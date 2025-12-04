English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Govt Employees Leaves: మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 12 సెలవులు పొడగింపు

Govt Employees Leaves: మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 12 సెలవులు పొడగింపు

Big Good News To Govt Employees And Private Employees Karnataka Extends 12 Paid Leaves: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. ముఖ్యంగా మహిళా ఉద్యోగులకు ఇది చాలా మేలు చేసే నిర్ణయం. ఇంతకీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి ప్రకటన చేసింది? వాటివలన ఎలాంటి ప్రయోజనం లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 4, 2025, 04:27 PM IST

Govt Employees Leaves: మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 12 సెలవులు పొడగింపు

Govt Employees Leave: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మేలు చేసే నిర్ణయం వెలువడింది. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసే మహిళలకు ఈ నిర్ణయంతో భారీ ప్రయోజనం చేకూరనుంది. కర్ణాటక ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో మహిళా ఉద్యోగుల ఇబ్బందులు తొలగనున్నాయి. తమ వ్యక్తిగత సమస్య కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఒక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకే కాకుండా ప్రైవేటు రంగంలో పని చేసే ఉద్యోగులకు కూడా ఈ నిర్ణయంతో లాభం చేకూరనుంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. డీఏ, పీఆర్‌సీ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం

మహిళలకు రుతుక్రమం సాధారణం. నెలసరి ఉండడంతో ఆ రోజు మహిళలు నరకయాతన అనుభవిస్తారు. ఉద్యోగం చేసే మహిళలకు ఆ ఒక్క రోజు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇది గుర్తించిన కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సెలవు ఇస్తోంది. ప్రతినెలా ఒక రోజు నెలసరి సెలవు ప్రకటించింది. నెలకు ఒకటి చొప్పున సంవత్సరానికి 12 సెలవులు ప్రభుత్వం ఇవ్వడంతో మహిళా ఉద్యోగులు సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు.  పలు రంగాలలో పనిచేస్తున్న 18 నుంచి 52 సంవత్సరాల వయస్సు గల మహిళా ఉద్యోగులకు సంవత్సరానికి 12 రుతుక్రమ సెలవులు పొందడం తప్పనిసరిగా కర్ణాటక ప్రభుత్వం చేసింది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. డిసెంబర్‌ 23న ఏం జరగనుంది?

వేతనంతో కూడిన సెలవు ఇస్తూ ప్రభుత్వం నవంబర్‌లో ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. కర్ణాటక దుకాణాలు, వాణిజ్య సంస్థ చట్టం ప్రకారం, తోట కార్మికుల చట్టం, బీడీ-సిగార్ కార్మికుల చట్టం, మోటారు రవాణా చట్టం కింద నమోదు చేసుకున్న పరిశ్రమలు, సంస్థలతో సహా అన్ని రంగాలలో పనిచేస్తున్న మహిళా ఉద్యోగులకు రుతుక్రమ సెలవు ఇచ్చారు. పర్మినెంట్‌, కాంట్రాక్ట్, అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు కూడా సంవత్సరానికి 12 రుతుక్రమ సెలవులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. డిసెంబర్ 2వ తేదీన మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రతి నెలా ఒక రోజు రుతుక్రమ సెలవు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించడం విశేషం. 18 నుంచి 52 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల, రుతుక్రమంలో ఉన్న మహిళా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఈ సెలవును పొందవచ్చు. ఈ సెలవు పొందడానికి మహిళా ఉద్యోగులు ఎలాంటి ధృవీకరణ పత్రం సమర్పించనవసరం లేదని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.

Also Read: Telangana: తెలంగాణ మహిళలకు జాక్‌పాట్.. ప్రభుత్వం ఏం వరం ప్రకటించిందో తెలుసా?

