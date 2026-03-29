Bihar Accident: 140 KM వేగం.. జాతర నుంచి వస్తూ నలుగురు స్నేహితులు దుర్మరణం..!

Bihar Car Accident Viral Video: అతివేగం ప్రాణాంతకం అని ట్రాఫిక్ పోలీసులు అవగాహన ప్రజల్లో పెంచుతూనే ఉంటారు. అయినా కానీ అతివేగంగా కారు లేదా బైక్ రైడింగ్ చేస్తూ అమాయకుల ప్రాణాలు కూడా తీస్తూ ఉన్నారు. బీహార్ లో ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. నలుగురు స్నేహితులు రాత్రి సమయంలో 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో కారులో ప్రయాణించారు. దీనికి మించి కారులో భోజ్పురీ పాటలు వింటూ, డ్యాన్సులు చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ 140 కీమీ వేగంతో కారు ప్రయాణం చేశారు. దీంతో ఒక్కసారిగా కారు అదుపు తప్పి ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఢీ కొట్టింది. అతివేగం కారణంగా వీళ్ళు 20 అడుగుల ఎత్తు బ్రిడ్జి నుంచి నదిలో పడిపోయి ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. ఇక మృతులు కుమార్ (28), అంకిత్ (26) వసంత్ (23) సాగర్. ఈ ప్రమాదం జరిగే ముందు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసిన వీడియో నెట్టింటా వైరల్ అవుతోంది.
ఇక ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరారు. నదిలో నుంచి మృతదేహాలు వెలికి తీసే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. అయితే వీరంతా బీహార్ లోని మాదేపుర ప్రాంతానికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే సాగర్ అనే యువకుడు కోసం ఇంకా పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మిగతా మృతదేహాలు బయటకు తీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు ఇంకా గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నాయి.
పోలీసుల ప్రకారం వీళ్లంతా గౌహతిలోని దిన భద్ర జాతరకు వెళ్లి రాత్రి 9 గంటల సమయంలో తిరిగి వస్తున్నారు. మాదేపుర వస్తున్న సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అతివేగంతో నియంత్రణ కోల్పోవడంతో కారు ఇలా అదుపుతప్పి ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాన్ని ఢీకొంది. దీంతో బ్రిడ్జిపై నుంచి 20 అడుగుల లోతులో ఉన్న నదిలో పడిపోయారు. కారును కూడా నదిలో నుంచి బయటకు తీశారు. ప్రమాద వార్త కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతం అంత తీవ్ర విషాదంతో నెలకొంది. వారంతా స్నేహితుల జాతరకు వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న సమయంలోనే ఇలా జరిగిందని పోలీసులు సమాచారం. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు
📍Madhepura, Bihar:
Four youths were riding in a speeding car (around 140 km/h), recording a video and calling themselves “Saher ke rangbaaz.” Moments later, the car lost control and plunged into a river. All four lost their lives.
One reckless decision in the heat of youth took… pic.twitter.com/sFeeiShzPZ
— Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) March 28, 2026
ప్రమాద కారణాలను పోలీసులు నిర్ధారించారు. అతివేగం రహదారి, పరిస్థితిలు కూడా కారణమని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు వాహనం నడిపేటప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకొని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా నడిపితే ఇలాంటి ప్రాణాంతక పరిస్థితుల రావని వెల్లడిస్తున్నారు. వేగంగా నడపడం వల్ల ఇతరులకు కూడా ఇది హాని తలపెడుతుంది. ఈ ఘోర ఘటన చూసి స్థానికులు కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
