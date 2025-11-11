Bihar Assembly Election 2025: బిహార్ తుది విడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం.. గెలుపుపై ధీమాగా ఉన్న కూటమి పార్టీలు..

Bihar Assembly Election 2025 Phase 2: ఉత్తరాది కీలక రాష్ట్రమైన బీహార్ ఎన్నికల్లో రెండో విడత పోలింగ్ ప్రారంభమయ్యింది. 243 స్థానాలున్న బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు గాను 20 జిల్లాల పరిధిలోని మిగతా 122 సీట్లకు ఓటింగ్ జరుగుతోంది. ఈ దఫా ఎన్నికల్లో 1302 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. కాగా 3.70 కోట్లకుపైగా ఓటర్ల తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. రెండో విడత జరగనున్న పోలింగ్ సజావుగా నిర్వహించేందుకు 1650 భద్రతాబలగాల కంపెనీలను మోహరించారు.చనున్నట్టు బీహార్ పోలీసులు తెలిపారు. నవంబర్ 6వ తేదీన 18 జిల్లాల పరిధిలోని 121 నియోజకవర్గాల్లో తొలిదశ పోలింగ్ జరిగింది. కాగా బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార ఎన్డిఎ, మహాఘట్ బంధన్ మధ్య గట్టిపోటీ నెలకొంది. అధికార, ప్రతిపక్ష కూటములు ఈ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని హోరాహోరీగా ప్రచారం నిర్వహించాయి.
ఎన్డిఎ తరఫున ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ , కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, రాజ్నాథ్ సింగ్, ఉత్తర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ సహా పలువురు బిజెపి పాలిత రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు బహిరంగ సభల్లో పాల్గొన్నారు. మహా ఘట్బంధన్ నుంచి కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్గాంధీ, ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జునఖర్గే, ప్రియాంకా గాంధీ, ఆర్జెడి అగ్రనేత, మహా ఘట్బంధన్ ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ తేజస్వీయాదవ్ సుడిగాలి ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈనెల 14న బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
ఈ రోజు జరిగే ఎన్నికతో మొత్తంగా 38 జిల్లాలోని 243 అసెంబ్లీ స్థానాలకు పోలింగ్ పూర్తవుతోంది. గతంలో మూడు అంతకంటే ఎక్కువ విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించే ఎలక్షన్ కమిషనర్.. అక్కడ గత కొన్నేళ్లు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ తీసుకుంటున్న చర్యల కారణంగా అల్లర్లతో పాటు నక్సలైట్ ప్రాబల్యం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. దీంతో 2025లో రెండు విడతల్లో నిర్వహించారు. ఢిల్లీ పేలుళ్ల నేపథ్యంలో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
