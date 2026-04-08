  • Tvk Vijay thalapathy: ఎన్నికలకు ముందే టీవీకే విజయ్‌కు పెద్ద ఝలక్.. ఆ సీటు కోల్పోయిన టీవీకే పార్టీ..

Tvk Vijay thalapathy: ఎన్నికలకు ముందే టీవీకే విజయ్‌కు పెద్ద ఝలక్.. ఆ సీటు కోల్పోయిన టీవీకే పార్టీ..

Tvk party Edappadi nomination rejected: ఎన్నికలు జరక్కముందే టీవీకే పార్టీకి అనుకొని ట్విస్ట్ ఎదురైంది. ఎలప్పాడి నియోజక వర్గంలో అభ్యర్థి దాఖలు చేసిన నామినేషన్ ను ఈసీ తిరస్కరించింది. అంతే కాకుండా ఆ అభ్యర్థిని కిడ్నాప్ చేశారని ప్రచారం జరుగుతుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 8, 2026, 04:24 PM IST
  • తమిళనాడు ఎన్నికలలో బిగ్ ట్విస్ట్..
  • ఎన్నికలకు ముందే సీటు కోల్పోయిన టీవీకే పార్టీ..

Tvk Vijay thalapathy: ఎన్నికలకు ముందే టీవీకే విజయ్‌కు పెద్ద ఝలక్.. ఆ సీటు కోల్పోయిన టీవీకే పార్టీ..

Tvk Vijay party edappadi candidate nominations rejected before elections: తమిళనాడు రాజకీయాలు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొలది కాకరేపుతున్నాయి. ఇప్పటికే అన్ని ప్రధాన పార్టీలు తమదైన శైలీలో ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నాయి.ఇప్పటీకే అధికార పార్టీ డీఎంకే స్టాలీన్ ప్రచారంలో దూసుకుని పోతుంది. మరోవైపు అన్నాడీఎంకే కూడా ఈసారి తమకు పట్టం కట్టాలని ప్రచారం నిర్వహిస్తుంది. ఇక టీవీకే పార్టీ పై దేశ వ్యాప్తంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సారి తమిళనాడులో చక్రం తిప్పేది విజయ్ దళపతి పార్టీనే అంటూ నేతలు జోరుగా ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు.  టీవీకే విజయ్ సైతం అన్ని వర్గాల ప్రజలకు ఆకట్టుకునేలా మ్యానిఫెస్టోను ప్రకటించారు.

తమిళ నాడు వ్యాప్తంగా తిరుగుతు ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు.  ఇదిలా ఉండగా.. తమిళనాడులో ఎన్నికలకు కొన్ని వారాల  వేళ ఊహించని ఘటన ఎదురైంది. ఇటీవల టీవీకే పార్టీ తమిళనాడులో అన్నిస్థానాలకు తమ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించింది. రెండు స్థానాల్లో టీవీకే పార్టీ చీఫ్ బరిలో నిలిచిన విషయం తెలిసిందే.

అయితే.. ఎడప్పాడి నియోజకవర్గం నుంచి టీవీకే పార్టీ ప్రకటించిన అభ్యర్థి నామినేషన్‌ను ఎన్నికల సంఘం తిరస్కరించడం పెను సంచలనంగా మారింది. ఎడప్పాడి నియోజకవర్గం నుంచి  తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) అభ్యర్థి గా అరుణ్‌కుమార్ నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈసీ నిబంధనలు ప్రకారం.. ప్రతి నామినేషన్‌కు కనీసం 10 మంది ప్రతిపాదకుల మద్దతు ఉండాలి.

అయితే, అరుణ్‌కుమార్ ఎం పత్రాలపై కేవలం ఎనిమిది సంతకాలు మాత్రమే ఉన్నారు. ఇక మరోవైపు ప్రత్యామ్నాయ అభ్యర్థి అయిన నిత్య నామినేషన్ ను పరిశీలించగా  ఏడు సంతకాలను మాత్రమే సమర్పించారు. దీంతో ఇద్దరి నామినేషన్ లను ఈసీ తిరస్కరించినట్లు ప్రకటించింది. దీంతో ఈ స్థానంను టీవీకే పార్టీ కనీసం ఎన్నికలు జరక్కముందే కోల్పోయింది. ఇక మరోవైపు ఎడప్పాడి అభ్యర్థి  అరుణ్‌కుమార్ ఇప్పుడు అదృశ్యమయ్యారని, ఆయనను కిడ్నాప్ చేసి ఉండవచ్చని పార్టీ కార్యకర్తలు ఆరోపిస్తున్నారు.

ఈ పరిణామాలపై టీవీకే సభ్యులు నిరసనలు చేపట్టారు. దీంతో ఎడప్పాడిలో తీవ్ర గందర గోళం ఏర్పడింది. ఈ విషయంపై ఎన్నికల సంఘం ఇంకా అధికారిక ప్రకటన  చేయాల్సి ఉంది. తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభకు 234 స్థానాలకు ,  ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరగనుంది. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరుగనుంది.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

