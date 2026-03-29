English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Bihar Accident: 140 KM వేగం.. జాతర నుంచి వస్తూ నలుగురు స్నేహితులు దుర్మరణం..!

Bihar Car Accident Viral Video: బీహార్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.కారులో పాటలు వింటూ 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో కారు ప్రయాణం చేస్తోన్న స్నేహితులు 20 అడుగుల ఎత్తులో నుంచి నదిలో పడిపోయి అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటన నిన్న రాత్రి చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 29, 2026, 11:03 AM IST

Trending Photos

Bhadrachalam: భద్రాచలంలో నేత్రపర్వంగా సీతారాముల కల్యాణం.. చూసి తరించండి
6
Sri Rama Navami
Bhadrachalam: భద్రాచలంలో నేత్రపర్వంగా సీతారాముల కల్యాణం.. చూసి తరించండి
Kendra Drishti Rajayoga: కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఏప్రిల్‌ నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్!
6
Sun And Jupiter Zodiac
Kendra Drishti Rajayoga: కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఏప్రిల్‌ నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్!
Rishab Shetty: రష్మిక తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ తో రిషబ్ శెట్టి వైరం..!
6
Rishab Shetty
Rishab Shetty: రష్మిక తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ తో రిషబ్ శెట్టి వైరం..!
Career Tips: డిగ్రీ అవసరం లేని టాప్ 5 ఉద్యోగాలు ఇవే! కేవలం స్కిల్స్‌తోనే లక్షలజీతంతో సెటిల్ అయిపోండి!
5
jobs without degree
Career Tips: డిగ్రీ అవసరం లేని టాప్ 5 ఉద్యోగాలు ఇవే! కేవలం స్కిల్స్‌తోనే లక్షలజీతంతో సెటిల్ అయిపోండి!
Bihar Car Accident Viral Video: అతివేగం ప్రాణాంతకం అని ట్రాఫిక్ పోలీసులు అవగాహన ప్రజల్లో పెంచుతూనే ఉంటారు. అయినా కానీ అతివేగంగా కారు లేదా బైక్ రైడింగ్ చేస్తూ అమాయకుల ప్రాణాలు కూడా తీస్తూ ఉన్నారు. బీహార్ లో ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. నలుగురు స్నేహితులు రాత్రి సమయంలో 140 కిలోమీటర్ల వేగంతో కారులో ప్రయాణించారు. దీనికి మించి కారులో భోజ్‌పురీ పాటలు వింటూ, డ్యాన్సులు చేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ 140 కీమీ వేగంతో కారు ప్రయాణం చేశారు. దీంతో ఒక్కసారిగా కారు అదుపు తప్పి ఎలక్ట్రిక్ పోల్ ఢీ కొట్టింది. అతివేగం కారణంగా వీళ్ళు 20 అడుగుల ఎత్తు బ్రిడ్జి నుంచి నదిలో పడిపోయి ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. ఇక మృతులు కుమార్ (28), అంకిత్ (26) వసంత్ (23) సాగర్. ఈ ప్రమాదం జరిగే ముందు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసిన వీడియో నెట్టింటా వైరల్ అవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరారు. నదిలో నుంచి మృతదేహాలు వెలికి తీసే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు. అయితే వీరంతా బీహార్ లోని మాదేపుర ప్రాంతానికి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే సాగర్ అనే యువకుడు కోసం ఇంకా పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మిగతా మృతదేహాలు బయటకు తీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు ఇంకా గాలింపు చర్యలు కొనసాగిస్తున్నాయి.

పోలీసుల ప్రకారం వీళ్లంతా గౌహతిలోని దిన భద్ర జాతరకు వెళ్లి రాత్రి 9 గంటల సమయంలో తిరిగి వస్తున్నారు. మాదేపుర వస్తున్న సమయంలోనే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అతివేగంతో నియంత్రణ కోల్పోవడంతో కారు ఇలా అదుపుతప్పి ఎలక్ట్రిక్ స్తంభాన్ని ఢీకొంది. దీంతో బ్రిడ్జిపై నుంచి 20 అడుగుల లోతులో ఉన్న నదిలో పడిపోయారు. కారును కూడా నదిలో నుంచి బయటకు తీశారు. ప్రమాద వార్త కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశారు. దీంతో ఆ ప్రాంతం అంత తీవ్ర విషాదంతో నెలకొంది. వారంతా స్నేహితుల జాతరకు వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న సమయంలోనే ఇలా జరిగిందని పోలీసులు సమాచారం. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు

 

 

ప్రమాద కారణాలను పోలీసులు నిర్ధారించారు. అతివేగం రహదారి, పరిస్థితిలు కూడా కారణమని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు వాహనం నడిపేటప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకొని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా నడిపితే ఇలాంటి ప్రాణాంతక పరిస్థితుల రావని వెల్లడిస్తున్నారు. వేగంగా నడపడం వల్ల ఇతరులకు కూడా ఇది హాని తలపెడుతుంది. ఈ ఘోర ఘటన చూసి స్థానికులు కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.

Also Read:  తిరుమలకు వెళ్తుండగా ఘోర విషాదం.. కుటుంబాన్ని చిదిమేసిన కారు ప్రమాదం, ముగ్గురి స్పాట్‌ డెడ్‌..!

Also Read:  ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ప్రేమ విషాదాంతం.. యువకుడితో కలిసి కాలువలోకి దూకి వివాహిత ఆత్మహత్య..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News