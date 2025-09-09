Malla Reddy: మళ్లీ టీడీపీలోకి ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి..? చంద్రబాబుపై ప్రశంసలు

Tirumala Temple: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటచేసుకుంటుందని చర్చ జరుగుతోంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి పార్టీ మారబోతున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతారని ప్రచారం జరగ్గా.. తాజాగా తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరుతారనే వార్త చర్చనీయాంశంగా మారింది. తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించిన సమయంలో చంద్రబాబుపై ప్రశంసలు కురిపించడం సంచలనం రేపుతోంది.
తన జన్మదినం సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సీహెచ్ మల్లారెడ్డి ఏపీలోని తిరుమలను సందర్శించారు. మంగళవారం ఉదయం నైవేద్య విరామంలో స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. వీరికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించారు. అనంతరం రంగనాయక మండపం లో వేద అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనం చేసి పట్టు వస్త్రంతో సత్కరించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు.
దర్శన అనంతరం ఆలయం వెలుపల మల్లారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన పుట్టిన రోజున ఏడుకొండలవాడిని దర్శించుకోవడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు. ప్రతి ఏడాది పుట్టినరోజున స్వామిని దర్శించుకుంటానని తెలిపారు. 'నన్ను ఎంపీని.. మంత్రిని చేశాడు. మూడు యూనివర్సిటీలతో మొదటి స్థానంలో ఉన్నా' అని మల్లారెడ్డి వివరించారు. 'ఈరోజు ఆ దేవదేవుడిని మళ్లీ తెలంగాణకి కేసీఆర్ సీఎంగా కావాలని కోరుకున్నా' అని చెప్పారు. దేశంలోనే ఆదర్శ రాష్టంగా చేసిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అని ప్రకటించారు. దేవుడిని కోరుకున్నానని.. కచ్చితంగా ఈసారి కేసీఆర్ సీఎం అవుతారని జోష్యం చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడుపై మల్లారెడ్డి ప్రశంసలు కురిపించారు. ఏపీని చంద్రబాబు బాగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.లక్షల కోట్లు కేటాయిస్తుండడంతో చంద్రబాబు అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టిస్తున్నారని వెల్లడించారు.
'పదేళ్లలో దేశంలో ఎక్కడా లేని అభివృద్ధిని ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ చేసి చూపించారు. హైదరాబాద్కు మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలను కేటీఆర్ తీసుకొచ్చారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే చామకూర మల్లారెడ్డి గుర్తుచేశారు. రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో తెలంగాణలో రియల్ ఎస్టేట్ బాగా లేదని.. గతంలో ఏపీలో భూములు అమ్ముకుని హైదరాబాద్ వచ్చేవారని.. ఇప్పుడు మొత్తం రివర్స్ అవుతోందని వెల్లడించారు. తెలంగాణ వాళ్లు ఏపీలో ఆస్తుల కొని వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ వస్తే పాత రోజులు మళ్లీ వస్తాయని మల్లారెడ్డి జోష్యం చెప్పారు.
