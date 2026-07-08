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సముద్రంలో వాతావరణ మార్పులు.. ముంబై సహా ఉత్తరాదిని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు..

Big Climate change: పసిఫిక్ మహాసముద్రం అమాంతంగా వేడెక్కడం..ఎల్ నినో ప్రభావంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.   వాతావరణ మార్పులతో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భయంకరమైన ఎండలు ఇబ్బంది పెడుతుంటే.. మరొకొన్ని చోట్ల ఋతు పవనాలు దేశమంతటా విస్తరించడం. దీంతో ఏపీ, తెలంగాణలో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకుంటే.. ముంబై, ఢిల్లీ, జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో  భారీ వర్షాలతో సతమతమవుతున్నాయి.దీని కంతటికి కారణంగా వాతావరణంలో నెలకొన్న భారీ మార్పులు అని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ  ఈ అనూహ్య మార్పులకు అసలు కారణాలు ఏమిటి..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:28 AM IST
సముద్రంలో వాతావరణ మార్పులు.. ముంబై సహా ఉత్తరాదిని ముంచెత్తుతున్న భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Elnino Effect (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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