ్, మద్యం సేవించి వాహనం నడపడం వంటి జాగ్రత్త చర్యలు ట్రాఫిక్ పోలీస్ పాటిస్తోంది. వీటిని ఉల్లంఘించిన వారిపై చలాన్లు వేస్తూ వారి నుంచి జరిమానా వసూలు చేస్తోంది. బాధ్యతగా ఉండాల్సిన వాహనదారులు నిబంధనలు ఉల్లంఘించడంతో చలాన్తో జరిమానా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ చలాన్ను వాహనదారులు పట్టించుకోవడం లేదు.
ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఒక్కో వాహనంపై దాదాపు ఐదుకు మించి ఎక్కువ ఉన్నాయని అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా ఏపీతోపాటు తెలంగాణలో భారీగా వాహనదారుల చలాన్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. తాము ఉల్లంఘించిన ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై విధించిన చలాన్ను వాహనదారులు చెల్లించడం లేదు. దీంతో భారీగా పెండింగ్ చలాన్లు పేరుకుపోతున్నాయి. ఈ పెండింగ్ చలాన్లపై పోలీసులు స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
అయితే ట్రాఫిక్ చలాన్ పెండింగ్లో ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? ఎవరు అడుగుతారులే అని నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. పెండింగ్ చలాన్లు ఉండడం ఎప్పటికైనా వాహనదారుడికి ఇబ్బందే. ట్రాఫిక్ పోలీస్పరంగా పెండింగ్ చలాన్ తప్పించుకున్నా వేరే విధంగా చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అవసరం ఉండి మీ వాహనాన్ని ఇతరులకు విక్రయించాలనుకుంటే పెండింగ్ చలాన్లు చూస్తున్నారు. పెండింగ్ చలాన్ అధికంగా ఉంటే కొనాలనుకునేవారు మీ వాహనాన్ని కొనలేరు. అంతేకాకుండా ఇన్స్రెన్స్ పొందాలనుకున్నా.. రెన్యువల్ చేసుకోవాలన్నా పెండింగ్ చలాన్లు ఇన్సురెన్స్ సంస్థలు చూస్తున్నాయి.
వాహనంపై వెళ్తున్న సమయంలో పొరపాటున ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చిక్కారంటే ఇక మీ వాహనం సీజ్ అవుతుంది. న్యాయస్థానం ద్వారా తిరిగి వాహనం పొందాల్సి ఉంటుంది. పెండింగ్ చలాన్లు కట్టడమే కాకుండా న్యాయస్థానం చుట్టూ తిరగాల్సి ఉంటుంది. చలాన్ పడిన వెంటనే చెల్లిస్తే చిన్న మొత్తంలో అవుతుంది. అదే భారీగా పేరుకుపోయిన చలాన్లు ఉంటే తర్వాత పోలీసుల ద్వారా చెల్లించాల్సి వస్తే అది భారీగా ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పటి సమస్యను అప్పుడే పరిష్కరించుకోవాలని అంటారు. సమస్య చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పరిష్కరించుకోవాలి. ఈరోజు తక్కువలో ఉన్నప్పుడే చలాన్లు చెల్లిస్తే భవిష్యత్లో భారీగా ఉండవు. అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనది అసలు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటిస్తే ఎలాంటి గొడవ ఉండదు. సురక్షితంగా ప్రయాణం చేయడంతోపాటు చలాన్ల బాధ కూడా ఉండదు.
