  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Karnataka Power Sharing: డీకే శివకుమార్‌కు మరో షాకిచ్చిన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్.. ఇది ఊహించని నిర్ణయం..!

Karnataka CM: కర్ణాటక సీఎం కూర్చీ కోసం డీకే శివకుమార్ పోరాటం చేస్తుండగా.. అధిష్టానం మాత్రం మౌనవ్రతం పాటిస్తోంది. సీఎం సిద్దరామయ్యనే కొనసాగించేందుకు మొగ్గు చూపుతుండగా.. డీకే మాత్రం ఇచ్చిన నిలబెట్టుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఊహించని నిర్ణయం తీసుకుంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 26, 2025, 01:45 PM IST

Karnataka CM: కర్ణాటక సీఎం కూర్చీ పంచాయితీ ఇప్పట్లో ముగిసేలా లేదు. ముఖ్యమంత్రి పీఠం కోసం డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా.. సీఎం సిద్దరామయ్య మాత్రం కూర్చీని వదలని అంటున్నారు. ఈ విషయంపై అధిష్టానం మౌనం పాటిస్తుండడంతో డిప్యూటీ సీఎం వర్గం అసంతృప్తితో ఉంది. పుండు మీద కారం చల్లినట్లు అధిష్టానం శివకుమార్‌కు మరో షాక్ ఇచ్చింది. ఈ నెల 27న ఢిల్లీలో ఏఐసీసీ కార్యవర్గ సమావేశం జరగనుంది. ఈ భేటీకి సీఎం సిద్దరామయ్యకు ఆహ్వానం అందగా.. డీకే శివకుమార్‌ను పిలవలేదు. దీంతో తనకు ఆహ్వానం రాకపోవడంతో మరింత ఆగ్రహంతో ఉన్నారు.
 
ముఖ్యమంత్రి, ఉప ముఖ్యమంత్రి మధ్య అధికార పంపిణీ వివాదం నివురు గప్పిన నిప్పులా మారింది. ఈ టైమ్‌లో ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ భవన్‌లో జరిగే ఏఐసీసీ కార్యవర్గ సమావేశానికి డీకేకు ఆహ్వానం అందకపోవడం అగ్గిరాజేసినట్లు అయింది. ఈ సమావేశానికి రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, మల్లికార్జున్ ఖర్గే, కేసీ వేణుగోపాల్, సూర్జేవాలా, సీఎం సిద్ధరామయ్య, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, హిమాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు, బీకే హరిప్రసాద్, నాసిర్ హుస్సేన్, ఇతర కీలక నాయకులు హాజరవుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు, ఓట్ల చోరీపై పోరాటం, నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో కేంద్రం కుట్ర పూరిత రాజకీయాలు, ఎంఎన్‌ఆర్‌ఈజీఏ చట్ట సవరణకు సంబంధించి చేయాల్సిన పోరాటంపై చర్చించనున్నారు. ఈ భేటీలోనే కర్ణాటక రాజకీయాలు, సీఎం మార్పు అంశంపై కూడా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఈ సమావేశానికి సీఎం సిద్దరామయ్యకు హైకమాండ్‌ నుంచి పిలుపు అందగా.. రేపు ఢిల్లీలో ఉంటారని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

ఈ భేటీకి తనకు ఆహ్వానం అందకపోవడంతో డీకే శివకుమార్ అధిష్టానంపై గుర్రుగా ఉన్నారు. మూడు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతోపాటు ఇతర కీలక నాయకులు హాజరవుతున్నారు. తనను సమావేశానికి పిలవలేదని.. పిలిస్తే వెళతానని డీకే అన్నారు. తాను పదవిలో ఉన్నా లేకున్నా.. పార్టీ కార్యకర్తగా పనిచేస్తానని చెప్పారు. తాను పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తరువాత కూడా జెండా కట్టానని.. చెత్తా ఊడ్చానని గుర్తు చేశారు. పార్టీకి అవసరమైన అన్ని సేవలు చేశానని.. కేవలం కూర్చొని ప్రసంగాలు ఇవ్వలేదంటూ పరోక్షంగా సిద్దరామయ్యకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఒకవేళ డీకేకు ఆహ్వానిస్తే.. అక్కడ ఆయన అధికార మార్పు అంశం తెరపైకి తీసుకువస్తారని.. అందుకే పిలవలేదని తెలుస్తోంది. అయితే కొంతమంది CWC సభ్యులను కలిసిన డీకే.. అధిష్టానం ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోవాలని కోరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

