  • Govt Employees: ఉద్యోగులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. టేక్‌ హోం శాలరీపై కీలక ప్రకటన

Govt Employees: ఉద్యోగులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. టేక్‌ హోం శాలరీపై కీలక ప్రకటన

Big Twist In Govt Employees Take Home Salary And CTC: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, కార్మికులకు కీలక అప్‌డేట్‌ ఇది. కొత్త లేబర్‌ కోడ్‌లను అమలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఉద్యోగులు నెలకొన్న ఆందోళనకు స్పష్టత ఇచ్చింది. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 12, 2025, 05:39 AM IST

Govt Employees: ఉద్యోగులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌.. టేక్‌ హోం శాలరీపై కీలక ప్రకటన

Take Home Salary: ఉద్యోగులు, కార్మికులకు సంబంధించి కీలక ప్రకటన విడుదలైంది. పాత కార్మిక చట్టాల స్థానంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నాలుగు కొత్త లేబర్‌కోడ్‌లను తీసుకొచ్చిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది. ఉద్యోగులు, కార్మికులు పొందే వేతనంపై తీవ్ర ఆందోళనలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా చేతికందే వేతనం అంటే టేక్‌హోమ్‌ శాలరీ తగ్గుతుందని పుకార్లు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఉద్యోగులు, కార్మికుల్లో నెలకొన్న గందరగోళానికి తెరతీసింది.

Also Read: New Seeds Bill: కొత్త విత్తన బిల్లుపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సంచలన ప్రకటన.. కేటీఆర్‌ ఏం చెప్పారంటే?

కేంద్ర కార్మిక శాఖ స్పందిస్తూ టేక్‌ హోం శాలరీపై వివరణ ఇచ్చింది. కొత్త లేబర్‌ కోడ్‌లు టేక్‌హోమ్‌ శాలరీపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని స్పష్టం చేసింది. సీటీసీలో (మొత్తం జీతం) బేసిక్‌ శాలరీ 50 శాతానికి పెరిగినా.. అలవెన్సుల్లో కోత పడుతుందే తప్ప చేతికందే వేతనంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని కార్మిక శాఖ వివరించింది. కొత్త లేబర్‌ కోడ్స్‌తో ఉద్యోగులకు వచ్చే వేతనంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదని కార్మిక శాఖ తెలిపింది. ఈ మేరకు 'ఎక్స్‌'లో కీలక పోస్ట్‌ చేసింది.

Also Read: Sarpanch Elections: తెలంగాణ సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో హైలెట్స్‌.. రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్

దీనికి కారణం ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్‌ (ఈపీఎఫ్‌) చట్టబద్ధ వేతన పరిమితి రూ.15 వేలుగా ఉండడమే అని కార్మిక శాఖ తెలిపింది. చట్టబద్ద వేతన పరిమితిపై కొత్త లేబర్‌ కోడ్‌ల ప్రభావం ఉండకపోవడంతో చేతికందే వేతనంలో (టేక్‌ హోం శాలరీ) ఎలాంటి మార్పు ఉండదని.. గతంలో మాదిరి వస్తుందని వెల్లడించింది. అయితే చట్టబద్ధ వేతన పరిమితికి మించి కాంట్రిబ్యూట్‌ చేయడమనేది స్వచ్ఛంద ఎంపిక అని, అది తప్పనిసరి కాదని పేర్కొంది.

Also Read: Liquor: సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో తాగినోడికి తాగినంత.. రికార్డు స్థాయిలో మద్యం, డబ్బుల ప్రవాహం

అంతేకాకుండా కంపెనీలకు కేంద్ర కార్మిక శాఖ కీలక సూచన చేసింది. రూ.15 వేల వేతన పరిమితి తప్పనిసరిగా కంపెనీలు అమలు చేయాల్సిన పరిమితి అని కార్మిక శాఖ నొక్కి చెప్పింది. కొత్త కార్మిక కోడ్‌లలో ఎలాంటి మార్పూ లేదని.. ఉద్యోగి, యజమాని పరస్పర అంగీకారంతో పరిమితికి మించి కాంట్రిబ్యూట్‌ చేయొచ్చని తెలిపింది. చట్టబద్ధ వేతన పరిమితి పెంచుకోవాలా వద్దా అనేది ఉద్యోగి, యాజమాన్యానికి వదిలేసినట్లు కార్మిక శాఖ వెల్లడించింది.

