Pinarayi Vijayan: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. భూదాన్‌ భూముల కూల్చివేతపై కేరళం సీఎం ఆగ్రహం

Velugumatla Bhoodan Houses Demolish: పేదోడి ఇళ్లు, భూములపై పడి విధ్వంసం సృష్టిస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి.. రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్ తగిలింది. ఖమ్మంలో చేపట్టిన ఇళ్ల కూల్చివేత దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. ఈ వ్యవహారం రాజకీయంగా రచ్చకు దారితీసింది. ఖమ్మం వెలుగుమట్ల భూదాన్ భూముల్లో పేదలు నిర్మించుకున్న ఇళ్లను కూల్చివేయడాన్ని సీపీఐ (ఎం) అగ్ర నాయకులు, కేరళం ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ తీవ్రంగా ఖండించారు. బుల్డోజర్ పాలన అని అభివర్ణించారు. తెలంగాణలో విధ్వంసం చేస్తూ.. కేరళలో ప్రజలకు న్యాయం చేస్తామనడం కాంగ్రెస్కు సిగ్గుచేటు అని తీవ్రంగా విమర్శించారు.
ఖమ్మం వెలుగుమట్లలో భూదాన్ భూముల్లో అక్కడి పేదలు ఇళ్లు నిర్మించుకుని దశాబ్దాలుగా అక్కడే ఉంటున్నారు. అకస్మాత్తుగా తెల్లవారుజామున భారీ పోలీస్ బందోబస్తుతో వచ్చిన అధికారులు జేసీబీలు, బుల్డోజర్లతో ఆ ఇళ్లను కూల్చివేశారు. 700 ఇళ్లకు పైగా కూల్చివేయగా.. దాదాపు 3 వేల మంది పేదలు నిరాశ్రయులుగా మారాయి. ఈ కూల్చివేతలపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్ స్పందించారు. 'ఎక్స్' వేదికగా సంచలన ప్రకటన చేశారు.
తెలంగాణలో బుల్డోజర్ రాజ్యం నడుస్తోందని కేరళం సీఎం పినరయి విజయన్ విమర్శించారు. ఖమ్మంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 700 ఇళ్లను కూల్చివేసి, 3,000 మందిని నిరాశ్రయులను చేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ మోడల్ బుల్డోజర్ రాజ్యాన్ని తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ అనుసరిస్తోందని ఆరోపించారు. తెలంగాణలో అణగారిన వర్గాలపై కాంగ్రెస్ చేస్తున్న దాడులకు సమాధానం చెప్పాలని కేరళం సీఎం సవాల్ చేశారు. తెలంగాణలో అణగారిన వర్గాల ఇళ్లను కూల్చి.. కేరళంలో మాత్రం ప్రజలతో నిలబడతామని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పడం అవమానం.. సిగ్గుచేటు అని కేరళం ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ విమర్శించారు.
కేరళం ముఖ్యమంత్రి విమర్శలు చేయడంతో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇరకాటంలో పడింది. పినరయి విజయన్ స్పందనతో ఖమ్మం వెలుగుమట్లలో పేదల ఇళ్ల కూల్చివేత దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారనుంది. పినరయి విమర్శలతో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి బుల్డోజర్ పాలన నడిపిస్తున్నాడని చేస్తున్న విమర్శలకు నిదర్శనంగా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ఖమ్మం వెలుగుమట్ల బాధితులకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తి అండగా నిలిచింది. ఇళ్ల విధ్వంసాన్ని కళ్లారా చూసిన ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ వారికి భరోసా ఇచ్చారు. కేసీఆర్ను తిరిగి ముఖ్యమంత్రిని చేశాక.. అక్కడ పేదలకు ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
