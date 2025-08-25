English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Metro Charges Hike: మెట్రో ప్రయాణికులకు భారీ షాక్‌.. మెట్రో ఛార్జీలు పెంపు

Delhi Metro Rail Price Hike Here New Fare Details: ట్రాఫిక్‌ రద్దీ లేకుండా వేగంగా ప్రయాణం చేయాలంటే ఆశ్రయించే మెట్రో ప్రయాణం ఖరీదవుతోంది. తాజాగా మెట్రో ఛార్జీలను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీని వలన ప్రయాణికులపై భారీ భారం పడుతోంది. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 25, 2025, 02:05 PM IST

Metro Charges Hike: మెట్రో ప్రయాణికులకు భారీ షాక్‌.. మెట్రో ఛార్జీలు పెంపు

Metro Rail Charges Hike: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ప్రయాణికులకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. మెట్రో ఛార్జీలు భారీగా పెంచుతూ అక్కడి అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ట్రాఫిక్‌ రద్దీ నుంచి ఊరట చెందుతూ వేగంగా ప్రయాణించేందుకు మెట్రోను ఆశ్రయిస్తుంటే ధరల పెరుగుదల ప్రయాణికులకు భారీ భారంగా మారుతోంది. మరోసారి ఢిల్లీ మెట్రో అధికారులు ధరలను పెంచారు. రూ.11 నుంచి రూ.64 పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా సోమవారం నుంచి పెంచిన ధరలు అమల్లోకి వచ్చాయి. దాదాపు 8 సంవత్సరాల తర్వాత ఢిల్లీ మెట్రో ఛార్జీలను పెంచింది. గతంలో 2017లో ఛార్జీలను పెంచగా మళ్లీ ఇప్పుడు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Also Read: Early Salary Credit: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జాక్‌పాట్‌.. వారం ముందే వేతనాలు చెల్లింపు

ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ (డీఎంఆర్‌సీ) మరోసారి మెట్రో ఛార్జీల పెంచుతూ ప్రయాణికులకు భారీ షాక్‌ ఇచ్చింది. నేటి నుంచి కొత్త ఛార్జీలు అమలులోకి వచ్చాయి. ఢిల్లీ మెట్రో ఎయిర్‌పోర్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ లైన్ ఛార్జీని కూడా పెంచడం గమనార్హం. ఎయిర్‌పోర్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్ లైన్‌లో ఛార్జీని రూ.1 నుంచి రూ.5కి పెంచినట్లు ఢిల్లీ మెట్రో తెలిపింది. డీఎంఆర్‌సీ ధరల పెంపుతో రోజూ తమ ఆఫీసు, పాఠశాల, కళాశాల, వ్యాపారాల కోసం మెట్రోలో ప్రయాణించే వ్యక్తులపై తీవ్ర ప్రభావం పడనుంది.

Also Read: Surpanakha History: రావణాసురుడికి ఎంత మంది భార్యలు? శూర్పణఖ సొంత చెల్లెలా..

ఢిల్లీ మెట్రోలో ప్రయాణించడానికి ప్రారంభ ఛార్జీ ఇప్పుడు రూ.10 నుంచి రూ.11కి పెంచారు. గరిష్ట ఛార్జీని రూ.60 నుంచి రూ.64కి పెంచారు. జాతీయ సెలవు దినాలు, ఆదివారాల్లో ప్రయాణించడానికి ప్రయాణికులు ఇప్పుడు అధిక ఛార్జీని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఢిల్లీ మెట్రో కార్డును ఉపయోగించే వారికి కొత్త టికెట్ ధరలపై 10 శాతం రాయితీ లభిస్తుంది.

Also Read: Employees Protest: మాట తప్పిన తెలంగాణ ప్రభుత్వం.. ప్రధాన డిమాండ్‌ కోసం ఉద్యోగుల పోరాటం

సాధారణ రోజుల్లో ఢిల్లీ మెట్రో ఛార్జీలు
దూరం    పాత ధర కొత్త ధర
0-2 కి.మీ.    రూ.10      రూ.11
2-5 కి.మీ.    రూ.20      రూ.21
5-12 కి.మీ.    రూ.30      రూ.32
12-21 కి.మీ.    రూ.40      రూ.43
21-32 కి.మీ    రూ.50      రూ.54
32 కి.మీ కంటే ఎక్కువ రూ.60  రూ.64

సెలవు రోజుల్లో ఢిల్లీ మెట్రో ఛార్జీలు
దూరం    పాత అద్దె    కొత్త రేటు
0-2 కి.మీ    రూ.10 రూ.11
2-5 కి.మీ    రూ.10  రూ.11
5-12 కి.మీ    రూ.20  రూ.21
12-21 కి.మీ    రూ.30      రూ.32
21-32 కి.మీ    రూ.40  రూ.43
32 కి.మీ కంటే ఎక్కువ    రూ.50      రూ.54

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Metro ChargesMetro railmetro passengersPassengers Faresdelhi metro services

