  Govt Employees News: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు షాకిచ్చిన సర్కార్.. ఇక నుంచి రూల్స్ మరింత కఠినం..!



New Rules For Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు రూల్స్ కచ్చితంగా పాటించాలని కర్ణాటక సర్కార్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మూవ్‌మెంట్ రిజిస్టర్, విధులు నిర్వర్తించే సమయంలో ధరించే దుస్తులకు సంబంధించి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..   

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Dec 22, 2025, 04:59 PM IST



New Rules For Govt Employees: కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సిద్ద రామయ్య సర్కార్ షాక్ ఇచ్చింది. చాలామంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సమయ పాలన పాటించకపోవడం.. దుస్తులు కూడా తమకు నచ్చిన విధంగా ధరించి వస్తుండడంపై ఫిర్యాదులు రావడంతో నిబంధనలు కఠినతరం చేసింది. ఉద్యోగులు కార్యాలయానికి సమయానికి వచ్చేందుకు బయోమెట్రిక్ ఏర్పాటు చేయగా.. దుస్తుల విషయంలో కూడా చర్యలు తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సిబ్బంది, పరిపాలనా సంస్కరణల శాఖ అండర్ సెక్రటరీ ఇందుకు సంబంధించి జీవో విడుదల చేశారు. విధులు నిర్వర్తించే సమయంలో ఉద్యోగులు ఎలా ప్రవర్తించాలి..? ఆఫీసులకు ఎప్పుడు రావాలి..? ఎలాంటి దుస్తులు ధరించి విధులకు హాజరవ్వాలి..? వంటి విషయాలపై క్లారిటీ ఇస్తూ.. ఉత్తర్వుల్లో క్లారిటీ ఇచ్చారు.

ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో  ఉద్యోగులు సరైన దుస్తులు ధరించి రావడం లేదని ప్రజలు, వివిధ సంస్థల ఆఫీస్ బేరర్ల నుంచి ఫిర్యాదులు అందాయి. అదేవిధంగా ఉద్యోగులు కార్యాలయాల్లో మూవ్‌మెంట్ రిజిస్టర్, క్యాష్ డిక్లరేషన్ రిజిస్టర్‌ను నిర్వహించడం లేదని వెల్లడైంది. గతంలో ఇచ్చిన ఆదేశాలను సైతం ఉల్లంఘించడంతో ప్రభుత్వం షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉద్యోగుల నిర్లక్ష్య వైఖరిని తీవ్రంగా పరిగణించిన సర్కార్.. నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేసింది.

ఉద్యోగుల మూవ్‌మెంట్‌కు సంబంధించి రిజిస్టర్ తప్పనిసరిగా మెయింటెన్ చేయాలని ఆదేశించింది. ఇక నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో కచ్చితంగా ఏర్పాటు చేయాలని పేర్కొంది. అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ ఉదయం 10.10 గంటలకు కార్యాలయంలో విధులు ప్రారంభమయ్యే సమయానికి హాజరు కావాలని స్పష్టం చేసింది. డ్యూటీ సమయం ముగిసే వరకు కార్యాలయంలోనే ఉండాలని.. విధులు నిర్వర్తించే టైమ్‌లో అనధికార లీవ్‌లకు అనుమతి లేదని వెల్లడించింది. ఉన్నతాధికారి నుంచి అనుమతి తీసుకుని అధికారిక పని కోసం బయటకు వెళితే.. రిజిస్టర్‌లో బయలుదేరిన సమయం.. తిరిగి వచ్చిన సమయం నమోదు చేయాలని తెలిపింది. ఉద్యోగులు ఎవరైనా రిజిస్టర్‌లో నమోదు చేయకుండా వెళితే.. గైర్హాజరుగా పరిగణించాలని సూచించింది. 

మూవ్‌మెంట్ రిజిస్టర్‌ను మెయింటెన్ చేయడంతపాటు క్యాష్ రివార్డ్ ప్రకటన రిజిస్టర్‌ను కూడా తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలి. ఈ రిజిస్టర్‌ను ఉన్నతాధికారులు ఎప్పటికప్పుడు తనికీ చేస్తుండాలి. ప్రభుత్వ గౌరవానికి భంగం కలిగించని.. అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన మంచి దుస్తులు ధరించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఈ ఆదేశాలను ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల అందరూ తప్పకుండా పాటించాలని స్పష్టం చేసింది. 

