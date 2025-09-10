PM Kisan: దీపావళికి ముందే పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 విడుదల.. ఈ పని పూర్తి చేశారా?

PM Kisan 21st Installment Update: కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన ద్వారా కొన్ని కోట్ల మంది రైతులు లబ్ది పొందుతున్నారు. పీఎం కిసాన్ నిధులు ప్రతి ఏడాది రూ.6000 మూడు దశల్లో రూ.2000 చొప్పున క్రెడిట్ చేస్తారు. ప్రధానంగా రైతుల సాగు ఖర్చుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అధికారికంగా 2019 ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభించారు.
అప్పటి నుంచి రైతుల ఖాతాల్లో ప్రతి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి రూ.2000 డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. అలా ఇప్పటి వరకు 20 విడుతలు పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల చేశారు. రైతులు ప్రస్తుతం 21వ విడుత పీఎం కిసాన్ నిధుల విడుదలకు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ డబ్బులు దీపావళి, ఛత్పూజ ముందే విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఇక అక్టోబర్ నెలలోనే దసరా, దీపావళి, ఛత్ పూజ కూడా రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులకు పీఎం కిసాన్ నిధులు పండుగల సమయంలోనే విడుదల చేయడానికి సన్నద్ధమవుతోంది.
ఈ కేవైసీ పూర్తి చేశారా?
పీఎం కిసాన 21వ విడుత నిధులు మీ ఖాతాల్లో జమా కావాలంటే ముందుగానే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడతారు. దీన్ని ఆన్లైనలో పూర్తి చేసుకోవచ్చు. లేదా కామన్ సర్వీస్ సెంటర్లలో కూడా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన pmkisan.gov.in ద్వారా పూర్తి చేయవచ్చు. దీంతో పాటు ల్యాండ్ వెరిఫికేషన్ కూడా పూర్తి చేయాలి. లేకపోతే నిధులు జమా కాకుండా ఉంటాయి.
పీఎం కిసాన్లో మీ పేరు చెక్ చేయండి..
pmkisan.gov.in అధికారిక వెబ్సైట్లో బెనిఫిషియరీ స్టేటస్ చెక్ చేసుకునే సదుపాయం కల్పించారు. అధికారిక వెబ్సైట్లో హోం పేజీలో 'బెనిఫిషియరీ లిస్ట్' ఎంపిక చేయండి. అక్కడ జిల్లా, బ్లాక్, గ్రామంపై క్లిక్ చేయండి. అందులో మీ పేరు కనిపిస్తుంది. పీఎం కిసాన్ యోజనకు సంబంధించి ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే pmkisan-ict@gov.in, హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 155261, 180015526, 011-23381092 నెంబర్లకు కాల్ చేయండి. ఇవి 24*7 అందుబాటులో ఉంటాయి.
