  • Big Breaking: JNTLకి భారీ ఊరట.. FSSAI ఆంక్షలకు ఢిల్లీ హైకోర్టు చెక్.. ORSL అమ్మకాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్

ORSL legal update 2025: వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్(WHO) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేని ఎనర్జీ డ్రింక్స్, ఇతర పానీయాలపై ORS(ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్) లేబుల్ ఉపయోగించొద్దని FSSAI జారీ చేసిన ఆదేశాల అమలును కోర్టు నిలిపివేసింది. జేఎన్‌టీఎల్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ప్రస్తుతం విచారణలో ఉందని.. తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకూ FSSAI జారీ చేసిన ఉత్తర్వులను అమలు చేయరాదని జస్టిస్ సచిన్ దత్తా పేర్కొన్నారు. అసలేంటి ఈ వివాదం..? దీనికి కారణమేంటి..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 20, 2025, 12:25 PM IST

Delhi court protects ORSL: ఎనర్జీ డ్రింక్‌లపై ORS (ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్) అనే పదాన్ని వాడటంపై జరుగుతున్న వివాదంలో.. ORSL తయారీదారు JNTL కన్స్యూమర్ హెల్త్‌కు ఢిల్లీ హైకోర్టులో భారీ ఊరట లభించింది. ORS పదాన్ని ట్రేడ్‌మార్క్‌లలో వాడరాదంటూ FSSAI జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల అమలును.. JNTL విషయంలో నిలిపివేస్తూ కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

ఓఆర్‌ఎస్ అనేది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చూపించిన నిర్దిష్ట ఫార్ములా ప్రకారం తయారు చేసే జీవితాన్ని కాపాడే మంచి ద్రావణం. కానీ మార్కెట్‌లో చాలా డ్రింక్స్ తయారు చేసే కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తుల పేర్లలో ఓఆర్‌ఎస్ అనే పదాన్ని జోడించి అమ్ముతున్నాయి. ఇది కస్టమర్లను తప్పుదారి పట్టించి ప్రమాదానికి గురిచేసే అవకాశం ఉందని భావించిన ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ (FSSAI) స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇకపై సాధారణ ఎలక్ట్రోలైట్ డ్రింక్‌లకు ఓఆర్‌ఎస్ పేరు వాడకూడదని నిర్ణయించింది. 

 అయితే.. FSSAI ఆకస్మిక నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ ORSL తయారీదారు జేఎన్‌టీఎల్ కన్స్యూమర్ హెల్త్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఎలాంటి ముందస్తు నోటీసులు ఇవ్వకుండా FSSAI ఏకపక్షంగా తమ పాత ఆదేశాలను ఉపసంహరించుకుందని వాదించింది.ఈ నిర్ణయం వల్ల సప్లయ్ చైన్‌లో ఉన్న సుమారు రూ. 155 నుండి రూ. 180 కోట్ల విలువైన తమ ఉత్పత్తులను వెనక్కి తీసుకోవాల్సి వస్తుందని.. ఇది తమ బ్రాండ్ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీస్తుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.

అంతేకాకుండా వాటాదారులతో సంప్రదింపులు జరుపకుండా నిర్ణయం తీసుకోవడం, గతంలో ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పునకు విరుద్ధమని కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చింది. జేఎన్‌టీఎల్ వాదనలతో ఏకీభవించిన జస్టిస్ సచిన్ దత్తా ఈ విషయంలో వారికి మధ్యంతర రక్షణ కల్పించారు. చట్టప్రకారం పిటిషనర్‌కు విచారణకు అవకాశం కల్పించి, తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకు.. FSSAI జారీ చేసిన అభ్యంతరకరమైన ఉత్తర్వులను పిటిషనర్ విషయంలో అమలు చేయరాదన్నారు. ఈ ఉత్తర్వులతో తదుపరి విచారణ పూర్తయ్యే వరకు జేఎన్‌టీఎల్‌పై ఎలాంటి చర్యలు అనగా ఉత్పత్తుల స్వాధీనం, లైసెన్స్ సస్పెన్షన్ వంటివి తీసుకోకుండా FSSAIకి అడ్డుకట్ట పడింది. 

అసలు ఈ వివాదం ఎలా మొదలైంది..?
హైదరాబాద్ కు చెందిన పీడియాట్రీషియన్ డాక్టర్. శివరంజని 8 ఏళ్లుగా ఫేక్ ఓఆర్ఎస్‌లపై పోరాటం సాగిస్తున్నారు. ఫేక్ ఓఆర్ఎస్ సమస్యను ముందుగానే గుర్తించిన డాక్టర్. శివరంజని.. వీటిపై 2017 నుంచి సోషల్ మీడియాలో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఓఆర్ఎస్‌ను డాక్టర్లు అతిసారం, డయేరియాతో బాధపడుతున్న పిల్లలు, పెద్దవారి కోసం సూచిస్తారు. ఇందులో గ్లూకోజ్ స్థాయి కీలకంగా ఉంటుంది. సాధారణంగా వంద మిల్లీలీటర్ల ORS ద్రావణంలో 1.35 గ్రాముల గ్లూకోజ్ ఉండాలి. అయితే ఫేక్ ORSలో గ్లూకోజు స్థాయి వంద మిల్లీలీటర్ల ద్రావణంలో 8 నుంచి 12 గ్రాముల వరకు ఉంటుంది. అంటే ఉండాల్సిన దానికంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ చక్కెర ఉంటుందని వైద్యురాలు శివరంజని తెలిపారు. ఇలా ORSలో అధిక చక్కెర పిల్లల ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారుతుందని.. ఇక షుగర్ పేషెంట్‌లైతే డైరెక్ట్ కోమాలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఇదే విషయంపై ఆమె గత 8 ఏళ్లుగా పోరాటం చేస్తుండగా.. FSSAI కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎనర్జీ డ్రింక్స్, ఇతర పానీయాలపై ORS లేబుల్ ఉపయోగించడాన్ని FSSAI నిషేధించింది. అయితే ఈ ఉత్తర్వుల్ని సవాల్ చేస్తూ, ORSL తయారీదారు జేఎన్‌టీఎల్ కన్స్యూమర్ హెల్త్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. వారి వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం.. FSSAI జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల అమలును.. జేఎన్‌టీఎల్ విషయంలో నిలిపివేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 

