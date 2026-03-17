EPS 95 Pension: ఉద్యోగులకు ఉగాది గిఫ్ట్‌.. కనీస పింఛన్‌ రూ.7,500 పెంచేందుకు ఆమోదం?

Minimum Pension Hike Rs 7,500: ఉద్యోగ లోకం దశాబ్దాలుగా కనీస పింఛన్ పెంపు కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ద్రవ్యోల్బణం తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నా కూడా తమకు పింఛన్లో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండడం లేదు. మూడు దశాబ్దాలుగా కనీస పింఛన్ రూ.వెయ్యి మాత్రమే ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా అన్నీ ధరలు పెరుగుతుండగా.. దానికి అనుగుణంగా తమ పింఛన్ పెరగకపోవడంతో ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పింఛన్ పెంపుపై వార్తలు వస్తున్నాయి. కనీస పింఛన్ను రూ.7,500కు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు, కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా వారి డిమాండ్కు ఆమోద ముద్ర పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కనీస పింఛన్ సవరణకు పార్లమెంటరీ కమిటీ ఆమోదం తెలిపినట్టు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా పార్లమెంటరీ కమిటీ కీలక ప్రతిపాదనలు చేసింది.
ఈపీఎఫ్ పెన్షన్ను పెంచాలని పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ సూచించింది. పింఛన్దారులు తమ ప్రాథమిక అవసరాలు రూ.1,000తో తీర్చుకోలేరని స్పష్టం చేసింది. ఈపీఎఫ్ చందాదారులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత పొందే పెన్షన్కు సంబంధించి పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కొన్ని కీలక ప్రతిపాదనలు చేసింది. ఉద్యోగ పింఛన్ పథకం (ఈపీఎస్ 1995) కింద ప్రస్తుతం పొందుతున్న కనీస పింఛన్ రూ.1000 మొత్తాన్ని పెంచాలని పార్లమెంటరీ కమిటీ కేంద్రానికి సూచించింది. కనీస పింఛన్ పింఛన్దారులకు గౌరవప్రదంగా ఉండాలని కమిటీ తెలిపింది.
కార్మిక, జౌళి, నైపుణ్య అభివృద్ధిపై ఏర్పాటుచేసిన పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ ఇటీవల తన 15వ నివేదికను సమర్పించింది. ఆ నివేదికలో కనీస పింఛన్పై పలు కీలక అంశాలను ప్రస్తావించింది. ఈపీఎస్ కనీస పెన్షన్ పెంచాలని పెన్షనర్లు దశాబ్దాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నారని... ప్రస్తుత ద్రవోల్బణ పరిస్థితులకు ఇప్పుడు పొందుతున్న పింఛన్ మొత్తం ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదని.. దాన్ని రూ.7,500కు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్న విషయాన్ని నివేదికలో ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం.
పింఛన్దారులు తమకు అందుతున్న రూ.వెయ్యి పింఛన్ ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదని.. కనీస పింఛన్ రూ.7,500కు పెంచానలి ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద మూడు రోజుల పాటు ధర్నా నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. పింఛన్దారుల ఆవేదన.. నిరసనపై పార్లమెంటరీ స్థాయీ సంఘం స్పందించింది. కనీస పెన్షన్పై పింఛన్దారుల నుంచి విజ్ఞప్తులు వచ్చినట్లు.. ద్రవ్యోల్బణం, ఆరోగ్యం, రోజువారీ ఖర్చు పెరగడంతో ప్రస్తుతం ఉన్న కనీస మొత్తం ఏమాత్రం సరిపోదని కమిటీ తన నివేదికలో అభిప్రాయపడింది. ఈ నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల పింఛన్ పథకం (ఈపీఎస్ 1995)ను సవరణ చేసి.. కనీస పెన్షన్ మొత్తాన్ని పెంచాలని పార్లమెంటరీ స్థాయీ సంఘం ప్రతిపాదన చేసింది. కనీస పింఛన్ పెంపు కోసం కేటాయింపులు చేయాలని పార్లమెంటరీ స్థాయీ సంఘం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సూచనలు చేసింది.
