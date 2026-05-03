Cooking Oil Prices Hike: సామాన్యుడి జేబుకు మంట.. నిన్న గ్యాస్.. నేడు వంట నూనె.. భారీగా పెరిగిన ధరలు

Cooking Oil Prices Hike: అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల్లో జరుగుతున్న యుద్ధం మన భారతీయుల వంట ఇళ్లలో మంట రేపుతోంది. యుద్ధం అక్కడెక్కడో జరుగుతుంటే.. ఎఫెక్ట్ మాత్రం మన భారత్లో భారీగా కనిపిస్తోంది. ఈ యుద్ధాల దెబ్బకు అటు గ్యాస్ ధరలు.. ఇటు వంట నూనెల ధరలు మండిపోతున్నాయి. యుద్ధం ఒక సాకు అయితే, దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు వ్యాపారులు సృష్టిస్తున్న కృత్రిమ కొరత సామాన్యుడి పాలిట శాపంగా మారింది. దీంతో నెల రోజుల్లోనే కిలో నూనె ధర ఏకంగా 22 శాతం పెరిగి సామాన్యులకు షాకిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ పరిస్థితుల కారణంగా ఓ వైపు రవాణా ఖర్చులు అమాంతం పెరిగిపోగా.. మరోవైపు గ్యాస్ ధర నిప్పులు కక్కుతున్నాయి. ఇక ఇవి సరిపోవు అన్నట్లు ఇప్పుడు వంట నూనెల ధరలు అమాంతంగా పెరిగిపోవడంతో.. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు బతుకీడ్చడం పెను భారంగా మారుతోంది. కిలో సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ ధర రూ. 180 నుంచి 200 పెరిగింది. పామాయిల్ ధర రూ. 120 నుంచి రూ. 145, కిలో వేరుశనగ నూనె రూ. 15 నుంచి రూపాయల మేర పెరిగింది. ఇక 5 కిలోల వేరుశనగ నూనె డబ్బా రూ. 1000 నుంచి రూ. 1150 లకు, 15 కిలోల టిన్ను(హోల్సేల్) రూ. 2300 నుంచి రూ. 2400 వరకు పెరిగింది. ఇక రైస్ బ్రౌన్ నూనె ధర లీటర్ రూ. 150 నుంచి రూ. 165కు, వనస్పతి ఆయిల్ లీటర్ రూ. 130 నుంచి రూ. 160కి, సోయాబీన్స్ ఆయిల్ రూ. 150 నుంచి రూ. 170కి, ఆవ నూనె రూ.130 నుంచి రూ. 160 కి చేరుకుంది.
ఈ ధరల పెరుగుదల కేవలం ఒక్క నూనెకే పరిమితం కాలేదు. ఒకవైపు గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు, మరోవైపు రవాణా ఖర్చులు పెరిగి నిత్యావసర వస్తువులన్నీ ప్రియమయ్యాయి. కమర్షియల్ సిలిండర్ల ధరల పెరుగుదల వల్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో టిఫిన్స్, భోజనాల ధరలు పెరిగిపోయాయి. దీంతో బయట తినలేక, ఇంట్లో వండుకోలేక సగటు జీవి ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాడు. ఇప్పటికైనా అధికారులు రంగంలోకి దిగి నిల్వ కేంద్రాలపై తనిఖీలు చేపట్టాలని, కృత్రిమ కొరత సృష్టిస్తున్న వ్యాపారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
