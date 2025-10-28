English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Delhi Acid Attack Case Video: ఢిల్లీ యాసిడ్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. తండ్రి కామానికి కూతురు సపోర్ట్.. వుమెన్ సింపతికార్డు ఇలానా..?.. వీడియో..

Delhi Acid Attack Case Video: ఢిల్లీ యాసిడ్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. తండ్రి కామానికి కూతురు సపోర్ట్.. వుమెన్ సింపతికార్డు ఇలానా..?.. వీడియో..

Big twist in Delhi university acid attack:  యువతి తండ్రి చెప్పడంతోనే తనపై యాసిడ్ దాడికి పాల్పడినట్లు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రత్యర్థిని కేసులో కావాలని ఇరికించాలని ఈ విధంగా డ్రామా ఆడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 28, 2025, 01:49 PM IST
  • ఢిల్లీ యాసిడ్ దాడి ఘటనలో బిగ్ ట్విస్ట్..
  • పోలీసులు సీరియస్..

Trending Photos

Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
10
Lok Adalat
Traffic Challan: వాహనదారులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. చలాన్లు ఫ్రీగా ఇలా మాఫీ చేసుకోండి..!!
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
6
Iran currency
Indian Currency Value: మన దేశం నుంచి రూ. 10 వేలు తీసుకెళితే.. ఆ దేశంలో కోటీశ్వరుడు కావొచ్చు..!
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: కస్టమర్లకు అలర్ట్.. అక్టోబర్ 27, 28 వరుసగా రెండు రోజులు బ్యాంకులకు సెలవులు..!
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Delhi Acid Attack Case Video: ఢిల్లీ యాసిడ్ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. తండ్రి కామానికి కూతురు సపోర్ట్.. వుమెన్ సింపతికార్డు ఇలానా..?.. వీడియో..

Big twist in Delhi acid attack case woman faked assault allegations video: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఇటీవల 20 ఏళ్ల విద్యార్థినిపై యాసిడ్ దాడి జరిగిన ఘటన పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో పోలీసులు దీనిపై లోతుగా విచారణ చేపట్టారు.  యువతి తనపై జితేందర్ అనే వ్యక్తి మరో ఇద్దరితో కలిసి యాసిడ్ దాడికి పాల్పడినట్లు పోలీసులకు చెప్పింది. ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు అన్నికోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. దీనిలో షాకింగ్ నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అసలు యుతిపై యాసిడ్  దాడి జరగలేదని, కేవలం  ప్రత్యర్థిని ఈ కేసులో ఇరికించేందుకు కన్న కూతురితో కలిసి ఈ నాటకం ఆడినట్లు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా పోలీసులు బాధితురాలి తండ్రి అకిల్ ఖాన్‌ను విచారించగా .. జితేందర్ భార్య తనపై అత్యాచారం కేసు పెట్టడంతో, అతడిపై కక్ష తీర్చుకునేందుకు ఈ దాడి నాటకం ఆడినట్లు అకిల్ ఖాన్ అంగీకరించాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు అతడిని సోమవారం అరెస్ట్ చేశారు. 

ముఖ్యంగా జితేందర్ భార్యను.. అకిల్ ఖాన్  వేధించాడు. ఫ్యాక్టరీలో వర్క్ చేస్తుండగా తన కోరికలు తీర్చాలని వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకుని బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు. దీంతో ఆమె అక్టోబర్ 24న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. మరోవైపు ఈ కేసు నుంచి తప్పించుకోవాలని..  అకిల్ ఖాన్ తన కూతురితో కలిసి కన్నింగ్  ప్లాన్ చేశాడు.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం తండ్రీకూతుళ్లిద్దరూ కలిసి టాయిలెట్ క్లీనింగ్ యాసిడ్‌ను కొనుగోలు చేసి, దాడి జరిగినట్లు నాటకం ఆడారు. జితేందర్ అతని స్నేహితులపై ఆరోపణలు చేశారు. గతంలో జితేందర్ తనను వేధించాడని, ఈ విషయమై వాగ్వాదం కూడా జరిగిందని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

Read more: Rajasthan Bus Fire Video: మరో ఘోరం.. అగ్నికి కాలిబూడిదైన ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు.. పలువురు దుర్మరణం.. షాకింగ్ వీడియో..

ఈ క్రమంలో పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, దాడి జరిగిన సమయంలో జితేందర్ కరోల్ బాగ్‌లోని ఓ పార్కింగ్‌లో ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చి లోతుగా విచారణ చేపట్టగా, అకిల్ ఖాన్ నేరాన్ని అంగీకరించాడు.   ఈ ఘటనతో పోలీసులు చాలా సీరియస్ గా ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది. మరోవైపు తండ్రి చేసిన వేధవ పనికి కూతురు.. ఈ విధంగా ఒక మహిళ అయి ఉండి తండ్రి చేసిన నీచపుపనికి అండగా ఉండి,  సింపతి కార్డు ప్లే చేయడంపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

DelhiAcid AttackDelhi acid attack caseDelhi university acid attackAcid attack on female student

Trending News