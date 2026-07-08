/సముద్రంలో వాతావరణ మార్పులు.. ముంబై సహా ఉత్తరాదిని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు..

El Nino Effect on India: రాబోయే రోజుల్లో దేశ వ్యాప్తంగా భయంకరమైన ఎండలు ఇబ్బందిపెట్టే అవకాశాలున్నాయి.
ఇటీవల రుతుపవనాలు దేశమంతటా విస్తరించడం.. వాతావరణంలో అనూహ్య మార్పులు .. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన బలమైన అల్పపీడనం.. నైరుతి రుతుపవనాల చురుకైన కదలికలు.. భారతదేశంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ముంబై, ఢిల్లీ, జమ్మూ కశ్మీర్ వంటి ప్రాంతాలకు అతివృష్టి.. జూన్ నెలలో వర్షపాత లోటు .. జూలై మొదటి వారంలో వర్షాలు.. కొన్ని చోట్ల గంటకు 45-55 కి.మీ వేగంతో వీచే గాలులు.. గరిష్ఠంగా 65 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి.
ఉత్తరాదిలో ఊహించని వర్షాలు..
ముంబై సహా ఉత్తరాదిలో ఊహించని వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఆర్ధిక రాజధాని సహా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోనూ భారీ వర్షాలు ఇబ్బందికరంగా మారాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతో పాటు నేషనల్ క్యాపిటల్ రీజియన్ లో రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు. మూడు రోజులపాటు ఈ ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. నాలుగు రోజులపాటు ప్రతిరోజూ ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆకస్మిక వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఢిల్లీ అంతటా భారీగా వరదలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని అంచనావేశారు. ఈ రెండు రోజుల పాటు ప్రయాణాలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు అధికారిక వాతావరణ సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఢిల్లీ మెట్రో రైళ్ల ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. ఎలివేటెడ్ ట్రాక్లపై నీరు చేరడం వల్ల భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా మెట్రో వేగం తగ్గించారు. మరోవైపు, ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సైతం విమానాల రాకపోకల్లో ఆలస్యం చోటుచేసుకుంది. వర్షం వల్ల విజిబిలిటీ తగ్గడంతో విమానాలను రీ షెడ్యూల్ చేశారు.
జూన్ మాసంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు..
గుజరాత్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వచ్చే వారం రోజుల్లో, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, రాజస్థాన్తో సహా మధ్య, వాయువ్య భారతదేశ వ్యాప్తంగా అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. నైరుతి రుతుపవనాలు పశ్చిమ రాజస్థాన్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు తప్ప దేశంలోని దాదాపు అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి. వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తాజా అల్పపీడన ప్రభావంతోపాటు, ఇతర వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల రానున్న వారం రోజుల్లో దేశవ్యాప్తంగా, అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడడం, ఉరుములతో కూడిన గాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించింది.
జలదిగ్బంధంలో ముంబై నగరపరిసరాలు..
ఉత్తరాఖండ్ రుద్రప్రయాగ్ అలకనంద, మందాకిని నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, పశ్చిమ కనుమల వంటి కొండ ప్రాంతాల్లో వరదలు, నీరు నిలిచిపోవడం, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉందని ఐఎండీ అధికారులు హెచ్చరించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వాతావరణ శాఖ మార్గదర్శకాలను పాటించాలని సూచించించారు. పశ్చిమ భారతదేశంలో గుజరాత్, కొంకణ్, గోవా, మధ్య మహారాష్ట్ర, సౌరాష్ట్ర, కచ్ ప్రాంతాల్లో రెండు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. ఆకస్మికంగా వరదలు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఉత్తరాఖండ్లోని చాలా ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో, డెహ్రాడూన్తో సహా పలు జిల్లాలకు వాతావరణ కార్యాలయం హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు, కొండచరియలు విరిగిపడుతున్న రాళ్లు, శిధిలాల కారణంగా చమోలీ జిల్లాలోని బద్రీనాథ్ జాతీయ రహదారిపై, రుద్రప్రయాగ్ జిల్లాలోని కేదార్నాథ్ యాత్ర మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. యాత్రికుల భద్రత దృష్ట్యా, ముందుజాగ్రత్త చర్యగా రుద్రప్రయాగ్లోని సోన్ప్రయాగ్-మున్కటియా రహదారిపై వాహనాలు, పాదచారుల రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఢిల్లీ సహా ఉత్తరాది నగరాలను ముంచెత్తిన భారీ వర్షాలు..
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఆకస్మిక వరదల అనంతర పరిణామాలతో సతమతమవుతుండగా, మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. ముంబైలో వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. అటు జమ్మూ కశ్మీర్లో కూడా ల్యాండ్ సైడ్స్ సంభవిస్తున్నాయి. మరోవైపు కేరళలోని వాయనాడ్ జిల్లాలో కూడా భారీ వరదలు ముంచెత్తున్నాయి. ఓ రకంగా పశ్చిమ రాజస్థాన్ మినహా దేశమంతటా నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించాయని ఐఎండీ తెలిపింది. వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీవ్రమవడంతో ఒడిశాలోని కంధమాల్, బౌధ్, అంగుల్, సంబల్పూర్, సోనేపూర్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ వార్నింగ్ ప్రకటించింది.
ఇక్కడ రాబోయే రోజుల పాటు అత్యంత భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనా వేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రానున్న మూడు నుంచి ఏడు రోజుల పాటు మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. తెలంగాణలోని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ జిల్లాల్లో భారీ వానలు పడే అవకాశాలున్నాయి. ఏపీ తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. ఉత్తరాఖండ్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల బద్రీనాథ్ జాతీయ రహదారి, కేదార్నాథ్ యాత్ర మార్గాల్లో కొండచరియలు విరిగిపడి రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది.అటు వాతావరణ మార్పుల వల్ల అమర్నాథ్లోని మంచు లింగం ఐదు రోజుల్లో కరిగిపోయింది. మొత్తంగా రాబోయే రోజులు భారత్ సహా ప్రపంచ దేశాలకు ఇది ఓ తీవ్ర హెచ్చరిక అని చెప్పాలి. ఇప్పటికైనా.. ప్రభుత్వంతో పాటు ప్రజలు కూడా పర్యావరణ హితమైన వస్తువులు ఉపయోగించేలా చర్యలు తీసుకుంటేనే ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడే అవకాశాలున్నాయి. లేకపోతే అంతే సంగతులు.
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