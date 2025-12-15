Nitish removes woman Hijab Video: తీవ్ర వివాదంలో సీఎం నితీష్ కుమార్.. ఏకంగా మహిళ డాక్టర్ హిజాబ్ లాగుతూ .. షాకింగ్ వీడియో..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Bihar cm nitish kumar pulls down woman hijab: పబ్లిక్ లో అందరి ముందు మహిళ వైద్యురాలి హిజాబ్ ను సీఎం నితీష్ కుమార్ కిందకు లాగిన ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా దుమారంగా మారింది. దీనిపై కాంగ్రెస్ తో పాటు  ఆర్జేడీ భగ్గుముంటున్నాయి. మొత్తంగా ఈ ఘటన దేశంలో రచ్చగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:20 PM IST
  • లేడీ డాక్టర్ హిజాబ్ లాగిన నితీష్ కుమార్..
  • బీహర్ లో రచ్చగా మారిన ఘటన..

Bihar cm nitish kumar pulls down woman doctors hijab video:  బీహర్ లో ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికలలో గెల్చి నితీష్‌ కుమార్  సీఎం పీఠాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. నితీష్ కుమార్ తరచుగా ఏదో ఒక రకంగా కాంట్రవర్సీని రాజేస్తుంటారు. గతంలో పలు మార్లు పబ్లిక్ మీటింగ్ లో తన వ్యాఖ్యలతో  వార్తలలో నిలిచారు. అయితే ప్రస్తుతం మాత్రం ఏకంగా ప్రభుత్వం అధికారిక కార్యక్రమంలో సీఎం నితీష్‌ కుమార్ చేసిన పని దేశ వ్యాప్తంగా వివాదంగా మారింది. ఇది కాస్త ప్రస్తుతం పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై కాంగ్రెస్, ఆర్జేడీ సీఎం నితీష్ ను ఏకీపారేస్తున్నాయి.

బీహర్ రాజధాని పాట్నాలో ఇటీవల కొత్తగా నియమితులైన ఆయుష్  డాక్టర్లకు నియామక పత్రాలను అందజేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా హజరైన సీఎం నితీష్‌ కుమార్ వైద్యులకు అపాయింట్ లెటర్ లు ఇస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక ముస్లిం యువతి  నుస్రత్ పర్వీన్ ఆఫర్ లెటర్ ను తీసుకొవడానికి వచ్చింది. ఆమెను తన ముఖానికి హిజాబ్ ధరించి ఉంది. అయితే..  సీఎం నితీష్ కుమార్ ఒక్కసారిగా ఆమె హిజాబ్ ను తొలగించమని చెప్పారు.

ఆమె రియాక్ట్ అయ్యేలోపు సీఎం నితీష్ కుమార్ హిజాబ్ ను ఆమె ముఖం నుంచి కిందకు లాగారు.ఈ ఘటనపై ఆమె షాక్ కు గురైంది.  ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం కాంట్రవర్సీకి కేరాఫ్ గా మారింది.  మహిళల భద్రత గురించి మాట్లాడే నితీష్ కుమార్ మహిళలకు ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా అంటూ అపోసిషన్ పార్టీలు ఏకీపారేస్తున్నాయి.

Read more: Four days Work in Week: వారానికి 4 రోజుల పనిదినాలపై రచ్చ.. అసలు విషయం ఏంటంటే..?

మొత్తంగా ఈ ఘటన కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై వెంటనే సీఎం నితీష్‌  మహిళలకు సారీ చెప్పడంతో పాటు, తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై దుమారం చెలరేగింది. ఇదిలా ఉండగా.. ఈ కార్యక్రమంలో 685 మంది ఆయుర్వేద, 393 మంది హోమియోపతి, 205 మంది యునాని వైద్యులు సహా మొత్తం 1,283 మంది ఆయుష్ వైద్యులకు నియామక పత్రాలు అందజేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

 

