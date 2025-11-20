English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Bihar Cabinet 2025: 10వ సారి ముఖ్యమంత్రిగా నితీష్ కుమార్ ప్రమాణస్వీకారం..క్యాబినేట్‌లో మంత్రులు ఎవరంటే?

Bihar Cabinet 2025: 10వ సారి ముఖ్యమంత్రిగా నితీష్ కుమార్ ప్రమాణస్వీకారం..క్యాబినేట్‌లో మంత్రులు ఎవరంటే?

Bihar Cabinet ministers list 2025: బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నితీష్ కుమార్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం ద్వారా 10వసారి సీఎంగా రికార్డు సృష్టించారు. ఆయనతో పాటు భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన సామ్రాట్ చౌదరి, విజయ్ కుమార్ సిన్హా కూడా బిహార్ ఉప-ముఖ్యమంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 20, 2025, 12:42 PM IST

Add Zee News as a Preferred Source

భారతీయ జనతా పార్టీ, జనతా దళ్ (యునైటెడ్) లోక్ జనసత్తా పార్టీ, హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా (సెక్యులర్) ఎమ్మెల్యేలు కూడా కొత్త బిహార్ ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు. మిత్రపక్షాల్లో ఎవరికి ఏఏ మంత్రిత్వ శాఖలు ఇవ్వాలనే దానిపై ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ తర్జనభర్జన పడుతున్నారు. అన్ని మిత్రపక్షాలను అనుగుణంగా క్యాబినేట్ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 

త్వరలోనే మంత్రులకు శాఖలు కేటాయింపు..

నేడు బిహార్ మంత్రులుగా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నారు?
నితీష్ కుమార్ తో పాటు.. బీజేపీ శాసనసభా పక్ష నాయకుడు సామ్రాట్ చౌదరి, ఉప నాయకుడు విజయ్ కుమార్ సిన్హా మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. బిహార్ గవర్నర్ ఆరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ విజయ్ కుమార్ చౌదరి, విజేంద్ర కుమార్ యాదవ్, శ్రావణ్ కుమార్, మంగళ్ పాండే, దిలీప్ కుమార్ జైస్వాల్, లేషి సింగ్, అశోక్ చౌదరి, మదన్ సాహ్ని, నితిన్ నబిన్, రామ్ కృపాల్ యాదవ్, సంతోష్ కుమార్ సుమన్, సునీల్ కుమార్, మొహమ్మద్ జామా ఖాన్, సంజయ్ సింగ్ టైగర్, అరుణ్ శంకర్ ప్రసాద్, సురేంద్ర మెహతా, నారాయణ్ ప్రసాద్, రామ నిషాద్, లఖేంద్ర కుమార్ రోషన్, శ్రేయశి సింగ్, ప్రమోద్ కుమార్, సంజయ్ కుమార్, సంజయ్ కుమార్ సింగ్, దీపక్ ప్రకాష్ లను మంత్రులుగా నియమించారు.

బిహార్ ఎన్నికలకు ముందు నితీష్ కుమార్ ఇచ్చిన హామీలు..

  • బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా నితీష్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఏర్పడిన ఎన్డీఏ కూటమి ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
  • ఎన్డీఏ హామీలలో ప్రధానమైనది ఐదేళ్లలో కోటి ఉద్యోగాలను సృష్టించడం ద్వారా కోటి కుటుంబాలకు అండగా నిలవడం. 
  • ఎన్నికల ముందు మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బు వేసి ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఓటు రాకుండా జాగ్రత్త పడిన మాట వాస్తవమే. ఇలాంటి తరుణంలో కోటి మంది మహిళలను లక్షాధికారులను చేస్తానని చెప్పుకొచ్చాడు. అదే విధంగా మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను కోటీశ్వరులుగా చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. 
  • ఇప్పుడు ఉపాధి అవకాశాల కోసం ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లాల్సిన బిహారీ యువత కోసం ప్రతి జిల్లాలో మెగా-స్కిల్ సెంటర్ల ప్రారంభం కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు హామీ ఇచ్చింది.
  • రూ. 5,000 కోట్లతో విద్యా రంగాన్ని పునర్నిర్మిస్తామని NDA కూడా హామీ ఇచ్చింది.
  • నితీష్ కుమార్ 10వ టర్మ్ పదవీ కాలం పూర్తయ్యేలోపు ఏడు ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలు.. 3,600 కి.మీ రైల్వే ట్రాక్‌ల ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీ నెరవేరుతుందని వ్యాపారాలు, పరిశ్రమలు ఆశిస్తున్నాయి.
  • ఆరోగ్యం, వెల్నెస్ రంగంలో NDA బీహార్‌కు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో కూడిన మెడిసిటీని, ప్రతి జిల్లాలో ఒక వైద్య కళాశాలను హామీ ఇచ్చారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Bihar Cabinet Ministersbihar cabinet ministers listbihar cabinet ministers list 2025bihar cabinet ministers full list 2025nitish kumar bihar cabinet ministers

