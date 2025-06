Rapido Driver Attack: యువతిపై ర్యాపీడో డ్రైవర్ దాడి ఘటనలో బిగ్ ట్విస్ట్..!. వుమెన్ సింపతి కార్డు ఇలా కూడా వాడతారా..?..

Big twist in Bengaluru rapido driver attacks case: బెంగళూరులోని జయనగర్ లో యువతి ర్యాపీడో బుక్ చేసుకుంది. ఇంతలో టూవీలర్ వచ్చింది. అయితే.. ఆమె ఎక్కిన తర్వాత అతను రాష్ గా డ్రైవింగ్ చేశాడని, సిగ్నల్ జంప్ చేస్తు వేగంగా పొనిచ్చాడని ఆమె వాదించింది. అది కాస్త ఇద్దరి మధ్య మాట మాట పెరగడంతొ దాడులు చేసుకొవడం వరకు వెళ్లింది. దీంతో అతను ఆమెపై చేయిచేసుకున్నాడు.

ఈ ఘటన వైరల్ కావడంతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి ర్యాపీడో డ్రైవర్ సుహాస్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం.. పోలీసులు ఎదుట సదరు ర్యాపీడో డ్రైవర్ తనను యువతి కావాలని మాటలతో రెచ్చగొట్టిందని పోలీసులకు చెప్పుకున్నాడు. రోడ్డు మధ్యలో యువతి.. బైక్ ఆపమని చెప్పిందని... కానీ వెనకాల వాహనాలు వస్తున్నాయని చెప్పాడు.

Woman objected to 'reckless driving' by her Rapido bike driver & asked him to stop midway. Both started arguing. Rapido driver only knew Kannada, Woman was speaking in English. It happened today in Jayanagar, bengaluru.

Rapido Driver slapped her & she fell on the road. Rapido… pic.twitter.com/t2mrgWYQKL

