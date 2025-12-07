Indigo flights disrutions: ఇది కదా కావాల్సింది.. విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో భారీ శుభవార్త..

Indigo Airlines key announcement on flight disruptions: దేశ వ్యాప్తంగా ఇండిగో విమానాల రద్దుతో పెనుదుమారం చెలరేగింది. గత నాలుగు, ఐదు రోజులుగా భారీగా విమానలు రద్దుఅయిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో మనదేశంలోని వారు మాత్రమే కాకుండా.. ఇతర దేశాల టూరిస్టులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొన్నారు. మొత్తంగా ఇండిగో ఎయిర్ లైన్స్ ప్రస్తుతం దిద్దుబాటు చర్యలకు ఉపక్రమించింది. అదే విధంగా తమ కార్యకలాపాలను సాధారణ స్థాయికి తీసుకొని వచ్చేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఒక ప్రకటనలో ప్రకటించింది.
శనివారం సుమారు 1,500 విమానాలు నడపగా, ఆదివారం ఆ సంఖ్యను 1,650కి పైగా పెంచినట్లు ఇండిగో అధికారికంగా వెల్లడించింది. కేవలం 30 శాతంగా ఉన్న విమానాల సమయపాలనను ఒక్కరోజులోనే 75 శాతానికి మెరుగుపడిందని తెలిపింది. అదే విధంగా ఎక్కడ కూడా టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పింది.
అదే విధంగా ప్రయాణికుల చార్జీల రిఫండ్ ను కూడా వేగంగా చెల్లించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పింది. మరోవైపు.. రిఫండ్లు, బ్యాగేజీ సంబంధిత ప్రక్రియలు కూడా పూర్తి సామర్థ్యంతో సజావుగా సాగుతున్నాయని చెప్పింది. డిసెంబర్ 10 నాటికి ఇండిగో కార్యకాలపాలు మునుపటి స్థితికి చేరుకుంటాయని ఇండిగో సంస్థ ప్రకటించింది.
గత కొన్ని రోజులుగా కలిగిన అసౌకర్యానికి మరోసారి క్షమాపణలు చెబుతూ.. ప్రయాణికుల సహనానికి, ఉద్యోగుల కృషికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. పూర్తి సాధారణ స్థితికి వేగంగా చేరుకునేందుకు ఇండిగో సిబ్బంది నిరంతరం పనిచేస్తున్నారని తెలిపింది.
మరోవైపు.. విమానల ఆలస్యం, రద్దుపై డీజీసీఏ సీరియస్ అయ్యింది. ఇప్పటికే సంస్థ సీఈఓ పీటర్ ఎల్బర్స్కు నోటీసులు జారీ చేసింది. తాజాగా ఆదివారం ఇండిగో అకౌంటబుల్ మేనేజర్కు కూడా షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేయడం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇండిగో విమానాల ఆలస్యం వివాదం వేళ ఇండిగో బోర్డు అత్యవసరంగా సమావేశం అయ్యింది.
