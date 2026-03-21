LPG Gas: ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ సంక్షోభం నుంచి భారీ ఊరట.. వాణిజ్య గ్యాస్ కోటా 50 శాతానికి పెంపు

Big Relief On LPG Gas Crisis Union Govt Orders To Increase Commercial Gas Quota: పశ్చిమాసియా దేశాల్లో తీవ్ర ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో భారతదేశంలో ఎల్పీజీ కొరత వేధిస్తుండగా.. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు బంద్‌ ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయంతో హోటల్‌ పరిశ్రమకు భారీ ఊరట లభించనుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 21, 2026, 06:28 PM IST

School Holiday: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ ఒక్క రాష్ట్రంలో తప్ప.. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ!
5
Ramadan school holiday India
School Holiday: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు.. ఆ ఒక్క రాష్ట్రంలో తప్ప.. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ!
Hyderabad Employees: హైదరాబాద్ ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.!. హెచ్ఆర్ఏ పరమితిపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..
6
income tax rules 2026
Hyderabad Employees: హైదరాబాద్ ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త.!. హెచ్ఆర్ఏ పరమితిపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..
Daily Rasifal: నేడు ఈ 4 రాశులవారికి అదృష్ట యోగం.. పట్టిందల్లా బంగారమే!
5
daily horoscope march 21 2026
Daily Rasifal: నేడు ఈ 4 రాశులవారికి అదృష్ట యోగం.. పట్టిందల్లా బంగారమే!
Kalki 2 Release Date: ప్రభాస్ కల్కి 2 విడుదల తేదీ పై స్పందించిన స్వప్న దత్..!
5
Kalki 2 release date
Kalki 2 Release Date: ప్రభాస్ కల్కి 2 విడుదల తేదీ పై స్పందించిన స్వప్న దత్..!
Commercial Gas Quota: ఇరాన్‌, ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా దేశాల మధ్య నెలకొన్న ఘర్షణ వాతావరణం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. భారతదేశంపై ఊహించని రీతిలో ప్రభావం పడడంతో భారతీయులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ కొరత లేకపోయినా భవిష్యత్‌లో ముప్పు పొంచి ఉండగా.. ఎల్పీజీ గ్యాస్‌ సంక్షోభం మాత్రం కొనసాగుతోంది. మూడు దేశాలు ఘర్షణ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి భారతదేశంలో ఎల్పీజీ కొరత ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ ఇబ్బంది ఏర్పడగా.. తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వాణిజ్య సిలిండర్‌ కోటా పెంచుతూ ప్రభుత్వం ప్రకటన జారీ చేసింది.

Also Read: Chiranjeevi: ఉగాది పండుగ రోజు చిరంజీవి కీలక ప్రకటన.. విద్యా దానం చేసేందుకు సిద్ధం!

దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలకు గ్యాస్‌ సరఫరాపై తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుండగా.. కేంద్ర ప్రభుత్వం వాణిజ్య ఎల్‌పీజీ సరఫరాపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుత కొరత నేపథ్యంలో రాష్ట్రాలకు కేటాయించే వాణిజ్య గ్యాస్ కోటాను 50 శాతానికి పెంచుతూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం. ఈ మేరకు కేంద్ర పెట్రోలియం మరియు సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ నీరజ్ మిట్టల్ ప్రకటన చేశారు. ఈ సందర్భంగా అన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శులకు లేఖ రాశారు.

Also Read: Devuni Kadapa: ఉగాది ప్రత్యేకం.. వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న ముస్లిం భక్తులు

రాష్ట్రాల్లో గ్యాస్‌ కొరతతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ఉన్న 20 శాతం కేటాయింపులతోపాటు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ సంస్కరణలతో మరో 10 శాతం అదనంగా ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మరో 20 శాతం అదనపు కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ కోటాను కేటాయిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇది మార్చి 23వ తేదీ నుంచి అమలులోకి వచ్చేలా పెట్రోలియం శాఖ కేటాయించింది.

కేంద్ర ప్రభుత్వ పెంపుతో రాష్ట్రాలకు అందే మొత్తం కమర్షియల్‌ గ్యాస్ సరఫరా అదనంగా 50 శాతానికి చేరుకోనుంది. అదనపు 20 శాతం గ్యాస్ కేటాయింపుల్లో ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రత్యేక రంగాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు, దాబాలు, ఇండస్ట్రియల్ క్యాంటీన్లు, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు, డెయిరీ రంగాలు, ప్రభుత్వ లేదా స్థానిక సంస్థల ద్వారా నడపబడే రాయితీ క్యాంటీన్లు, కమ్యూనిటీ కిచెన్లకు కేటాయించిన అదనపు గ్యాస్‌ కేటాయింపులు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు సూచనలు చేసింది.

అదనంగా కేటాయించిన 50 శాతం కోటాను పొందాలంటే వినియోగదారులకు పెట్రోలియం శాఖ కొన్ని నిబంధనలు విధించింది. వాణిజ్య, పారిశ్రామిక వినియోగదారులు తప్పనిసరిగా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీల (ఓంఎస్‌సీలు) వద్ద వివరాలను నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. గ్యాస్‌ సంక్షోభం నేపథ్యంలో వాణిజ్య సిలిండర్‌ తప్పుదారి పట్టకుండా.. దుర్వినియోగం కాకుండా కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ ధ్రువీకరణ తప్పనిసరి చేసింది. గ్యాస్ మళ్లింపు జరగకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించడంతో ఆ వాణిజ్య సిలిండర్లు రాష్ట్రాలకు రానున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో రాష్ట్రాల్లోని కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ వినియోగదారులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

