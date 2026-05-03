English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • Cooking Oil Prices Hike: సామాన్యుడి జేబుకు మంట.. నిన్న గ్యాస్.. నేడు వంట నూనె.. భారీగా పెరిగిన ధరలు

Cooking Oil Prices Hike: సామాన్యుడి జేబుకు మంట.. నిన్న గ్యాస్.. నేడు వంట నూనె.. భారీగా పెరిగిన ధరలు

War Effect: అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో జరుగుతున్న యుద్ధం మన భారతీయుల వంట ఇళ్లలో మంట రేపుతోంది. యుద్ధం అక్కడెక్కడో జరుగుతుంటే.. ఎఫెక్ట్ మాత్రం మన భారత్‌లో భారీగా కనిపిస్తోంది. ఈ యుద్ధాల దెబ్బకు అటు గ్యాస్ ధరలు.. ఇటు వంట నూనెల ధరలు మండిపోతున్నాయి. యుద్ధం ఒక సాకు అయితే, దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు వ్యాపారులు సృష్టిస్తున్న కృత్రిమ కొరత సామాన్యుడి పాలిట శాపంగా మారింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 3, 2026, 08:27 AM IST

Trending Photos

Soft Rotis: చపాతి, రొటీలు గంటల పాటు కాటన్‌లా మెత్తగా ఉండాలంటే ఈ చిట్కాలు తెలుసుకోండి!
6
soft rotis tips
Soft Rotis: చపాతి, రొటీలు గంటల పాటు కాటన్‌లా మెత్తగా ఉండాలంటే ఈ చిట్కాలు తెలుసుకోండి!
AP Holidays 2026: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. వచ్చే విద్యాసంవత్సరంలో 87 రోజులు సెలవులే!
5
ap school holidays 2026-27 list
AP Holidays 2026: విద్యార్థులకు శుభవార్త.. వచ్చే విద్యాసంవత్సరంలో 87 రోజులు సెలవులే!
Gold: అర్థరాత్రి లండన్ నుంచి భారత్‎కు చేరిన 104,000 కిలోల బంగారం... ఆర్బిఐ ఎందుకిలా చేసింది.?
6
RBI gold transfer
Gold: అర్థరాత్రి లండన్ నుంచి భారత్‎కు చేరిన 104,000 కిలోల బంగారం... ఆర్బిఐ ఎందుకిలా చేసింది.?
Moon Transit 2026: స్వాతీ నక్షత్రంలో చంద్రుడు.. ఈ రాశులవారికి కాసుల వర్షమే!
6
Moon Transit
Moon Transit 2026: స్వాతీ నక్షత్రంలో చంద్రుడు.. ఈ రాశులవారికి కాసుల వర్షమే!
Cooking Oil Prices Hike: సామాన్యుడి జేబుకు మంట.. నిన్న గ్యాస్.. నేడు వంట నూనె.. భారీగా పెరిగిన ధరలు

Cooking Oil Prices Hike: అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో జరుగుతున్న యుద్ధం మన భారతీయుల వంట ఇళ్లలో మంట రేపుతోంది. యుద్ధం అక్కడెక్కడో జరుగుతుంటే.. ఎఫెక్ట్ మాత్రం మన భారత్‌లో భారీగా కనిపిస్తోంది. ఈ యుద్ధాల దెబ్బకు అటు గ్యాస్ ధరలు.. ఇటు వంట నూనెల ధరలు మండిపోతున్నాయి. యుద్ధం ఒక సాకు అయితే, దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు వ్యాపారులు సృష్టిస్తున్న కృత్రిమ కొరత సామాన్యుడి పాలిట శాపంగా మారింది. దీంతో నెల రోజుల్లోనే కిలో నూనె ధర ఏకంగా 22 శాతం పెరిగి సామాన్యులకు షాకిస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల కారణంగా ఓ వైపు రవాణా ఖర్చులు అమాంతం పెరిగిపోగా.. మరోవైపు గ్యాస్ ధర నిప్పులు కక్కుతున్నాయి. ఇక ఇవి సరిపోవు అన్నట్లు ఇప్పుడు వంట నూనెల ధరలు అమాంతంగా పెరిగిపోవడంతో.. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు బతుకీడ్చడం పెను భారంగా మారుతోంది. కిలో సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ధర రూ. 180 నుంచి 200 పెరిగింది. పామాయిల్ ధర రూ. 120 నుంచి రూ. 145, కిలో వేరుశనగ నూనె రూ. 15 నుంచి రూపాయల మేర పెరిగింది. ఇక 5 కిలోల వేరుశనగ నూనె డబ్బా రూ. 1000 నుంచి రూ. 1150 లకు, 15 కిలోల టిన్ను(హోల్‍సేల్) రూ. 2300 నుంచి రూ. 2400 వరకు పెరిగింది. ఇక రైస్ బ్రౌన్ నూనె ధర లీటర్ రూ. 150 నుంచి రూ. 165కు, వనస్పతి ఆయిల్ లీటర్ రూ. 130 నుంచి రూ. 160కి, సోయాబీన్స్ ఆయిల్ రూ. 150 నుంచి రూ. 170కి, ఆవ నూనె రూ.130 నుంచి రూ. 160 కి చేరుకుంది. 
 
ఈ ధరల పెరుగుదల కేవలం ఒక్క నూనెకే పరిమితం కాలేదు. ఒకవైపు గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు, మరోవైపు రవాణా ఖర్చులు పెరిగి నిత్యావసర వస్తువులన్నీ ప్రియమయ్యాయి. కమర్షియల్ సిలిండర్ల ధరల పెరుగుదల వల్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో టిఫిన్స్, భోజనాల ధరలు పెరిగిపోయాయి. దీంతో బయట తినలేక, ఇంట్లో వండుకోలేక సగటు జీవి ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాడు. ఇప్పటికైనా అధికారులు రంగంలోకి దిగి నిల్వ కేంద్రాలపై తనిఖీలు చేపట్టాలని, కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్న వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

Also Read: AP Weather Update: ఏపీలోని ఈ ప్రాంతాల ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ   

Also Read: Sobhita Dhulipala: నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతున్న నాగచైతన్య భార్య శోభిత ధూళిపాళ లేటెస్ట్ ఫోటోస్   

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Cooking Oil Prices HikeGlobal War EffectCooking oil prices increaseSun Flower Oil RatePalm Oil Price Today

Trending News