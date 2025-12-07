English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  Indigo flights disrutions: ఇది కదా కావాల్సింది.. విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో భారీ శుభవార్త..

Indigo flights disrutions: ఇది కదా కావాల్సింది.. విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో భారీ శుభవార్త..

Indian airlines key announcement on flights:  ప్రయాణికులకు కల్గిన ఇబ్బందుల పట్ల ఇండియన్ ఎయిర్ లైన్స్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసింది. మునుపటి పరిస్థితులు వచ్చేలా విమానాలు నడిపేందుకు అన్నిరకాలుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఇండియన్ ఎయిర్ లైన్స్ ప్రకటించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 7, 2025, 05:11 PM IST
  • ఇండిగోప్రయాణికులకు బిగ్ రిలీఫ్..
  • విమానాల సంఖ్యను పెంచిన విమాన సంస్థ..

Indigo flights disrutions: ఇది కదా కావాల్సింది.. విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో భారీ శుభవార్త..

 Indigo Airlines key announcement on flight disruptions: దేశ వ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాల రద్దుతో పెనుదుమారం చెలరేగింది. గత నాలుగు, ఐదు రోజులుగా భారీగా విమానలు రద్దుఅయిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో మనదేశంలోని వారు మాత్రమే కాకుండా.. ఇతర దేశాల టూరిస్టులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొన్నారు. మొత్తంగా ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ ప్రస్తుతం దిద్దుబాటు చర్యలకు ఉపక్రమించింది.   అదే విధంగా తమ కార్యకలాపాలను సాధారణ స్థాయికి తీసుకొని వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఒక ప్రకటనలో ప్రకటించింది.

శనివారం సుమారు 1,500 విమానాలు నడపగా, ఆదివారం ఆ సంఖ్యను 1,650కి పైగా పెంచినట్లు ఇండిగో అధికారికంగా వెల్లడించింది. కేవలం 30 శాతంగా ఉన్న విమానాల సమయపాలనను  ఒక్కరోజులోనే 75 శాతానికి మెరుగుపడిందని తెలిపింది. అదే విధంగా ఎక్కడ కూడా టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పింది.

అదే విధంగా ప్రయాణికుల చార్జీల రిఫండ్ ను కూడా వేగంగా చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పింది. మరోవైపు.. రిఫండ్‌లు, బ్యాగేజీ సంబంధిత ప్రక్రియలు కూడా పూర్తి సామర్థ్యంతో సజావుగా సాగుతున్నాయని  చెప్పింది.  డిసెంబర్ 10 నాటికి ఇండిగో కార్యకాలపాలు మునుపటి స్థితికి చేరుకుంటాయని ఇండిగో సంస్థ ప్రకటించింది.

Read more: School Holiday: పిల్లలు ఎగిరి గంతేసే వార్త.. వచ్చే వారం మూడురోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?.

 గత కొన్ని రోజులుగా కలిగిన అసౌకర్యానికి మరోసారి క్షమాపణలు చెబుతూ.. ప్రయాణికుల సహనానికి, ఉద్యోగుల కృషికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. పూర్తి సాధారణ స్థితికి వేగంగా చేరుకునేందుకు ఇండిగో సిబ్బంది నిరంతరం  పనిచేస్తున్నారని తెలిపింది. 

మరోవైపు.. విమానల ఆలస్యం, రద్దుపై డీజీసీఏ సీరియస్ అయ్యింది. ఇప్పటికే సంస్థ సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్‌కు నోటీసులు జారీ చేసింది.  తాజాగా ఆదివారం ఇండిగో అకౌంటబుల్ మేనేజర్‌కు కూడా షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇండిగో విమానాల ఆలస్యం వివాదం వేళ ఇండిగో బోర్డు అత్యవసరంగా సమావేశం అయ్యింది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

