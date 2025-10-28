Delhi Acid Attack Case Video: ఢిల్లీ యాసిడ్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. తండ్రి కామానికి కూతురు సపోర్ట్.. వుమెన్ సింపతికార్డు ఇలానా..?.. వీడియో..

Big twist in Delhi acid attack case woman faked assault allegations video: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఇటీవల 20 ఏళ్ల విద్యార్థినిపై యాసిడ్ దాడి జరిగిన ఘటన పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పోలీసులు దీనిపై లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. యువతి తనపై జితేందర్ అనే వ్యక్తి మరో ఇద్దరితో కలిసి యాసిడ్ దాడికి పాల్పడినట్లు పోలీసులకు చెప్పింది. ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అన్నికోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. దీనిలో షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అసలు యుతిపై యాసిడ్ దాడి జరగలేదని, కేవలం ప్రత్యర్థిని ఈ కేసులో ఇరికించేందుకు కన్న కూతురితో కలిసి ఈ నాటకం ఆడినట్లు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
🚨 #BreakingNews: दिल्ली में एसिड अटैक मामले में सनसनीखेज खुलासा! जांच में सामने आए नए मोड़! 🕵️♂️
26 अक्टूबर को सुबह 10:52 बजे, दीप चंद बंधु अस्पताल से एक युवती पर तेजाब हमले की सूचना मिली। भारत नगर थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पीड़िता, ओपन स्कूल की छात्रा, ने बताया कि अशोक… pic.twitter.com/H7XzB1V5yI
— 𝐁𝐡𝐚𝐯𝐞𝐬𝐡 𝐇𝐢𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢 🇮🇳 (@nationalDivyang) October 27, 2025
ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా పోలీసులు బాధితురాలి తండ్రి అకిల్ ఖాన్ను విచారించగా .. జితేందర్ భార్య తనపై అత్యాచారం కేసు పెట్టడంతో, అతడిపై కక్ష తీర్చుకునేందుకు ఈ దాడి నాటకం ఆడినట్లు అకిల్ ఖాన్ అంగీకరించాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు అతడిని సోమవారం అరెస్ట్ చేశారు.
ముఖ్యంగా జితేందర్ భార్యను.. అకిల్ ఖాన్ వేధించాడు. ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేస్తుండగా తన కోరికలు తీర్చాలని వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకుని బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. దీంతో ఆమె అక్టోబర్ 24న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. మరోవైపు ఈ కేసు నుంచి తప్పించుకోవాలని.. అకిల్ ఖాన్ తన కూతురితో కలిసి కన్నింగ్ ప్లాన్ చేశాడు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం తండ్రీకూతుళ్లిద్దరూ కలిసి టాయిలెట్ క్లీనింగ్ యాసిడ్ను కొనుగోలు చేసి, దాడి జరిగినట్లు నాటకం ఆడారు. జితేందర్ అతని స్నేహితులపై ఆరోపణలు చేశారు. గతంలో జితేందర్ తనను వేధించాడని, ఈ విషయమై వాగ్వాదం కూడా జరిగిందని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
Read more: Rajasthan Bus Fire Video: మరో ఘోరం.. అగ్నికి కాలిబూడిదైన ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు.. పలువురు దుర్మరణం.. షాకింగ్ వీడియో..
ఈ క్రమంలో పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, దాడి జరిగిన సమయంలో జితేందర్ కరోల్ బాగ్లోని ఓ పార్కింగ్లో ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చి లోతుగా విచారణ చేపట్టగా, అకిల్ ఖాన్ నేరాన్ని అంగీకరించాడు. ఈ ఘటనతో పోలీసులు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది. మరోవైపు తండ్రి చేసిన వేధవ పనికి కూతురు.. ఈ విధంగా ఒక మహిళ అయి ఉండి తండ్రి చేసిన నీచపుపనికి అండగా ఉండి, సింపతి కార్డు ప్లే చేయడంపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి